Μουσική 09.09.2026

Η Olivia Rodrigo σαρώνει στα charts και έχουμε αποδείξεις – Το «Serena joy» στην κορυφή

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Το «Serena joy» της Olivia Rodrigo κάνει δυναμικό ντεμπούτο στα Billboard charts, ενώ 3 ακόμη τραγούδια της επιστρέφουν στις λίστες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο single της Olivia Rodrigo, «Serena joy», κάνει ντεμπούτο στα charts.
  • Παλαιότερα τραγούδια της Rodrigo επανέρχονται σε alternative και rock charts.
  • Το «Serena joy» εισέρχεται στα Hot Rock & Alternative Songs και Hot Alternative Songs.
  • Τραγούδια της Rodrigo σημειώνουν νέα peaks σε radio charts.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo φαίνεται πως διανύει ακόμη μία δυνατή περίοδο στην καριέρα της, καθώς αυτή την εβδομάδα βλέπει αρκετά τραγούδια της να επιστρέφουν στα Billboard charts. Την ίδια στιγμή, το νέο της single «Serena joy» κάνει το δικό του ντεμπούτο, δίνοντας ακόμη περισσότερη ώθηση στη νέα μουσική εποχή της pop star.

Η Olivia Rodrigo με γυαλιά ηλίου και πουά μπλούζα γιορτάζει τα 400 εκατομμύρια streams του τραγουδιού της στο Spotify.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το ενδιαφέρον είναι πως η Olivia δεν κυριαρχεί μόνο στα pop rankings. Τα «U + Me = <3», «My way» και «Maggots for brains» επιστρέφουν σε alternative και rock charts, επιβεβαιώνοντας πως ο ήχος της έχει αποκτήσει ιδιαίτερα δυνατή παρουσία και σε αυτές τις κατηγορίες.

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Και ενώ τα προηγούμενα hits της επιστρέφουν, το «Serena Joy» κάνει τα πρώτα του βήματα. Το τραγούδι μπαίνει στο No. 22 του Hot Rock & Alternative Songs και στο No. 22 του Hot Alternative Songs, ενώ κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό ξεκίνημα στο No. 3 του Bubbling Under Hot 100.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα παλιά hits της Olivia επιστρέφουν

Το «U + Me = <3» επιστρέφει στο No. 23 του Hot Alternative Songs, ενώ το «My Way» ακολουθεί στο No. 24. Και τα δύο έχουν καταφέρει στο παρελθόν να βρεθούν ακόμη ψηλότερα, με το «My Way» να έχει φτάσει μέχρι το No. 3 και το «U + Me = <3» μέχρι το No. 6.

Την ίδια στιγμή, το «Maggots for brains» καταγράφει μια ιδιαίτερα δυνατή εβδομάδα. Ανεβαίνει στο No. 16 τόσο στο Hot Rock & Alternative Songs όσο και στο Hot Alternative Songs, ενώ επιστρέφει και στο Alternative Streaming Songs. Παράλληλα, ανεβαίνει στο No. 71 του Billboard Hot 100.

Νέα peaks και στο radio

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει να έχει παρουσία και στα radio charts. Το «Stupid song» σημειώνει νέα προσωπικά peaks στο Pop Airplay και στο Radio Songs, ενώ το «Drop dead» ανεβαίνει στο No. 6 του Adult Pop Airplay, καταγράφοντας την υψηλότερη θέση του μέχρι σήμερα.

Έτσι, η Olivia βρίσκεται ξανά σε πολλά διαφορετικά charts την ίδια στιγμή, με το νέο «Serena joy» να ανοίγει τον δικό του δρόμο και τα τραγούδια από το «You seem pretty sad for a girl so in love» να συνεχίζουν να βρίσκουν το κοινό τους. Και αν η μέχρι τώρα πορεία είναι κάποια ένδειξη, το νέο single μπορεί να έχει ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά του.

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Olivia Rodrigo
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