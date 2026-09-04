Μαρία Σολωμού: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον εφηβικό της γάμο

: Η γνωστή ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω, αποκαλύπτοντας τον τολμηρό γάμο των εφηβικών της χρόνων και τη διαχρονική σχέση που διατηρεί μέχρι σήμερα

Με μια ματιά Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε μια ιστορία για έναν ανεπίσημο γάμο που έκανε στα 19 της.

Ο «γάμος» έγινε στη Σαντορίνη με τον εφηβικό της σύντροφο, Πάνο, χωρίς επίσημες διαδικασίες.

Τριάντα χρόνια μετά, η ηθοποιός συναντήθηκε ξανά με τον σύντροφό της στη Σκιάθο.

Η ανάρτηση είναι αφιερωμένη στους εφηβικούς έρωτες που γίνονται σχέσεις ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και άκρως ρομαντική ιστορία από το παρελθόν της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μαρία Σολωμού. Η αγαπημένη ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μια αναδρομή στα χρόνια της νιότης της, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές από έναν ανεπίσημο, αλλά βαθιά συναισθηματικό «γάμο» που είχε κάνει σε ηλικία μόλις 19 ετών με τον εφηβικό της σύντροφο.

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε το κοινό της πίσω στον χρόνο, συνοδεύοντας τα σπάνια ασπρόμαυρα στιγμιότυπα με μια τρυφερή εξιστόρηση.

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Η ρομαντική απόδραση στη Σαντορίνη και οι όρκοι ζωής

Όπως περιγράφει η ίδια, σε εκείνη την τρυφερή ηλικία, οι αποφάσεις παίρνονται με θάρρος και ορμή. Έτσι, μαζί με τον τότε σύντροφό της, τον Πάνο, αποφάσισαν να «παντρευτούν» στη Σαντορίνη. Χωρίς επίσημες διαδικασίες, άδειες ή τυπικά πρωτόκολλα, οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αγάπης και έκοψαν τούρτα μόνοι τους, ζώντας μια στιγμή που για τους ίδιους ήταν πέρα για πέρα αληθινή.

Η συγκινητική επανασύνδεση στη Σκιάθο

Η ιστορία όμως δεν σταματά στο παρελθόν. Τριάντα και πλέον χρόνια μετά από εκείνη την ανέμελη περίοδο, οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στο νησί της Σκιάθου. Οι φωτογραφίες από το «σήμερα» έρχονται να αποδείξουν ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, η ουσία της σχέσης τους παραμένει αναλλοίωτη.

Η Μαρία Σολωμού έκλεισε την ανάρτησή της στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης και νοσταλγίας, τονίζοντας πως υπάρχουν άνθρωποι που αξίζει να παραμένουν στη ζωή μας για πάντα, χαρακτηρίζοντας την ανάρτησή της ως μια ωδή στους εφηβικούς έρωτες που μεταμορφώνονται σε σχέσεις ζωής.

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