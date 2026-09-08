Celeb World 08.09.2026

Το σπίτι των $5,35 εκατ. που αγόρασε ο Travis Kelce στο Οχάιο – Δες πώς είναι η νέα του έπαυλη

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Δες το luxury mansion που αγόρασε ο Travis Kelce πριν τον γάμο του με την Taylor Swift δίπλα σε λίμνη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Travis Kelce αγόρασε ένα σπίτι στο Οχάιο για 5,35 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η έπαυλη, γνωστή ως «Moyenage», χτίστηκε το 1895 και ανακαινίστηκε πλήρως.
  • Το ακίνητο διαθέτει 8 υπνοδωμάτια, 11 μπάνια, πισίνα, spa και γκαράζ για πέντε αυτοκίνητα.
  • Ο Kelce αγόρασε το σπίτι 1,64 εκατομμύρια δολάρια φθηνότερα από την αρχική τιμή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Kelce φαίνεται πως ξέρει πολύ καλά πώς να επενδύει σε ακίνητα που μόνο απαρατήρητα δεν περνούν. Ο σταρ του NFL απέκτησε ένα εντυπωσιακό σπίτι στο Bratenahl του Οχάιο, λίγους μήνες πριν παντρευτεί την Taylor Swift, καταβάλλοντας περίπου 5,35 εκατομμύρια δολάρια. Το σπίτι βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Erie και μοιάζει περισσότερο με ιδιωτικό resort παρά με μια συνηθισμένη κατοικία.

travis_kelce
https://www.instagram.com/killatrav/

Το συγκεκριμένο mansion, γνωστό ως «Moyenage», έχει μια ιστορία που ξεκινά από το 1895. Μετά από αρκετές αλλαγές μέσα στα χρόνια, το ακίνητο αγοράστηκε το 2023 από εταιρεία που ανέλαβε την πλήρη ανακαίνισή του, διατηρώντας τον χαρακτήρα του αλλά προσθέτοντας όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Αρχικά βγήκε στην αγορά έναντι 6,99 εκατομμυρίων δολαρίων, όμως ο Kelce κατάφερε τελικά να το αποκτήσει για αρκετά λιγότερα.

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Και αν αναρωτιέσαι τι ακριβώς αγοράζει κανείς με 5,35 εκατομμύρια δολάρια, η απάντηση είναι… αρκετά εντυπωσιακή. Το σπίτι απλώνεται σε περίπου 21.140 τετραγωνικά πόδια, δηλαδή σχεδόν 1.965 τετραγωνικά μέτρα, σε μια έκταση 3,5 acres. Διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια και 11 μπάνια, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν αρκετά τζάκια, media room και χώροι που θυμίζουν ξενοδοχείο πολυτελείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον εξωτερικό χώρο, το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό. Το ακίνητο διαθέτει πισίνα και spa σε στιλ resort, ενώ υπάρχει επίσης γκαράζ που μπορεί να φιλοξενήσει έως και πέντε αυτοκίνητα. Η τοποθεσία του δίπλα στη λίμνη Erie προσθέτει το απόλυτο luxury στοιχείο, ενώ η κοντινή απόσταση από ιδιωτικό αεροδρόμιο κάνει την πρόσβαση ακόμη πιο εύκολη.

https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/

Το πιο ενδιαφέρον είναι πως ο Travis Kelce δεν χρειάστηκε να πληρώσει το αρχικό ποσό που ζητούσαν οι ιδιοκτήτες. Από τα 6,99 εκατομμύρια δολάρια της αρχικής τιμής, η τελική συμφωνία έκλεισε στα 5,35 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 1,64 εκατομμύρια δολάρια χαμηλότερα. Έτσι, ο Kelce πρόσθεσε στο portfolio του ένα ιστορικό και τεράστιο σπίτι που συνδυάζει old-school αρχοντιά, σύγχρονο luxury και θέα που δύσκολα ξεχνάς.

https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/

Αν λοιπόν θέλεις να πάρεις μια γεύση από το πώς μοιάζει ένα celebrity σπίτι εκατομμυρίων, το «Moyenage» σίγουρα αξίζει μια ματιά. Από τα δεκάδες δωμάτια και τα τζάκια μέχρι την πισίνα, το spa και την τοποθεσία δίπλα στη λίμνη, πρόκειται για ένα ακίνητο που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

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Taylor Swift Travis Kelce σπίτι
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