Η Zendaya έγινε 30 – Το flashback στην παιδική της ηλικία

Με μια ματιά Η Zendaya γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια δημοσιεύοντας μια παιδική φωτογραφία.

Η ηθοποιός εξέφρασε ευγνωμοσύνη για το παρελθόν και ενθουσιασμό για το μέλλον.

Η μητέρα της, Claire Stoermer, μοιράστηκε επίσης μια παιδική φωτογραφία της Zendaya.

Η Zendaya έχει καθιερωθεί ως αναγνωρίσιμη πρωταγωνίστρια μετά από μια δεκαετία επιτυχιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya έγινε και επίσημα 30 ετών και γιόρτασε αυτό το σημαντικό ορόσημο με έναν τρόπο που ταίριαζε απόλυτα στη διακριτική παρουσία που έχει επιλέξει να κρατά το τελευταίο διάστημα στα social media. Αντί για μια εντυπωσιακή φωτογραφία από κάποιο κόκκινο χαλί ή μια λαμπερή εμφάνιση, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο ποζάρει με κοτσίδες, ένα ανοιχτό ροζ τοπ και μοβ καρό παντελόνι. Μαζί με τη φωτογραφία έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη για όσα έζησε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ενθουσιασμό για όσα περιμένει από τη νέα δεκαετία της ζωής της. «Έχω τόσα πολλά για τα οποία είμαι ευγνώμων και τόσα πολλά που περιμένω με ανυπομονησία», έγραψε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τις ευχές που δέχθηκε για τα γενέθλιά της.

Η Zendaya γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1996 και έκλεισε τα 30 της χρόνια σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για την καριέρα της. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από την τηλεόραση στον κινηματογράφο, έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της εποχής και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή θέση στο Hollywood, μακριά από την εικόνα μιας συμβατικής νεαρής σταρ.

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Η παιδική φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει για τα γενέθλιά της προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική πλευρά της. Στην εικόνα, η μικρή Zendaya ποζάρει ανέμελη, αρκετά χρόνια πριν γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τους ρόλους της. Η συγκεκριμένη επιλογή μοιάζει σχεδόν σαν ένα μικρό προσωπικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, τη στιγμή που η ίδια αφήνει πίσω της τα 20s και περνά σε μια νέα δεκαετία.

Η μητέρα της, Claire Stoermer, θέλησε επίσης να τιμήσει την περίσταση και μοιράστηκε μια δική της φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια της κόρης της. Στο στιγμιότυπο, η μικρή Zendaya φορά ένα γαλάζιο φλοράλ φόρεμα και ποζάρει μπροστά από μια ξύλινη κατασκευή παιχνιδιού. «Χρόνια πολλά για τα 30ά γενέθλια στην αγάπη και στο φως της ζωής μου!! Παρόλο που δεν χρησιμοποιείς πλέον τα social media και δεν θα δεις αυτή την ανάρτηση!!», έγραψε η 62χρονη Στόρμερ, ολοκληρώνοντας το μήνυμά της με μια ακόμη πιο προσωπική λεπτομέρεια: «Μόλις κλείσαμε το FaceTime!!».

Η σχέση της Zendaya με τη μητέρα της είναι ιδιαίτερα στενή και η ίδια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην επιρροή που είχε πάνω της μεγαλώνοντας. Η Claire Stoermer εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες ως εκπαιδευτικός σε σχολεία του Όκλαντ της Καλιφόρνια, αρκετά από τα οποία δεν διέθεταν επαρκή χρηματοδότηση, προτού στραφεί στη διοίκηση στον χώρο των τεχνών. Η Zendaya έχει μιλήσει με θαυμασμό για την εργατικότητα της μητέρας της και για τον τρόπο με τον οποίο της εμφύσησε την αξία της εκπαίδευσης, αλλά και μια ισχυρή εργασιακή ηθική.

Στα 30 της, η Zendaya έχει ήδη αφήσει πίσω της μια δεκαετία που την ανέδειξε από νεαρή ηθοποιό σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πρωταγωνίστριες της γενιάς της. Από το «Euphoria» και το «Spider-Man» μέχρι το «Dune» και τις νέες συνεργασίες της με δημιουργούς όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν, η πορεία της δείχνει πως η επόμενη δεκαετία της αναμένεται εξίσου ενδιαφέρουσα.

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