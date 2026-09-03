Celeb News 03.09.2026

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει στο Παρίσι την πιο μαγική στιγμή της ζωής της με την κόρη της

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Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια, αποκαλύπτοντας το πιο τρυφερό τους οικογενειακό στιγμιότυπο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο Παρίσι με τον σύντροφό της και τη νεογέννητη κόρη τους, Ξένια.
  • Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι της κόρης τους στο εξωτερικό.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους στο Instagram.
  • Ανέβασε επίσης το πιστοποιητικό πρώτης πτήσης της κόρης της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Παρίσι είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Κατερίνας Καινούργιου, αυτή τη φορά όμως η Πόλη του Φωτός απέκτησε εντελώς διαφορετικό νόημα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια πραγματοποίησε το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό συνοδευμένη από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη νεογέννητη κόρη τους, τη μικρή Ξένια!

katerina_kainourgiou_parisi (1)
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα υπέροχο καρουζέλ φωτογραφιών από τις πρώτες τους οικογενειακές διακοπές, συνοδεύοντάς το με μια λεζάντα που λιώνει την καρδιά: «Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…».

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Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Κατερίνα Καινούργιου λάμπει από ευτυχία, παραδίδοντας μαθήματα στιλ στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Η παρουσιάστρια επέλεξε να περπατήσει στα γραφικά σοκάκια φορώντας ένα εντυπωσιακό, ρομαντικό κόκκινο silk φόρεμα με λεπτές τιράντες, το οποίο συνδύασε τέλεια με μαύρα πέδιλα που είχαν αξιολάτρευτες λεπτομέρειες με φιόγκους. Ένα look απόλυτα θηλυκό και chic, ταιριαστό με τη ρομαντική ατμόσφαιρα του ταξιδιού.

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει την πιο μαγική στιγμή της ζωής της στο Παρίσι, ζώντας αξέχαστες εμπειρίες με την κόρη της.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el
Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μαγική στιγμή της στο Παρίσι με την κόρη της, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Ωστόσο, το στιγμιότυπο που «έκλεψε» την παράσταση και συγκίνησε τους πάντες βρισκόταν στην τελευταία φωτογραφία του post. Εκεί, η Κατερίνα μοιράστηκε με περηφάνια το επίσημο πιστοποιητικό πρώτης πτήσης της μικρής Ξένιας, κάνοντας το πιο γλυκό ντεμπούτο στον κόσμο των ταξιδιών για την κόρη της!

Μαύρα σανδάλια με φιόγκο από στρας, που θυμίζουν την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη της στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el
Η Κατερίνα Καινούργιου με κόκκινο φόρεμα στο Παρίσι, ζώντας μια μαγική στιγμή με την κόρη της.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el
Η Κατερίνα Καινούργιου με κόκκινο φόρεμα ανεβαίνει μια πολυτελή σκάλα στο Παρίσι, ζώντας μαγικές στιγμές.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el
Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μαγική στιγμή στο Παρίσι, με βάρκα στον ποταμό Σηκουάνα και ουρανό με σύννεφα.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el
Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει το Παρίσι με την κόρη της, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και όμορφα κτίρια.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el
Η Κατερίνα Καινούργιου λαμβάνει πιστοποιητικό πρώτης πτήσης για την κόρη της από την Aegean.
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Το ζευγάρι απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη νέα, μαγική φάση της ζωής του, και εμείς δεν χορταίνουμε να βλέπουμε στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους ευτυχία.

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Κατερίνα Καινούριου Παναγιώτης Κουτσούμπης Παρίσι
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