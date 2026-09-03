Αντώνης Ρέμος: Το «Δευτέρα» σαρώνει στο streaming

Το «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου έγινε πλατινένια, καθώς ξεπέρασε τα 10.000.000 streaming points σύμφωνα με τα στοιχεία της IFPI

Με μια ματιά Το τραγούδι «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου ξεπέρασε τα 10.000.000 streaming points.

Η επιτυχία αυτή οδήγησε στην απονομή Platinum Award στο τραγούδι.

Το «Δευτέρα» κυκλοφόρησε από την Panik Records και είχε δυνατή πορεία στο YouTube και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το τραγούδι παραμένει στο Top-20 Combined Airplay Chart της IFPI. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ακόμη μία σημαντική διάκριση προσθέτει στη συλλογή του ο Αντώνης Ρέμος, καθώς η επιτυχία του «Δευτέρα» κατάφερε να ξεπεράσει ένα μεγάλο streaming milestone. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IFPI, το τραγούδι συγκέντρωσε πλέον περισσότερα από 10.000.000 streaming points, με αποτέλεσμα να λάβει Platinum Award. Την είδηση έκανε γνωστή η Panik Records μέσα από τα social media, πανηγυρίζοντας ένα ακόμη σημαντικό achievement για τον καλλιτέχνη.

Το «Δευτέρα» κυκλοφόρησε από την Panik Records και από την πρώτη στιγμή κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Το τραγούδι απέκτησε γρήγορα δυναμική στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ και το video του σημείωσε ιδιαίτερα δυνατή πορεία στο ελληνικό YouTube. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του, το κομμάτι βρισκόταν ανάμεσα στα trending videos της πλατφόρμας, δείχνοντας πως είχε όλα τα στοιχεία ενός ακόμη hit του Αντώνη Ρέμου.

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Το νέο Platinum Award έρχεται να επιβεβαιώσει στην πράξη αυτή την επιτυχία και να δείξει πως η «Δευτέρα» συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, μήνες μετά την κυκλοφορία της. Μάλιστα, το τραγούδι παραμένει παρόν και στα επίσημα charts της IFPI, καθώς βρίσκεται στο τρέχον Top-20 Combined Airplay Chart. Για τον Αντώνη Ρέμο, λοιπόν, η «Δευτέρα» δεν είναι απλώς ακόμη ένα τραγούδι στη δισκογραφία του, αλλά μία ακόμη κυκλοφορία που κατάφερε να ξεχωρίσει και να αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

Το 10.000.000 streaming points αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό milestone για ένα τραγούδι στη σημερινή εποχή του streaming. Η επιτυχία ενός single δεν μετριέται πλέον μόνο από τις πωλήσεις ή το airplay, αλλά και από το πόσο δυνατά ταξιδεύει στις ψηφιακές πλατφόρμες και πόσο σταθερά επιλέγει να το ακούει το κοινό.

Το «Δευτέρα» φαίνεται πως κατάφερε ακριβώς αυτό. Το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου παρέμεινε στην επικαιρότητα, ενώ η νέα του διάκριση ήρθε να προστεθεί στην ήδη δυνατή πορεία της κυκλοφορίας. Η Panik Records μοιράστηκε το νέο μέσα από το Instagram, ενημερώνοντας το κοινό για την πλατινένια πιστοποίηση.

Ακόμη μία επιτυχία για τον Αντώνη Ρέμο

Το νέο achievement έρχεται σε μία ιδιαίτερη χρονιά για τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος συμπληρώνει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Ο τραγουδιστής ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1996 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Με το «Δευτέρα» να αποκτά πλέον και την επίσημη πλατινένια αναγνώριση, ο Αντώνης Ρέμος αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να δημιουργεί τραγούδια που βρίσκουν θέση τόσο στις playlists του κοινού όσο και στα επίσημα μουσικά charts. Και κάτι μας λέει πως το «Δευτέρα» θα συνεχίσει να μας… κολλάει στο repeat για αρκετό καιρό ακόμη.

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