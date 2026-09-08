Μουσικά Νέα 08.09.2026

Η JISOO μεταμορφώνεται σε κινηματογραφική ηρωίδα για τη νέα καμπάνια της Self-Portrait

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Η JISOO μεταμορφώνεται σε 4 διαφορετικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες για τη νέα, εντυπωσιακή καμπάνια του οίκου Self-Portrait
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η JISOO πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου Self-Portrait, υποδυόμενη κινηματογραφικούς χαρακτήρες.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει πρωτότυπα short films, με το πρώτο να ονομάζεται «The Enigma».
  • Η JISOO συνεργάστηκε στενά με τον δημιουργικό διευθυντή του brand, Han Chong, για το project.
  • Η καμπάνια συμπίπτει με τη νέα solo μουσική περίοδο της JISOO, μετά την κυκλοφορία του single «Click».
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Αν υπάρχει μία καλλιτέχνης που ξέρει πώς να συνδυάζει τη μουσική με την υψηλή ραπτική χωρίς καμία προσπάθεια, αυτή είναι σίγουρα η JISOO. Το μέλος-φαινόμενο των BLACKPINK συνεχίζει να γράφει ιστορία στον χώρο της μόδας, ανακοινώνοντας τη νέα της, εντυπωσιακή καμπάνια σε συνεργασία με τον βρετανικό οίκο Self-Portrait. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη star δεν ποζάρει απλώς στον φακό, αλλά μεταμορφώνεται σε ένα «κουαρτέτο» κινηματογραφικών χαρακτήρων μέσα από μια σειρά πρωτότυπων short films που κόβουν την ανάσα.

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https://www.instagram.com/sooyaaa__/

Η συνεργασία αυτή ξεκινά δυναμικά με το πρώτο βίντεο με τίτλο «The Enigma», όπου η JISOO, η οποία το 2024 έγραψε ιστορία ως η πρώτη μουσικός που έγινε το πρόσωπο του Λονδρέζικου οίκου, αποδεικνύει το υποκριτικό της ταλέντο. Σε σκηνοθεσία του Oliver Hadlee Pearch και με αισθητική που θυμίζει δοκιμαστικό video οντισιόν, η εμβληματική τραγουδίστρια ποζάρει φορώντας faux leather φούστα και καρό πλεκτό blazer, εκπέμποντας αυτοπεποίθηση και μοναδική γοητεία. «Ίσως να μην είναι γραφτό να τα έχουμε όλα λυμένα», μολογεί χαρακτηριστικά στο κλιπ, αποκαλύπτοντας μια πιο εσωτερική πλευρά της προσωπικότητάς της.

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Μια μοναδική συνεργασία με τον Han Chong

Για αυτό το φιλόδοξο project, η pop star συνεργάστηκε στενά με τον ιδρυτή και δημιουργικό διευθυντή του brand, Han Chong. Στη δήλωσή της, η JISOO εξομολογήθηκε πόσο ενθουσιασμένη ήταν με αυτή την εμπειρία: «Μου επέτρεψε να δοκιμάσω κάτι εντελώς καινούργιο, καθώς κάθε χαρακτήρας που υποδύθηκα απαιτούσε κάτι διαφορετικό από μένα. Η εξέλιξη της γκαρνταρόμπας ήταν ο τρόπος για να βρω τις αποχρώσεις σε κάθε ρόλο». Από την πλευρά του, ο Chong επαίνεσε την πολυδιάστατη φύση της, τονίζοντας ότι η JISOO έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του οίκου, φέρνοντας στη ζωή την εικόνα της σύγχρονης, πολυδιάστατης γυναίκας.

jisoo_campaign
https://www.instagram.com/sooyaaa__/

Η νέα solo μουσική εποχή της JISOO

Η κυκλοφορία αυτής της high-fashion καμπάνιας συμπίπτει χρονικά με ένα ιδιαίτερα δημιουργικό διάστημα για την καλλιτέχνη, η οποία διανύει τη νέα της solo μουσική περίοδο. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή (4 Σεπτεμβρίου), η JISOO κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο single της με τίτλο «Click», συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο όπου η ίδια εμφανίζεται ως cyborg σε ένα θεματικό πάρκο. Με τη μόδα και τη μουσική να πηγαίνουν χέρι-χέρι, η JISOO αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να κατακτήσει οποιονδήποτε ρόλο βρεθεί μπροστά της.

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blackpink Fashion Jisoo
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