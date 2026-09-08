«27 χρόνια νηφάλιος»: Η εξομολόγηση του Θοδωρή Αθερίδη για τη μέρα που άλλαξε τη ζωή του

Μια φράση μόλις ήταν αρκετή για να θυμίσει μία από τις πιο προσωπικές μάχες του ηθοποιού, ο οποίος μετρά πλέον 27 χρόνια νηφαλιότητας

Με μια ματιά Ο Θοδωρής Αθερίδης γιόρτασε 27 χρόνια νηφαλιότητας.

Η 7η Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που σταμάτησε να πίνει αλκοόλ.

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στο αλκοόλ.

Η απόφαση αυτή άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ορισμένες ημερομηνίες δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Τις κουβαλάς μαζί σου και κάθε χρόνο επιστρέφουν, θυμίζοντάς σου μια δύσκολη περίοδο, μια μεγάλη απόφαση ή μια στιγμή που άλλαξε για πάντα την πορεία σου. Για τον Θοδωρή Αθερίδη, μία από αυτές τις ημερομηνίες είναι η 7η Σεπτεμβρίου. Μια ημέρα που ο ίδιος έχει περιγράψει ως την πρώτη μέρα που δεν ήπιε και η οποία, 27 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του. Ο ηθοποιός τίμησε τη σημαντική αυτή προσωπική επέτειο με μία λιτή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας μόνο τέσσερις λέξεις: «27 χρόνια νηφάλιος».

Πίσω από αυτή τη σύντομη φράση, όμως, υπάρχει μια ολόκληρη προσωπική ιστορία. Ο Θοδωρής Αθερίδης έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στο αλκοόλ και για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε μέχρι να καταφέρει να βγει από αυτήν. Δεν έχει προσπαθήσει να κρύψει τις πιο σκοτεινές στιγμές της διαδρομής του, αλλά έχει μιλήσει γι’ αυτές με έναν τρόπο ιδιαίτερα προσωπικό, περιγράφοντας τόσο το πώς οδηγήθηκε στο αλκοόλ όσο και τη στιγμή που κατάλαβε ότι έπρεπε να σταματήσει.

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Τον Ιανουάριο, μιλώντας στο «Στούντιο 4», ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στον εθισμό του και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη σχέση ανάμεσα στις εξαρτήσεις και την ανάγκη του ανθρώπου να αντιμετωπίσει δύσκολα συναισθήματα. «Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Όπως αυτό, το παιδί, το αλκοόλ. Και πώς μπήκα και πώς βγήκα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εκείνη την περίοδο, όπως αποκάλυψε, σχεδόν δεν κοιμόταν. «Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23», είχε πει, δίνοντας μέσα σε μία φράση την εικόνα της καθημερινότητάς του εκείνη την εποχή. Ήταν μια περίοδος στην οποία το αλκοόλ είχε καταλάβει σχεδόν όλη του τη ζωή, μέχρι τη στιγμή που ήρθε η ημέρα που αποφάσισε να κάνει το πρώτο βήμα. «Επτά Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα που δεν ήπια», είχε αποκαλύψει. Εκείνο το πρωινό ξύπνησε χωρίς να πονάει και, όπως περιέγραψε, για πρώτη φορά μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν είχε πιει. Την ίδια ημέρα έγινε ο σεισμός, γεγονός που ο ίδιος συνέδεσε με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο με όσα συνέβαιναν μέσα του.

Σήμερα, 27 χρόνια μετά, ο ηθοποιός δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά. Με μία απλή ανάρτηση στο Instagram υπενθύμισε μια από τις πιο προσωπικές και δύσκολες μάχες της ζωής του. «27 χρόνια νηφάλιος». Τέσσερις λέξεις που για κάποιον που έχει περάσει μια τέτοια διαδρομή μπορούν να σημαίνουν πολύ περισσότερα από μια απλή επέτειο. Μπορούν να σημαίνουν 27 χρόνια από εκείνη την ημέρα που αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του.

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