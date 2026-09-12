Less is more: 5 πράγματα που «βαραίνουν» τη διακόσμηση χωρίς να το καταλαβαίνεις

Από τα πολλά μαξιλάρια μέχρι τα γεμάτα ράφια, αυτά τα 5 deco items μπορεί να κάνουν το σπίτι σου να δείχνει πιο φορτωμένο απ’ όσο είναι

Με μια ματιά Πολλά μικρά διακοσμητικά σε μια επιφάνεια δημιουργούν ακαταστασία.

Η υπερβολή σε μαξιλάρια στον καναπέ μπορεί να είναι άβολη.

Γεμάτα ράφια χωρίς κενά κάνουν τα αντικείμενα να ανταγωνίζονται για προσοχή.

Πολλές ασύνδετες κορνίζες δημιουργούν οπτικό θόρυβο αντί για συναίσθημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές κοιτάς το σπίτι σου και έχεις την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, χωρίς να μπορείς να βρεις ακριβώς τι είναι. Τα έπιπλα είναι στη θέση τους, τα χρώματα ταιριάζουν, αλλά ο χώρος εξακολουθεί να δείχνει λίγο… too much. Η αιτία μπορεί να κρύβεται στα διακοσμητικά που έχουν μαζευτεί με τον καιρό και πλέον υπάρχουν κυριολεκτικά παντού.

Και όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις γενική εκκαθάριση ή να πετάξεις τα αγαπημένα σου αντικείμενα. Μερικές μικρές αλλαγές στον τρόπο που τα τοποθετείς μπορούν να κάνουν το σπίτι να δείχνει αμέσως πιο τακτοποιημένο και stylish. Το trick είναι να αφήσεις λίγο περισσότερο «αέρα» στον χώρο και να επιλέξεις τι πραγματικά αξίζει να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

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Αν λοιπόν νιώθεις ότι το σπίτι σου χρειάζεται ένα μικρό reset, πριν αρχίσεις τις αγορές κάνε το αντίθετο: αφαίρεσε. Με λίγα και στοχευμένα ξεκαθαρίσματα μπορείς να δώσεις περισσότερο αέρα στον χώρο και να κάνεις τη διακόσμησή σου να δείχνει πιο clean, cozy και προσεγμένη.

1. Τα πολλά μικρά διακοσμητικά

Ένα μικρό βάζο εδώ, ένα κερί εκεί, μια φιγούρα, ένα μπολάκι και κάπου ανάμεσα μια κορνίζα. Όταν όλα αυτά μαζεύονται στην ίδια επιφάνεια, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει περισσότερο cluttered παρά cozy.

Δοκίμασε να δημιουργήσεις μικρές «ομάδες» από αντικείμενα και να αφήσεις κενά σημεία ανάμεσά τους. Δεν χρειάζεται κάθε γωνιά να έχει κάτι πάνω της.

2. Η συλλογή από μαξιλάρια στον καναπέ

Ναι, τα μαξιλάρια κάνουν τον καναπέ πιο άνετο και δίνουν αμέσως χαρακτήρα στο σαλόνι. Όταν όμως χρειάζεται να μετακινήσεις πέντε μαξιλάρια για να καθίσεις, μάλλον έχεις ξεφύγει λίγο.

Κράτησε μερικά σε διαφορετικά μεγέθη και υφές και παίξε με δύο ή τρία χρώματα που ταιριάζουν μεταξύ τους. Ο στόχος είναι cozy, όχι «πού θα καθίσω;».

3. Τα ράφια που δεν έχουν ούτε ένα κενό

Το να γεμίζεις κάθε διαθέσιμο εκατοστό μιας βιβλιοθήκης ή ενός ραφιού δεν κάνει απαραίτητα τον χώρο πιο ενδιαφέροντα. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλα τα αντικείμενα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για attention.

Άφησε κάποια ράφια πιο άδεια και συνδύασε βιβλία, μικρά διακοσμητικά και φυτά με διαφορετικά ύψη. Λίγος κενός χώρος κάνει τα αντικείμενα που επέλεξες να ξεχωρίζουν περισσότερο.

4. Οι κορνίζες… παντού

Οι φωτογραφίες είναι από τους πιο εύκολους τρόπους να κάνεις έναν χώρο προσωπικό. Όταν όμως υπάρχουν δεκάδες κορνίζες σε κάθε τραπεζάκι, ράφι και τοίχο, μπορεί να δημιουργούν περισσότερο οπτικό θόρυβο παρά συναίσθημα.

Διάλεξε τις αγαπημένες σου και συγκέντρωσέ τες σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ένα μικρό gallery wall ή μια προσεγμένη σύνθεση μπορεί να δείξει πολύ πιο stylish από πολλές ασύνδετες κορνίζες.

5. Τα διακοσμητικά που έχουν μείνει από συνήθεια

Το πιο tricky σημείο είναι τα αντικείμενα που δεν σου αρέσουν πλέον ιδιαίτερα, αλλά έχουν απλώς… εγκατασταθεί στο σπίτι. Ένα σουβενίρ από ένα ταξίδι, ένα παλιό διακοσμητικό ή κάτι που αγόρασες κάποτε επειδή ήταν trend μπορεί να έχει μείνει στη θέση του για χρόνια.

Κάνε ένα μικρό decor reset και κράτησε μόνο όσα πραγματικά σου αρέσουν ή έχουν κάποια ιστορία για σένα. Αν κάτι δεν σου προσφέρει τίποτα και απλώς πιάνει χώρο, ίσως ήρθε η ώρα να φύγει.

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο το σπίτι για να το κάνεις να δείχνει διαφορετικό. Μερικές φορές αρκεί να αφαιρέσεις πράγματα αντί να προσθέσεις καινούργια. Λίγο περισσότερο κενό, λιγότερο clutter και μερικά αντικείμενα που αγαπάς πραγματικά μπορούν να αλλάξουν εντελώς το vibe ενός χώρου.

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