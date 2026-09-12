«BbY WOW»: Άκουσε το τραγούδι που έβαλε την Karol G στην κορυφή των charts

Με μια ματιά Το τραγούδι «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky έφτασε στην κορυφή των Billboard Global 200 και Global Excl. U.S.

Για την Karol G είναι η δεύτερη φορά στην κορυφή, ενώ για Judeline και rusowsky είναι το πρώτο τους Νο.1.

Το «BbY WOW» συγκέντρωσε 42,3 εκατομμύρια streams παγκοσμίως σε μία εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 62%.

Είναι το πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι που κατακτά την κορυφή των charts μετά τον Μάρτιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky μόλις έκανε ένα τεράστιο άλμα στα παγκόσμια charts. Το τραγούδι ανέβηκε στην κορυφή τόσο του Billboard Global 200 όσο και του Billboard Global Excl. U.S., επιβεβαιώνοντας πως το συγκεκριμένο track έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα hits αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Για την Karol G, αυτή είναι η δεύτερη φορά που κατακτά την κορυφή των συγκεκριμένων charts, μετά το «TQG» με τη Shakira το 2023. Για την Judeline και τον rusowsky, όμως, η στιγμή είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού πρόκειται για το πρώτο Νο.1 τους στις συγκεκριμένες κατατάξεις.

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Το «BbY WOW» κατάφερε μάλιστα να εκθρονίσει το «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy, το οποίο είχε παραμείνει στην κορυφή για επτά εβδομάδες στο Global 200 και δέκα εβδομάδες στο Global Excl. U.S. Η νέα κορυφή του τραγουδιού έρχεται σε μια περίοδο όπου η ισπανόφωνη μουσική συνεχίζει να κυριαρχεί παγκοσμίως.

Η άνοδος του τραγουδιού δεν ήρθε τυχαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «BbY WOW» συγκέντρωσε 42,3 εκατομμύρια streams παγκοσμίως μέσα σε μία εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 62% σε σχέση με την προηγούμενη. Παράλληλα, κατέγραψε 1.000 πωλήσεις, ενώ εκτός ΗΠΑ έφτασε τα 30,7 εκατομμύρια streams.

Στο Billboard Global 200, το τραγούδι εκτοξεύτηκε από το Νο.5 στο Νο.1 μόλις στην τέταρτη εβδομάδα παρουσίας του. Στο Global Excl. U.S. έκανε επίσης εντυπωσιακή άνοδο, από το Νο.10 στο Νο.1 μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες.

Η επιτυχία του έχει και μια ακόμη ιδιαίτερη σημασία: το «BbY WOW» είναι το πρώτο τραγούδι που είναι κυρίως στα ισπανικά και κατακτά την κορυφή των συγκεκριμένων charts μετά το «DtMF» του Bad Bunny, που ολοκλήρωσε την παραμονή του στο Νο.1 τον Μάρτιο.

Και κάπως έτσι, η Karol G προσθέτει ακόμη ένα παγκόσμιο achievement στη συλλογή της, ενώ η Judeline και ο rusowsky πανηγυρίζουν το πρώτο τους Νο.1. Το «BbY WOW» δεν είναι πλέον απλώς ένα ακόμη viral hit, αλλά ένα από τα τραγούδια που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

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