Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά τη Διαμαντία Λόμι

Μετά τον πολιτικό γάμο και τη γέννηση της κόρης τους, ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι έκαναν και τον θρησκευτικό τους γάμο

Με μια ματιά Ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την παρουσία συγγενών και φίλων.

Το ζευγάρι είχε προηγηθεί πολιτικός γάμος την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2024.

Έχουν αποκτήσει μία κόρη, η οποία γεννήθηκε το 2025. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα έζησαν ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι, καθώς επισφράγισαν την κοινή τους πορεία με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά. Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του αντάλλαξαν όρκους παρουσία των δικών τους ανθρώπων, σε μια όμορφη στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με το ζευγάρι να έχει στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους. Παρότι όλα αυτά τα χρόνια προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αυτή τη φορά μοιράστηκαν με το κοινό μερικά στιγμιότυπα από τη σημαντική ημέρα.

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Ο θρησκευτικός γάμος έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη όμορφη οικογενειακή διαδρομή για τον Αντώνη Τσαπατάκη και τη Διαμαντία Λόμι. Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, ενώ το 2025 υποδέχθηκαν στη ζωή τους την κόρη τους, κάνοντας τη φετινή γιορτή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Το ζευγάρι είχε κάνει το πρώτο βήμα προς τον γάμο αρκετό καιρό πριν. Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στα Χανιά την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, σε μια απλή τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, είχαν επιλέξει να προστατεύσουν ακόμη περισσότερο την ιδιωτικότητά τους, κρατώντας αρκετές λεπτομέρειες για τη σχέση τους μακριά από τα media. Η στάση αυτή φαίνεται πως παραμένει και σήμερα, καθώς οι σημαντικές στιγμές της ζωής τους μοιράζονται κυρίως με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους.

Λίγους μήνες αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε, καθώς το 2025 γεννήθηκε η κόρη τους. Ο ερχομός της μικρής άλλαξε τις ισορροπίες στη ζωή του ζευγαριού και δημιούργησε ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά με τον ρόλο των γονιών να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερη συγκίνηση για την πατρότητα και για τα συναισθήματα που του προκάλεσε ο ερχομός της κόρης του. Για τον ίδιο, όπως έχει εκφράσει, πρόκειται για ένα συναίσθημα που δύσκολα χωρά σε λίγες λέξεις.

Έτσι, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον πολιτικό τους γάμο, ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι γιόρτασαν και τον θρησκευτικό τους γάμο στην Κρήτη, έχοντας πλέον στο πλευρό τους και την κόρη τους. Μια νέα οικογενειακή σελίδα μόλις άνοιξε για το ζευγάρι, αυτή τη φορά μέσα από μια ημέρα που θα θυμούνται για πάντα.

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