Μουσική 03.09.2026

Αντώνης Ρέμος: Το «Δευτέρα» σαρώνει στο streaming

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου έγινε πλατινένια, καθώς ξεπέρασε τα 10.000.000 streaming points σύμφωνα με τα στοιχεία της IFPI
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου ξεπέρασε τα 10.000.000 streaming points.
  • Η επιτυχία αυτή οδήγησε στην απονομή Platinum Award στο τραγούδι.
  • Το «Δευτέρα» κυκλοφόρησε από την Panik Records και είχε δυνατή πορεία στο YouTube και στις ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Το τραγούδι παραμένει στο Top-20 Combined Airplay Chart της IFPI.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ακόμη μία σημαντική διάκριση προσθέτει στη συλλογή του ο Αντώνης Ρέμος, καθώς η επιτυχία του «Δευτέρα» κατάφερε να ξεπεράσει ένα μεγάλο streaming milestone. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IFPI, το τραγούδι συγκέντρωσε πλέον περισσότερα από 10.000.000 streaming points, με αποτέλεσμα να λάβει Platinum Award. Την είδηση έκανε γνωστή η Panik Records μέσα από τα social media, πανηγυρίζοντας ένα ακόμη σημαντικό achievement για τον καλλιτέχνη.

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Το «Δευτέρα» κυκλοφόρησε από την Panik Records και από την πρώτη στιγμή κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Το τραγούδι απέκτησε γρήγορα δυναμική στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ και το video του σημείωσε ιδιαίτερα δυνατή πορεία στο ελληνικό YouTube. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του, το κομμάτι βρισκόταν ανάμεσα στα trending videos της πλατφόρμας, δείχνοντας πως είχε όλα τα στοιχεία ενός ακόμη hit του Αντώνη Ρέμου.

Διάβασε επίσης: Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές με την κόρη τους

Το νέο Platinum Award έρχεται να επιβεβαιώσει στην πράξη αυτή την επιτυχία και να δείξει πως η «Δευτέρα» συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, μήνες μετά την κυκλοφορία της. Μάλιστα, το τραγούδι παραμένει παρόν και στα επίσημα charts της IFPI, καθώς βρίσκεται στο τρέχον Top-20 Combined Airplay Chart. Για τον Αντώνη Ρέμο, λοιπόν, η «Δευτέρα» δεν είναι απλώς ακόμη ένα τραγούδι στη δισκογραφία του, αλλά μία ακόμη κυκλοφορία που κατάφερε να ξεχωρίσει και να αφήσει το δικό της αποτύπωμα.

Ο Αντώνης Ρέμος με το εξώφυλλο του τραγουδιού «Δευτέρα» που κάνει επιτυχία στο streaming.
https://www.instagram.com/panik_entertainment_group/

Το 10.000.000 streaming points αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό milestone για ένα τραγούδι στη σημερινή εποχή του streaming. Η επιτυχία ενός single δεν μετριέται πλέον μόνο από τις πωλήσεις ή το airplay, αλλά και από το πόσο δυνατά ταξιδεύει στις ψηφιακές πλατφόρμες και πόσο σταθερά επιλέγει να το ακούει το κοινό.

Αντώνης Ρέμος Παντελής Παντελίδης
https://www.instagram.com/aremovic

Το «Δευτέρα» φαίνεται πως κατάφερε ακριβώς αυτό. Το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου παρέμεινε στην επικαιρότητα, ενώ η νέα του διάκριση ήρθε να προστεθεί στην ήδη δυνατή πορεία της κυκλοφορίας. Η Panik Records μοιράστηκε το νέο μέσα από το Instagram, ενημερώνοντας το κοινό για την πλατινένια πιστοποίηση.

Ακόμη μία επιτυχία για τον Αντώνη Ρέμο

Το νέο achievement έρχεται σε μία ιδιαίτερη χρονιά για τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος συμπληρώνει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Ο τραγουδιστής ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1996 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει στη σκηνή με μικρόφωνο κάτω από κόκκινα φώτα
Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει ζωντανά στη σκηνή συνοδευόμενος από την ορχήστρα του.

Με το «Δευτέρα» να αποκτά πλέον και την επίσημη πλατινένια αναγνώριση, ο Αντώνης Ρέμος αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να δημιουργεί τραγούδια που βρίσκουν θέση τόσο στις playlists του κοινού όσο και στα επίσημα μουσικά charts. Και κάτι μας λέει πως το «Δευτέρα» θα συνεχίσει να μας… κολλάει στο repeat για αρκετό καιρό ακόμη.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Pussycat Dolls μπήκαν στο viral trend της Madonna και της Sabrina Carpenter – Δες το βίντεο

Οι Pussycat Dolls μπήκαν στο viral trend της Madonna και της Sabrina Carpenter – Δες το βίντεο

03.09.2026
Επόμενο
Η Zendaya έγινε 30 – Το flashback στην παιδική της ηλικία

Η Zendaya έγινε 30 – Το flashback στην παιδική της ηλικία

03.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Miley Cyrus: Κυκλοφόρησε το «Bass persuades» – Δες το νέο video clip
Μουσικά Νέα

Miley Cyrus: Κυκλοφόρησε το «Bass persuades» – Δες το νέο video clip

04.09.2026
Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο
Μουσικά Νέα

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

04.09.2026
Ariana Grande: Πώς το «Eternal Sunshine Tour» έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Πώς το «Eternal Sunshine Tour» έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της

04.09.2026
Ποια ηθοποιό θέλει η Olivia Rodrigo να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της
Μουσικά Νέα

Ποια ηθοποιό θέλει η Olivia Rodrigo να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της

04.09.2026
16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά
Μουσικά Νέα

16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά

04.09.2026
Britney Spears: Η ζωή της γίνεται ταινία – Η ιστορία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη
Μουσικά Νέα

Britney Spears: Η ζωή της γίνεται ταινία – Η ιστορία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη

03.09.2026
Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon
Μουσικά Νέα

Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon

03.09.2026
Ποια είναι η ADELA για την οποία μιλάνε όλοι
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η ADELA για την οποία μιλάνε όλοι

03.09.2026
Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!
Μουσικά Νέα

Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς