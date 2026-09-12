Fashion 12.09.2026

Αυτό είναι το styling hack των it-girls για να δείχνει κάθε look πιο ακριβό

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Από τις Y2K πασαρέλες των Michael Kors και Tory Burch μέχρι τα looks των Dua Lipa και Jennifer Lopez, τα μακριά κολιέ με μενταγιόν επιστρέφουν δυναμικά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα μακριά κολιέ με μενταγιόν είναι το αξεσουάρ που αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση.
  • Η τάση αυτή, δημοφιλής στα Y2K, επιστρέφει δυναμικά από μεγάλους οίκους μόδας.
  • Διάσημες όπως η Dua Lipa και η Jennifer Lopez υιοθετούν τα μακριά κολιέ.
  • Είναι ευέλικτα, φοριούνται μόνα ή σε στρώσεις, και ταιριάζουν με φθινοπωρινά ρούχα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που φοράς το πιο προσεγμένο σου outfit, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και νιώθεις πως κάτι λείπει, πως η εικόνα είναι απλώς επίπεδη και ανιαρή. Η απάντηση σε αυτό το αιώνιο στιλιστικό αδιέξοδο δεν κρύβεται σε ένα καινούργιο ρούχο, αλλά σε ένα αξεσουάρ-σταθμό που επιστρέφει δυναμικά από τα 0s: το μακρύ κολιέ με μενταγιόν. Από ιδιόρρυθμα μοτίβα και παιχνιδιάρικα ψάρια μέχρι βαριές, πολυτελείς πέτρες, αυτή η τάση στα κοσμήματα έχει τη μοναδική ικανότητα να μεταμορφώνει instantly ακόμα και το πιο απλό basic σύνολο σε statement εμφάνιση.

https://www.instagram.com/liestudio_/
https://www.instagram.com/liestudio_/

Καθώς οι πασαρέλες και οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας επανέφεραν τα long pendants στο προσκήνιο, τα άλλοτε ξεχασμένα Y2K σύμβολα αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο οίκος Michael Kors έντυσε τα κοσμήματα με μικροσκοπικά δερμάτινα πορτοφολάκια, ενώ ο Tory Burch πόνταρε σε χάντρες και γεωμετρικές πέτρες, αποδεικνύοντας ότι η φετινή τάση αγκαλιάζει την πολυμορφία και τη λεπτομέρεια. Η ιστορία αυτών των κοσμημάτων, μάλιστα, μας πάει πίσω στις δεκαετίες που οι celebrities τα φορούσαν ασταμάτητα πάνω από boho-chic φορέματα και αέρινες, χαλαρές μπλούζες.

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Σήμερα, η επιστροφή τους δεν περιορίζεται μόνο στους δρόμους της μόδας αλλά επιβεβαιώνεται από τα κορυφαία A-listers της εποχής μας. Διάσημες τραγουδίστριες και style icons, όπως η Dua Lipa και η Jennifer Lopez, έχουν υιοθετήσει την τάση από φέτος, δίνοντας το σύνθημα για μαζική αναβίωση. Η παρουσία τους στις καθημερινές εμφανίσεις των σταρ δείχνει ότι το συγκεκριμένο trend ήρθε για να μείνει, ή τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο αξεσουάρ από τις αρχές του 2000 που θα το αμφισβητήσει.

https://www.instagram.com/lune.jewelsss/
https://www.instagram.com/lune.jewelsss/

Αυτό που κάνει τα μακριά κολιέ με μενταγιόν τόσο ακαταμάχητα είναι η απόλυτη ευελιξία τους. Μπορούν να φορεθούν μόνα τους για ένα minimal αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα ή να συνδυαστούν σε layers με άλλα, πιο κοντά κοσμήματα για ένα πιο τολμηρό, bohemian look. Είτε επιλέξεις ένα statement κομμάτι με γεωμετρική πέτρα είτε ένα πιο fun σχέδιο με quirky χαρακτήρα, το σίγουρο είναι ότι το κόσμημα αυτό λειτουργεί σαν ο απόλυτος καμβάς έκφρασης.

https://www.instagram.com/greenwichstjewelers/
https://www.instagram.com/greenwichstjewelers/

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και η σεζόν αλλάζει, τα long pendants μετατρέπονται στον ιδανικό σύμμαχο για τα φθινοπωρινά σου ρούχα. Μπορούν να δώσουν κίνηση και ενδιαφέρον σε ένα μονόχρωμο πλεκτό ζιβάγκο, να «σπάσουν» τη μονοτονία ενός αυστηρού office blazer ή να απογειώσουν ένα κλασικό πουκάμισο. Ήρθε η ώρα να ανατρέξεις στη συλλογή σου, ή να επενδύσεις σε ένα νέο κομμάτι, και να αφήσεις τα μακριά κολιέ να χαρίσουν στα looks σου την ανανέωση που τους αξίζει.

Κεντρική Εικόνα: @liestudio_

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Fashion fashion trends μακρύ κολιέ
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