Η Jessie J «κατεβάζει ρολά» στα social media – Ο λόγος που εγκαταλείπει προσωρινά το Instagram

Με μια ματιά Η Jessie J αποσύρεται προσωρινά από τα social media λόγω των έντονων εμπειριών της διετίας.

Η τραγουδίστρια έκανε απολογισμό ζωής, αναφέροντας νέο άλμπουμ, μετακόμιση και διάγνωση καρκίνου.

Υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, θεραπεύτηκε από τον καρκίνο και χώρισε από τον σύντροφό της.

Θα αφοσιωθεί στην ανάρρωσή της, την εγχείρηση αποκατάστασης και τον γιο της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jessie J αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι τα τελευταία 2 χρόνια την έχουν επηρεάσει βαθιά σε όλα τα επίπεδα. Η 38χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο από πρόσφατη ζωντανή εμφάνισή της, συνοδεύοντάς το με ένα μακροσκελές και ειλικρινές μήνυμα για την πολυτάραχη περίοδο που πέρασε, τονίζοντας πως παρότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική κατάσταση, νιώθει ευγνώμων που είναι ζωντανή και μεγαλώνει φυσικά. Στις επόμενες γραμμές, η ίδια ξεδίπλωσε τις σκέψεις της, δείχνοντας πως ήρθε η στιγμή να βάλει σε απόλυτη προτεραιότητα την ψυχική και σωματική της ευεξία.

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Οι μεγάλες δοκιμασίες και τα ορόσημα της διετίας

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η ερμηνεύτρια του «Price Tag» απαρίθμησε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της την τελευταία διετία, κάνοντας έναν απολογισμό γεμάτο συγκίνηση. Η ίδια κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, μετακόμισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ βίωσε και μια τεράστια προσωπική δοκιμασία όταν διαγνώστηκε με πρώιμο καρκίνο του μαστού τον Ιούνιο του 2025.

Αφού υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, η ίδια ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο ότι είναι πλέον ελεύθερη από τη νόσο, ενώ έναν μήνα αργότερα έγινε γνωστός ο χωρισμός της από τον σύντροφό της και πατέρα του γιου της, Chanan Safir Colman. Παράλληλα, η Jessie J συνέχισε τις παγκόσμιες περιοδείες της και ανέλαβε μόνη της τη φροντίδα του τρίχρονου γιου τους, Sky, φτάνοντας σταδιακά στην απόφαση να κάνει μια απαραίτητη παύση.

Ο «ψηφιακός καθαρισμός» και η επιστροφή στην πραγματική ζωή

Όπως επεσήμανε η ίδια, το φορτωμένο πρόγραμμα και οι αλλεπάλληλες αλλαγές δεν της άφησαν τον απαραίτητο χρόνο να επεξεργαστεί όλα όσα συνέβησαν, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να κάνει έναν «ψηφιακό καθαρισμό». Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι αποχωρεί προσωρινά από τον ψηφιακό κόσμο για να αφοσιωθεί στη δεύτερη εγχείρηση αποκατάστασης που έχει προγραμματίσει, αλλά κυρίως για να ξεκουραστεί, να θεραπευτεί και να περάσει ποιοτικό χρόνο με τον γιο της. Από εδώ και στο εξής, τυχόν δημοσιεύσεις στα προφίλ της θα γίνονται αποκλειστικά από την ομάδα της ή για αυστηρά επαγγελματικά ζητήματα, μέχρι η ίδια να νιώσει έτοιμη να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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