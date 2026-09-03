Celeb News 03.09.2026

Η Zendaya έγινε 30 – Το flashback στην παιδική της ηλικία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ηθοποιός γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της με μια τρυφερή φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια και ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Zendaya γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια δημοσιεύοντας μια παιδική φωτογραφία.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε ευγνωμοσύνη για το παρελθόν και ενθουσιασμό για το μέλλον.
  • Η μητέρα της, Claire Stoermer, μοιράστηκε επίσης μια παιδική φωτογραφία της Zendaya.
  • Η Zendaya έχει καθιερωθεί ως αναγνωρίσιμη πρωταγωνίστρια μετά από μια δεκαετία επιτυχιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya έγινε και επίσημα 30 ετών και γιόρτασε αυτό το σημαντικό ορόσημο με έναν τρόπο που ταίριαζε απόλυτα στη διακριτική παρουσία που έχει επιλέξει να κρατά το τελευταίο διάστημα στα social media. Αντί για μια εντυπωσιακή φωτογραφία από κάποιο κόκκινο χαλί ή μια λαμπερή εμφάνιση, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο ποζάρει με κοτσίδες, ένα ανοιχτό ροζ τοπ και μοβ καρό παντελόνι. Μαζί με τη φωτογραφία έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη για όσα έζησε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ενθουσιασμό για όσα περιμένει από τη νέα δεκαετία της ζωής της. «Έχω τόσα πολλά για τα οποία είμαι ευγνώμων και τόσα πολλά που περιμένω με ανυπομονησία», έγραψε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τις ευχές που δέχθηκε για τα γενέθλιά της.

Η Zendaya γιορτάζει τα 30 της χρόνια, έχοντας διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία από τη Disney στις επιτυχίες του Hollywood.
https://www.instagram.com/zendaya/

Η Zendaya γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1996 και έκλεισε τα 30 της χρόνια σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για την καριέρα της. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από την τηλεόραση στον κινηματογράφο, έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της εποχής και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή θέση στο Hollywood, μακριά από την εικόνα μιας συμβατικής νεαρής σταρ.

Διάβασε επίσης: Michael Douglas: Η βόλτα στο Central Park λίγο πριν τα 82α γενέθλιά του που έγινε viral

Η παιδική φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει για τα γενέθλιά της προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική πλευρά της. Στην εικόνα, η μικρή Zendaya ποζάρει ανέμελη, αρκετά χρόνια πριν γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τους ρόλους της. Η συγκεκριμένη επιλογή μοιάζει σχεδόν σαν ένα μικρό προσωπικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, τη στιγμή που η ίδια αφήνει πίσω της τα 20s και περνά σε μια νέα δεκαετία.

Η μητέρα της, Claire Stoermer, θέλησε επίσης να τιμήσει την περίσταση και μοιράστηκε μια δική της φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια της κόρης της. Στο στιγμιότυπο, η μικρή Zendaya φορά ένα γαλάζιο φλοράλ φόρεμα και ποζάρει μπροστά από μια ξύλινη κατασκευή παιχνιδιού. «Χρόνια πολλά για τα 30ά γενέθλια στην αγάπη και στο φως της ζωής μου!! Παρόλο που δεν χρησιμοποιείς πλέον τα social media και δεν θα δεις αυτή την ανάρτηση!!», έγραψε η 62χρονη Στόρμερ, ολοκληρώνοντας το μήνυμά της με μια ακόμη πιο προσωπική λεπτομέρεια: «Μόλις κλείσαμε το FaceTime!!».

Η Zendaya με κόκκινο φόρεμα ποζάρει με αυτοπεποίθηση, αναδεικνύοντας τις επιτυχίες της στο Hollywood.
https://www.instagram.com/zendaya/

Η σχέση της Zendaya με τη μητέρα της είναι ιδιαίτερα στενή και η ίδια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην επιρροή που είχε πάνω της μεγαλώνοντας. Η Claire Stoermer εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες ως εκπαιδευτικός σε σχολεία του Όκλαντ της Καλιφόρνια, αρκετά από τα οποία δεν διέθεταν επαρκή χρηματοδότηση, προτού στραφεί στη διοίκηση στον χώρο των τεχνών. Η Zendaya έχει μιλήσει με θαυμασμό για την εργατικότητα της μητέρας της και για τον τρόπο με τον οποίο της εμφύσησε την αξία της εκπαίδευσης, αλλά και μια ισχυρή εργασιακή ηθική.

Η Zendaya με εντυπωσιακό φόρεμα και περίτεχνο κόσμημα στην πλάτη, γιορτάζει τις επιτυχίες της στο Hollywood.
https://www.instagram.com/zendaya/

Στα 30 της, η Zendaya έχει ήδη αφήσει πίσω της μια δεκαετία που την ανέδειξε από νεαρή ηθοποιό σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πρωταγωνίστριες της γενιάς της. Από το «Euphoria» και το «Spider-Man» μέχρι το «Dune» και τις νέες συνεργασίες της με δημιουργούς όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν, η πορεία της δείχνει πως η επόμενη δεκαετία της αναμένεται εξίσου ενδιαφέρουσα.

Διάβασε επίσης: Ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Taylor Swift είναι ο Travis Kelce – Τι είπε για το στυλ της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Zendaya ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αντώνης Ρέμος: Το «Δευτέρα» σαρώνει στο streaming

Αντώνης Ρέμος: Το «Δευτέρα» σαρώνει στο streaming

03.09.2026
Επόμενο
Γιατί η Miley Cyrus λέγεται πλέον απλώς «Miley»; Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus αποκαλύπτει

Γιατί η Miley Cyrus λέγεται πλέον απλώς «Miley»; Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus αποκαλύπτει

03.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«So proud of you»: Η τρυφερή ανάρτηση της Cindy Crawford για τα γενέθλιά της κόρης της
Celeb News

«So proud of you»: Η τρυφερή ανάρτηση της Cindy Crawford για τα γενέθλιά της κόρης της

04.09.2026
Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo
Celeb News

Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo

04.09.2026
Donald Trump: Η αιχμηρή δήλωση για την επιστροφή των Harry και Meghan στη Βρετανία
Celeb News

Donald Trump: Η αιχμηρή δήλωση για την επιστροφή των Harry και Meghan στη Βρετανία

04.09.2026
Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων
Celeb News

Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

04.09.2026
Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της
Celeb News

Khloé Kardashian: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της

03.09.2026
North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian
Celeb News

North West: Γιατί σχολιάστηκε έντονα το νέο look της 13χρονης κόρης της Kim Kardashian

03.09.2026
Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στις θερμές πηγές της Ισλανδίας – Τι της θύμισε Ελλάδα
Celeb News

Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στις θερμές πηγές της Ισλανδίας – Τι της θύμισε Ελλάδα

03.09.2026
Ο Alan Carr έγινε… γκράφιτι στο Νορθάμπτον και το αποτέλεσμα είναι iconic
Celeb News

Ο Alan Carr έγινε… γκράφιτι στο Νορθάμπτον και το αποτέλεσμα είναι iconic

03.09.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου ζει στο Παρίσι την πιο μαγική στιγμή της ζωής της με την κόρη της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει στο Παρίσι την πιο μαγική στιγμή της ζωής της με την κόρη της

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς