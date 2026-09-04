Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

Με μια ματιά Ο πρώην παίκτης του «Survivor», Σταύρος Φλώρος, μηνύει την παραγωγή για σοβαρό ατύχημα.

Ο Φλώρος έχασε το πόδι του πάνω από το γόνατο μετά από χτύπημα από προπέλα σκάφους.

Υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας και επιτήρηση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Διεκδικεί αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την ευθύνη της παραγωγής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια δικαστική κίνηση που προκαλεί αίσθηση, ο πρώην παίκτης του ελληνικού «Survivor», Σταύρος Φλώρος, στρέφεται κατά των παραγωγών του reality, διεκδικώντας αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Η αγωγή σχετίζεται με το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπόθεση, ο Φλώρος υποστηρίζει ότι το ατύχημα συνέβη μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παικτών.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026, την ώρα που ο Σταύρος Φλώρος βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε ψαροντούφεκο, στο πλαίσιο προσπάθειας να εξασφαλίσει τροφή για το παιχνίδι. Τότε, σύμφωνα με την αγωγή, χτυπήθηκε από την προπέλα ενός τουριστικού σκάφους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η ζωή του σώθηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση ενός άγνωστου επιβάτη του σκάφους, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας τουρνικέ.

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Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται ο πρώην παίκτης στην αγωγή του, η παραγωγή είχε επιλέξει μια θαλάσσια περιοχή όπου υπήρχε κίνηση από τουριστικά σκάφη, ενώ οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ψαρεύουν σε ανοιχτά νερά. Ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε επαρκής επιτήρηση, ειδικά σκάφη ασφαλείας ή σαφώς οριοθετημένη ζώνη για την προστασία των παικτών. Παράλληλα, στην αγωγή γίνεται αναφορά και σε προηγούμενα επικίνδυνα περιστατικά που φέρεται να είχαν καταγραφεί στην ίδια περιοχή.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, παρέμεινε νοσηλευόμενος για 61 ημέρες, δίνοντας μια τεράστια μάχη για την αποκατάστασή του μετά το ατύχημα.

Πλέον, ο πρώην παίκτης του «Survivor» ζητά αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες παραγωγής φέρουν ευθύνη για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική οδό και αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά ένα ατύχημα που άλλαξε δραματικά τη ζωή του.

Η υπόθεση του Σταύρου Φλώρου έρχεται να ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από τα μέτρα ασφαλείας στις reality παραγωγές και το κατά πόσο προστατεύονται οι παίκτες όταν οι δοκιμασίες και οι συνθήκες των γυρισμάτων τους φέρνουν αντιμέτωπους με πραγματικούς κινδύνους. Το δικαστήριο θα κληθεί πλέον να εξετάσει τους ισχυρισμούς και τις ευθύνες των εμπλεκόμενων πλευρών.

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