«Η αλήθεια επικράτησε»: Η Lizzo κέρδισε μια σημαντική δικαστική μάχη

Με μια ματιά Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αγωγή κατά της εταιρείας περιοδειών της Lizzo, Big Grrrl Touring.

Η αγωγή είχε κατατεθεί από πρώην βοηθό, η οποία ισχυριζόταν σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις.

Η Lizzo δήλωσε ανακουφισμένη, θεωρώντας την απόφαση δικαίωση και επιβεβαίωση της αλήθειας.

Η νομική ομάδα της ενάγουσας διαφωνεί και εξετάζει επόμενα βήματα, ενώ η Lizzo αντιμετωπίζει και άλλη αγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική δικαστική εξέλιξη σχολίασε η Lizzo, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στις ΗΠΑ να απορρίψει αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον της εταιρείας περιοδειών της Big Grrrl Touring. Η τραγουδίστρια αντέδρασε δημόσια λίγο μετά την απόφαση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Χωρίς να μιλήσει στην κάμερα, η Lizzo συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα εκτενές μήνυμα για την υπόθεση και την εξέλιξή της.

Η υπόθεση συνδέεται με την Asha Daniels, πρώην wardrobe assistant που είχε κινηθεί νομικά το 2023, υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και διακρίσεις που σχετίζονταν με τη φυλή, το φύλο και την αναπηρία. Η Lizzo είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Η ίδια είχε ήδη απομακρυνθεί από την υπόθεση το 2024 και με τη νεότερη δικαστική απόφαση απαλλάσσεται πλέον και η Big Grrrl Touring από τη συγκεκριμένη αγωγή.

Διάβασε επίσης: Lizzo: Πώς η Taylor Swift την βοήθησε να επαναπροσδιορίσει την τακτική marketing που ακολουθεί

Στην ανάρτησή της, η Lizzo δήλωσε ανακουφισμένη από την εξέλιξη και υποστήριξε ότι οι αξιώσεις που περιλαμβάνονταν στην αγωγή απορρίφθηκαν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, όπως υποστήριξε η ίδια, το άτομο που την είχε μηνύσει δεν είχε γνωρίσει προσωπικά την ίδια. Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους δικηγόρους της και τόνισε πως για εκείνη η αλήθεια παραμένει πάνω από οτιδήποτε άλλο.

Η Lizzo έκανε επίσης σαφές πως θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί δικαίωση απέναντι στους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί. Στο μήνυμά της υπογράμμισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες απέναντι σε όσα θεωρεί άδικες κατηγορίες. Η τοποθέτησή της ήρθε αμέσως μετά τη δικαστική εξέλιξη και προκάλεσε συζητήσεις στα social media.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος της Asha Daniels, Ron Zambrano, διαφώνησε με την προσέγγιση του δικαστηρίου. Σε δήλωσή του υποστήριξε ότι η απόφαση, κατά την άποψή τους, αντιμετώπισε μεμονωμένα περιστατικά ενός εργασιακού περιβάλλοντος που περιγραφόταν ως σεξουαλικά φορτισμένο, αντί να εξετάσει τη συνολική εικόνα και τη σωρευτική επίδραση των περιστατικών. Η νομική πλευρά της Daniels ανέφερε ότι εξετάζει τα επόμενα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως, δεν είναι η μοναδική νομική διαμάχη που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Lizzo. Η τραγουδίστρια βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπη με άλλη αγωγή που έχει κατατεθεί από τρεις πρώην backup dancers της, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες σχετικά με σεξουαλική παρενόχληση και το εργασιακό περιβάλλον. Οι δικηγόροι της Lizzo έχουν αρνηθεί τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση κατασκευασμένη.

Έτσι, παρότι η τελευταία δικαστική εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική νίκη για την Big Grrrl Touring, η ευρύτερη νομική περιπέτεια της Lizzo δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ίδια, πάντως, μέσα από τη νέα της δημόσια τοποθέτηση έδειξε πως σκοπεύει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της. «Η αλήθεια επικράτησε», ήταν το κεντρικό μήνυμα της τραγουδίστριας μετά την απόφαση, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα επόμενα βήματα και στις υπόλοιπες νομικές εξελίξεις.

Διάβασε επίσης: