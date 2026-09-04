Ο Benny Blanco έκανε manifest την ιδανική σύντροφο πριν γνωρίσει τη Selena Gomez

Με μια ματιά Ο Benny Blanco έφτιαξε λίστα με ιδανικά χαρακτηριστικά συντρόφου με τον θεραπευτή του.

Η λίστα περιλάμβανε ηλικία, καλοσύνη, συμπόνια και θετική αντιμετώπιση δυσκολιών.

Ο Blanco αναζητούσε σύντροφο που θα προσπαθούσε ενεργά για προσωπική εξέλιξη.

Η λίστα εστίαζε σε αξίες και όχι σε επιφανειακά χαρακτηριστικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να ακούγεται σαν σκηνή από ταινία, όμως ο Benny Blanco υποστηρίζει πως πριν γνωρίσει τη Selena Gomez είχε κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: είχε καθίσει με τον θεραπευτή του και είχε γράψει μία λίστα με όλα όσα αναζητούσε στην ιδανική σύντροφο. Ουσιαστικά, προσπάθησε να βάλει σε λέξεις τον άνθρωπο που ήθελε να έχει δίπλα του και να ξεκαθαρίσει πρώτα στον ίδιο του τον εαυτό τι πραγματικά είχε ανάγκη από μία σχέση. Και σήμερα, γνωρίζοντας ότι η γυναίκα που τελικά παντρεύτηκε μπήκε στη ζωή του λίγα χρόνια αργότερα, η ιστορία αυτής της λίστας αποκτά ένα ενδιαφέρον «manifest» twist.

Μιλώντας στο «The Mel Robbins Podcast», ο Benny Blanco αποκάλυψε ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου ήθελε πραγματικά να βρει τη σύντροφο με την οποία θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του. «Ήθελα πραγματικά να βρω την κατάλληλη σύντροφο και έκανα κάτι λάθος. Δεν μπορώ να βρω το άτομο με το οποίο θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου και θέλω να το κάνω», εξήγησε. Έτσι, μαζί με τον θεραπευτή του, έφτιαξαν μία λίστα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την «ιδανική σύντροφο». Και το πρώτο πράγμα που σημείωσε ο Benny Blanco δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό ή επιφανειακό. Ήθελε η σύντροφός του να είναι σε ηλικία κατάλληλη για εκείνον, κάτι που όπως είπε απαιτούσε να είναι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό του.

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Το δεύτερο στοιχείο ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρο: να είναι καλός άνθρωπος. Ο ίδιος μίλησε για μία γυναίκα «nice, caring, compassionate», δηλαδή ευγενική, τρυφερή, συμπονετική και με πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους γύρω της. Στην τρίτη θέση έβαλε κάτι που ίσως λέει ακόμη περισσότερα για το είδος της σχέσης που ήθελε. Αναζητούσε μία γυναίκα που γενικά θα ξυπνούσε χαρούμενη και, αν περνούσε μία δύσκολη περίοδο, θα έκανε κάτι για να τη διαχειριστεί. Δεν περίμενε έναν άνθρωπο που δεν θα είχε ποτέ προβλήματα ή κακές ημέρες. Ήθελε κάποιον που θα προσπαθούσε ενεργά να γίνει καλύτερα.

Όπως εξήγησε, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ψυχοθεραπεία, γιόγκα, φαρμακευτική αγωγή αν ήταν απαραίτητη ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο βοηθούσε τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει όσα τον δυσκολεύουν. Και κάπως έτσι, η λίστα του Benny Blanco δεν ήταν τελικά μία «wishlist» για έναν τέλειο άνθρωπο, αλλά περισσότερο μία προσπάθεια να περιγράψει τις αξίες που ήθελε να έχει μία σχέση. Καλοσύνη, φροντίδα, συμπόνια και διάθεση για προσωπική εξέλιξη ήταν πολύ πιο σημαντικά για εκείνον από οποιοδήποτε επιφανειακό χαρακτηριστικό.

Μάλιστα, ο ίδιος αντιμετώπισε με χιούμορ την όλη διαδικασία, λέγοντας ότι στη λίστα του δεν υπήρχαν παράλογες απαιτήσεις, όπως να έχει κάποια «το αριστερό δάχτυλο του ποδιού μεγαλύτερο από το δεξί». Ήθελε απλώς να είναι ξεκάθαρος με τον εαυτό του για το τι πραγματικά αναζητούσε.

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