Glen Powell και Michelle Randolph: Έρχεται αρραβώνας;

Με μια ματιά Ο Glen Powell δήλωσε ότι η σχέση του με τη Michelle Randolph είναι «πολύ σοβαρή».

Το ζευγάρι έκανε τη σχέση του δημόσια στα social media τον Ιούλιο.

Φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, με κοινές εμφανίσεις.

Ο Powell δεν αρραβωνιάζεται άμεσα, αλλά η δήλωσή του προκαλεί εικασίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Glen Powell και η Michelle Randolph δεν προσπαθούν πλέον να κρύψουν τον έρωτά τους και, αν κρίνεις από την τελευταία δήλωση του ηθοποιού, η σχέση τους φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο. Ο 37χρονος πρωταγωνιστής του «Chad Powers» μίλησε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα για τη σχέση του με την 28χρονη ηθοποιό, δίνοντας μάλιστα μια απάντηση που ήταν αρκετή για να φουντώσουν ξανά οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του ζευγαριού.

Ο Glen Powell μίλησε ανοιχτά για τη Michelle Randolph

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, ο Glen Powell υπέγραφε αυτόγραφα σε fans όταν δέχθηκε ερωτήσεις από το TMZ σχετικά με τη Michelle Randolph. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως στην απόφασή τους να κάνουν τη σχέση τους δημόσια στα social media. Όταν ρωτήθηκε αν ένιωθε νευρικός που πλέον είναι «IG official» με τη Michelle Randolph, ο ηθοποιός απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. «Όχι, δεν είμαι», είπε, εξηγώντας πως δεν είναι ποτέ αγχωτικό όταν πιστεύεις σε κάτι. Η απάντηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτείς ότι, μέχρι πρόσφατα, κανένας από τους δύο δεν είχε μιλήσει δημόσια για τη μεταξύ τους σχέση. Όμως η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή ήρθε αμέσως μετά.

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Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Glen Powell αν θεωρεί τη σχέση του με τη Michelle Randolph αρκετά σοβαρή ώστε να οδηγήσει ακόμη και σε αρραβώνα μέσα στον επόμενο χρόνο. Η απάντησή του ήταν σύντομη, αλλά αρκετά αποκαλυπτική: «Θα έλεγα ότι είναι πολύ σοβαρό». Ο Glen Powell συνέχισε στη συνέχεια να χαιρετά και να υπογράφει αυτόγραφα στους θαυμαστές του, αφήνοντας όμως πίσω του μια δήλωση που ήταν αρκετή για να βάλει τη σχέση του με τη Michelle Randolph στο επίκεντρο.

Το ζευγάρι έκανε το μεγάλο βήμα στο Instagram

Η σχέση του Glen Powell και της Michelle Randolph έγινε επίσημη στα social media στις 7 Ιουλίου. Η Michelle Randolph μοιράστηκε ένα carousel από τις στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 4ης Ιουλίου, με φωτογραφίες από πάρτι, χορό, beer pong και αρκετά στιγμιότυπα με φίλους και συγγενείς. Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχε όμως και μία που έκανε τους fans να σταματήσουν το scrolling.

Στη δεύτερη από το τέλος φωτογραφία, η Michelle Randolph και ο Glen Powell εμφανίζονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί, χαμογελώντας στον φακό. Η ανάρτηση συγκέντρωσε έτσι πολύ γρήγορα την προσοχή, όχι μόνο επειδή ήταν η πρώτη ουσιαστική δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης τους, αλλά και επειδή η φωτογραφία με το φιλί έδειχνε πως το ζευγάρι δεν είχε πλέον λόγο να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Από πού ξεκίνησαν οι φήμες για Glen Powell και Michelle Randolph

Πριν φτάσουμε στο Instagram official και στις δηλώσεις για το πόσο σοβαρή είναι η σχέση τους, είχαν προηγηθεί αρκετοί μήνες κατά τους οποίους οι δύο ηθοποιοί τροφοδοτούσαν τα δημοσιεύματα χωρίς να κάνουν κάποια επίσημη δήλωση. Οι πρώτες έντονες φήμες για τον Glen Powell και τη Michelle Randolph εμφανίστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο. Οι δυο τους εθεάθησαν σε μπαρ στο Austin του Texas, την ιδιαίτερη πατρίδα του Glen Powell, και ένα TikTok που δημοσίευσε θαμώνας του μαγαζιού τους έδειχνε να χορεύουν μαζί και να έχουν εμφανώς παιχνιδιάρικη και τρυφερή διάθεση. Λίγο αργότερα, πηγή ανέφερε ότι η Michelle Randolph και ο Glen Powell ήταν μαζί με τη μητέρα του ηθοποιού, Cyndy. Οι συγκεκριμένες εικόνες ήταν αρκετές για να ξεκινήσουν οι πρώτες συζητήσεις για ένα νέο ειδύλλιο στο Hollywood.

Οι κοινές εμφανίσεις που ενίσχυσαν τις φήμες

Το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους δεν περιορίστηκε μόνο στο περιστατικό στο Austin. Οι Glen Powell και Michelle Randolph εθεάθησαν επίσης μαζί σε εκδήλωση της Formula 1 στο Los Angeles, ενώ αργότερα βρέθηκαν και στο Miami. Κάθε νέα κοινή εμφάνιση έκανε τις φήμες να δυναμώνουν, παρότι οι δύο ηθοποιοί παρέμεναν σιωπηλοί σχετικά με το αν υπήρχε πραγματικά σχέση μεταξύ τους. Τον Ιούνιο, μάλιστα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν σε μια πιο χαλαρή έξοδο στη Νέα Υόρκη, με εικόνες που τους έδειχναν να ανταλλάσσουν ένα φιλί. Κάπου εκεί, το ειδύλλιο έμοιαζε πλέον πολύ δύσκολο να θεωρηθεί απλώς μια φιλική σχέση. Παρόλα αυτά, ούτε ο Glen Powell ούτε η Michelle Randolph είχαν μιλήσει ανοιχτά. Μέχρι τον Ιούλιο.

Η Michelle Randolph και η νέα σελίδα στη ζωή του Glen Powell

Και αν υπάρχει κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη σχέση να ξεχωρίζει αυτή την περίοδο, δεν είναι μόνο οι κοινές τους εμφανίσεις ή οι φωτογραφίες στα social media. Είναι κυρίως η στάση του ίδιου του Glen Powell. Για έναν ηθοποιό που μέχρι πρόσφατα δεν είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση του, το να χαρακτηρίζει τώρα το ειδύλλιό του «πολύ σοβαρό» είναι αναμφίβολα μια σημαντική αλλαγή.

Θα δούμε σύντομα αρραβώνα;

Εδώ βρίσκεται, φυσικά, το μεγάλο ερώτημα. Ο Glen Powell δεν ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αρραβωνιαστεί τη Michelle Randolph, ούτε είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για γάμο μέσα στον επόμενο χρόνο. Όταν όμως ένας δημοσιογράφος τον ρωτά αν η σχέση του είναι αρκετά σοβαρή ώστε να οδηγήσει σε αρραβώνα και εκείνος απαντά ότι είναι «πολύ σοβαρή», είναι λογικό η συγκεκριμένη φράση να τραβά την προσοχή. Προς το παρόν, το μόνο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι το ζευγάρι έχει κάνει πλέον τη σχέση του δημόσια, εμφανίζεται μαζί και ο Glen Powell δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει θετικά γι’ αυτήν. Και τώρα, όπως συμβαίνει πάντα στο Hollywood, το επόμενο κεφάλαιο είναι αυτό που όλοι περιμένουν να δουν.

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