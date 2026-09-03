Οι Pussycat Dolls μπήκαν στο viral trend της Madonna και της Sabrina Carpenter – Δες το βίντεο

Οι Pussycat Dolls συμμετείχαν στο trend του «Bring your love» της Madonna και της Sabrina Carpenter, λίγο πριν ξεκινήσει η περιοδεία τους

Με μια ματιά Οι Pussycat Dolls συμμετείχαν στο viral trend «Bring your love» της Madonna και Sabrina Carpenter.

Το συγκρότημα μοιράστηκε backstage στιγμιότυπα από τις πρόβες της επερχόμενης περιοδείας «PCD Forever».

Η περιοδεία «PCD Forever» ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας το comeback τους.

Η συμμετοχή στο trend και τα backstage πλάνα αυξάνουν την ανυπομονησία των fans για την επιστροφή τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Pussycat Dolls ξέρουν πολύ καλά πώς να τραβούν την προσοχή και φαίνεται πως δεν σκοπεύουν να αφήσουν κανένα viral trend να περάσει ανεκμετάλλευτο. Το girl group συμμετείχε στο trend του «Bring your love», της συνεργασίας της Madonna με τη Sabrina Carpenter, δίνοντας το δικό του twist στο viral moment. Και φυσικά, οι fans του συγκροτήματος δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ για να αντιδράσουν.

Το group μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τα backstage των προβών για την επερχόμενη περιοδεία «PCD Forever», η οποία βρίσκεται πλέον μια ανάσα πριν από την έναρξή της. Στα πλάνα βλέπουμε τις Pussycat Dolls κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών τους, καθώς δουλεύουν πάνω στο show που ετοιμάζουν για το κοινό τους. Το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αφού η επιστροφή τους στη σκηνή πλησιάζει επικίνδυνα.

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Με το «PCD Forever» tour να ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, το συγκρότημα φαίνεται πιο έτοιμο από ποτέ για το μεγάλο comeback. Η συμμετοχή τους στο trend της Madonna και της Sabrina Carpenter λειτουργεί σαν ένα μικρό teaser για όσα έρχονται, ενώ τα backstage στιγμιότυπα έχουν ήδη κάνει τους fans να ανυπομονούν για την πρώτη live εμφάνιση. Με άλλα λόγια, οι Pussycat Dolls μάς λένε με τον πιο fun τρόπο: PCD era loading…

Λίγο πριν επιστρέψουν στη σκηνή, οι Pussycat Dolls βρίσκονται σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για την περιοδεία τους. Μέσα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν, έδωσαν στους followers μια μικρή backstage ματιά στην προετοιμασία του PCD Forever, χωρίς φυσικά να αποκαλύψουν όλα τα χαρτιά τους.

Η επιλογή του «Bring your love», της νέας συνεργασίας της Madonna με τη Sabrina Carpenter, έδωσε ακόμη περισσότερο pop χαρακτήρα στην ανάρτησή τους. Το συγκρότημα μπήκε στο trend και απέδειξε ότι, ακόμη και λίγο πριν από ένα μεγάλο comeback, παραμένει απόλυτα συντονισμένο με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην pop culture.

Η περιοδεία PCD Forever ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές για τους fans των Pussycat Dolls. Το συγκρότημα έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην pop μουσική και κάθε νέο backstage στιγμιότυπο από τις πρόβες είναι αρκετό για να δημιουργήσει ακόμη περισσότερο hype.

Και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι οι Pussycat Dolls έχουν ήδη μπει σε trend mode, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε full προετοιμασία για την περιοδεία, μάλλον μπορούμε να περιμένουμε ένα show με πολλή ενέργεια, χορό και φυσικά αρκετά PCD moments. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει!

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