«Μου είπαν ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Pamela Anderson

Η Pamela Anderson μίλησε στη Βενετία για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C και αποκάλυψε τι της είχε πει τότε ο γιατρός της

Με μια ματιά Η Pamela Anderson μίλησε για τη μάχη της με την ηπατίτιδα C και τη διάγνωση που έλαβε το 2002.

Ένας γιατρός της είχε πει ότι μπορεί να είχε περίπου 10 χρόνια ζωής, κάτι που θεώρησε θανατική καταδίκη.

Διέθεσε μεγάλο μέρος των χρημάτων της για τη θεραπεία, αλλά τελικά θεραπεύτηκε το 2015.

Η Anderson δήλωσε ότι δεν είναι θύμα, αλλά νικήτρια, και νιώθει πιο δυνατή από ποτέ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αποκάλυψε η Pamela Anderson στη Βενετία, μιλώντας για τη μάχη της με την ηπατίτιδα C. Η 59χρονη ηθοποιός τιμήθηκε με το Award of Courage στο amfAR Gala Venezia 2026 και συγκίνησε με την προσωπική της ιστορία.

Η Pamela Anderson θυμήθηκε πως, όταν διαγνώστηκε το 2002, ένας γιατρός της είχε πει ότι μπορεί να είχε περίπου 10 χρόνια ζωής. «Ήταν μια θανατική καταδίκη», ανέφερε, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν τι θα συνέβαινε στα δύο παιδιά της, Brandon Thomas και Dylan Jagger.

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Η ίδια χρειάστηκε να διαθέσει μεγάλο μέρος των χρημάτων της για τη θεραπεία, όμως τελικά κατάφερε να ξεπεράσει την ασθένεια και το 2015 ανακοίνωσε πως είχε θεραπευτεί από την ηπατίτιδα C. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, κρατά κυρίως τη δύναμη που απέκτησε μέσα από αυτή την εμπειρία.

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια»

Στην ομιλία της, η Pamela Anderson θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα: «I’m not a victim, I’m a victor». Όπως είπε, πλέον αισθάνεται πιο δυνατή και ικανή από ποτέ, αποδεικνύοντας πως η δύσκολη διάγνωση δεν καθόρισε τη ζωή της.

Η ηθοποιός συνεχίζει σήμερα την καριέρα της, έχοντας αρκετά νέα κινηματογραφικά projects στα σκαριά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με την ταινία Place to Be, που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

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