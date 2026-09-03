Celeb World 03.09.2026

Η κόρη της Cardi B έγινε το πρόσωπο της νέας της καμπάνιας

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Η κόρη της Cardi B εμφανίζεται στη νέα καμπάνια της εταιρείας ομορφιάς και η τραγουδίστρια δεν δίστασε να απαντήσει στους επικριτές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η κόρη της Cardi B, Kulture, πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της σειράς περιποίησης μαλλιών Grow-Good Beauty.
  • Η Kulture εμφανίζεται στο διαφημιστικό σποτ αναζητώντας υλικά για τα μαλλιά, δίνοντας οικογενειακό χαρακτήρα στην καμπάνια.
  • Η Cardi B δήλωσε ότι η καμπάνια δεν είναι απλώς διαφήμιση, αλλά η δημιουργία μιας εταιρείας που θα ανήκει στην κόρη της.
  • Η σειρά Grow-Good Beauty δημιουργήθηκε από την Cardi B μετά από προσωπική αναζήτηση για αποτελεσματική περιποίηση μαλλιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B έχει βρει έναν ακόμη τρόπο να συνδυάσει την επιχειρηματικότητα με την οικογένειά της, αυτή τη φορά βάζοντας την 8χρονη κόρη της, Kulture, στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της Grow-Good Beauty. Η ράπερ, που λάνσαρε τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών τον περασμένο Μάρτιο, επέλεξε να κάνει την επιστροφή των προϊόντων της στα καταστήματα μια οικογενειακή υπόθεση.

Η Cardi B με το «AH HA» σηματοδοτεί το απόλυτο comeback mood, ενώ το music video αναμένεται με ανυπομονησία.
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η Kulture εμφανίζεται στο νέο διαφημιστικό σποτ με πράσινες πιτζάμες και μπικουτί στα μαλλιά, αναζητώντας στο ψυγείο φρούτα και λαχανικά που συνδέονται με τη φιλοσοφία και τη σύνθεση των προϊόντων της Grow-Good Beauty. Η εικόνα της μικρής ήταν αρκετή για να προκαλέσει σχόλια στα social media, όμως η Cardi B είχε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί επέλεξε την κόρη της για τη συγκεκριμένη καμπάνια.

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Η Kulture εμφανίζεται στο διαφημιστικό σποτ με έναν ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο τρόπο, καθώς ετοιμάζεται για τη νέα σχολική χρονιά και παρουσιάζεται σαν να γνωρίζει ήδη τι χρειάζεται για τη σωστή φροντίδα των μαλλιών της. Μέσα στην κουζίνα, ψάχνει τα υλικά που βρίσκονται στο ψυγείο και συνδέονται με τα προϊόντα της Grow-Good Beauty, δίνοντας στην καμπάνια έναν πιο προσωπικό και οικογενειακό χαρακτήρα.

Η Cardi B μοιράστηκε την καμπάνια στα social media, γράφοντας ότι η Kulture «στην κουζίνα γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται για υγιή μαλλιά», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Grow-Good Beauty είναι και πάλι διαθέσιμη, μετά την εξάντληση των προϊόντων της τον Απρίλιο. Ωστόσο, η συμμετοχή της Kulture δεν άρεσε σε όλους. Ένας χρήστης σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι η Cardi B χρησιμοποίησε την κόρη της σε διαφημιστική καμπάνια, με την ίδια να μην αφήνει το σχόλιο αναπάντητο. Η ράπερ εξήγησε ότι για εκείνη η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αφορά απλώς μια διαφήμιση προϊόντων ομορφιάς.

Η Cardi B ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα, μετά τη νέα δικαστική δικαίωση που έλαβε.
https://www.instagram.com/iamcardib/

«Δεν είναι διαφήμιση ομορφιάς… Είναι μια εταιρεία που μια μέρα θα είναι δική της», απάντησε η Cardi B, αναφερόμενη στην Kulture. Η δήλωση αυτή αποκάλυψε και μια διαφορετική πλευρά του τρόπου με τον οποίο η Cardi B βλέπει τη Grow-Good Beauty. Η εταιρεία δεν αποτελεί για εκείνη απλώς ένα ακόμη επιχειρηματικό εγχείρημα, αλλά κάτι που θέλει να χτίσει σε βάθος χρόνου και να αφήσει τελικά στην κόρη της.

Η Cardi B με ροζ καπέλο και έντονο ροζ κορσέ
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η Grow-Good Beauty δημιουργήθηκε από την Cardi B μετά τη δική της προσωπική αναζήτηση για μια αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης μαλλιών. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις φθορές που είχαν προκαλέσει στα μαλλιά της οι συνεχείς αλλαγές και οι τεχνικές περιποίησης και αποκάλυψε ότι άρχισε να πειραματίζεται μόνη της με μάσκες και συνταγές που γνώριζε από την οικογένειά της.

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Cardi B ΚΟΡΗ
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