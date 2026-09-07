Σάκης Ρουβάς-Δούκισσα Νομικού: Το μουσικό ντουέτο που δεν περιμέναμε!

Η παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής ένωσαν τις φωνές τους σε ένα ξεχωριστό ντουέτο, λίγο πριν επιστρέψουν στις απαιτητικές υποχρεώσεις

Με μια ματιά Η Δούκισσα Νομικού και ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησαν μαζί το τραγούδι «Όσο έχω εσένα».

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο Instagram.

Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, το 2014, σε συναυλία του Ρουβά.

Η ανάρτηση της Νομικού σχολίαζε χιουμοριστικά το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν αποχαιρετήσουν τις καλοκαιρινές ανέμελες στιγμές και επιστρέψουν στους απαιτητικούς ρυθμούς της σχολικής χρονιάς, η Δούκισσα Νομικού και ο Σάκης Ρουβάς χάρισαν στους διαδικτυακούς τους φίλους μια απρόσμενη και άκρως ψυχαγωγική στιγμή. Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο απόλαυσε ένα γεμάτο και χαλαρό διήμερο, το οποίοι έκλεισε με τον πιο μουσικό και κεφάτο τρόπο στο πλευρό του δημοφιλή τραγουδιστή.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από το φινάλε των διακοπών της. Ανάμεσα σε φωτογραφίες από το γυμναστήριο, selfies και στιγμές χαλάρωσης με τα παιδιά της, τον Σάββα και την Αναστασία, ξεχώρισε ένα βίντεο που τράβηξε τα βλέμματα. Σε αυτό, η παρουσιάστρια τραγουδάει δίπλα στον Σάκη Ρουβά, ερμηνεύοντας ζωντανά την τεράστια επιτυχία «Όσο έχω εσένα», το εμβληματικό τραγούδι που υπέγραψε μουσικά ο Στέλιος Ρόκκος το 1999 και ταυτίστηκε απόλυτα με τη φωνή του αγαπημένου καλλιτέχνη.

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Οι δυο τους διατηρούν μια φιλική σχέση πολλών ετών, ενώ στο παρελθόν έχουν μοιραστεί ξανά τη σκηνή. Συγκεκριμένα, το 2014, η Δούκισσα Νομικού είχε συμμετάσχει ως guest στην εντυπωσιακή περιοδεία του Σάκη Ρουβά «The Ace Of Hearts Tour», ερμηνεύοντας μαζί του επί σκηνής τα τραγούδια «Εμένα Θες» και «Έλα Μου».

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα για το τέλος του καλοκαιριού

Η ανάρτηση αυτή συνοδεύτηκε από μια τρυφερή και απολαυστική λεζάντα, με την παρουσιάστρια να σχολιάζει χιουμοριστικά και τρυφερά την επιστροφή στην καθημερινότητα: «Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ. Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…».

Για τη Δούκισσα Νομικού και τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο λειτούργησε ως η τελευταία «ανάσα» ελευθερίας πριν αρχίσουν ξανά τα πρωινά ξυπνήματα, τα διαβάσματα και οι σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους, κλείνοντας πάντως το κεφάλαιο των διακοπών με τον πιο μοναδικό τρόπο που θα ζήλευαν πολλοί γονείς.

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