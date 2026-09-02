KATSEYE: Το «Pinky up» έγινε σοκολάτα και honestly… we’re obsessed

Οι KATSEYE πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Hershey’s για τις Creme Bars. Salted Caramel και Affogato είναι οι 2 νέες γεύσεις

Με μια ματιά Οι KATSEYE συνεργάστηκαν με τη Hershey’s για τη νέα σειρά Creme Bars, με το "Pinky Up" gesture τους.

Οι νέες σοκολάτες κυκλοφορούν σε γεύσεις Salted Caramel και Affogato.

Η συνεργασία ταιριάζει με τη φιλοσοφία των KATSEYE για χαρά στις μικρές στιγμές και self-expression.

Η καμπάνια έρχεται εν μέσω επιτυχίας του album τους και της παγκόσμιας περιοδείας τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι KATSEYE βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά για έναν αρκετά γλυκό λόγο. Το global girl group συνεργάστηκε με τη Hershey’s για τη νέα σειρά Creme Bars, με το iconic «Pinky Up» gesture τους να αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό twist. Η νέα καμπάνια συνδυάζει pop energy, self-expression και, φυσικά, σοκολάτα.

Οι νέες Hershey’s Creme Bars κυκλοφορούν σε δύο γεύσεις, Salted Caramel και Affogato. Η πρώτη βασίζεται στον συνδυασμό γλυκού και αλμυρού, ενώ η δεύτερη αντλεί έμπνευση από το ιταλικό dessert, με coffee-flavored caramel και vanilla creme. Οι KATSEYE πρωταγωνιστούν στο σχετικό campaign spot, μετατρέποντας το «Pinky Up» σε ένα ακόμη πιο fun signature moment.

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«We’ve teamed up with Hershey’s to always find joy in the little moments», ανέφεραν οι KATSEYE, εξηγώντας πως η συνεργασία ταιριάζει με τη φιλοσοφία τους. Η καμπάνια της Hershey’s, «It’s Your Happy Place», εστιάζει στις μικρές στιγμές που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη και στην ελευθερία να εκφράζεις αυτό που είσαι.

Το collab έρχεται σε μια πολύ δυνατή περίοδο για τις KATSEYE, καθώς το τελευταίο τους release, WILD, έγινε το πρώτο No. 1 album τους στο Billboard 200. Παράλληλα, το group έχει ξεκινήσει το Wildworld Tour, με την ευρωπαϊκή και βρετανική leg να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Τους τελευταίους μήνες, οι KATSEYE έχουν περάσει και κάποιες πιο δύσκολες στιγμές. Η Manon είχε κάνει hiatus τον Φεβρουάριο για να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία, ενώ πρόσφατα και η Sophia απομακρύνθηκε προσωρινά από τις δραστηριότητες του group. Η Sophia, σύμφωνα με την ανακοίνωση των HYBE x Geffen, δεν θα συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές και βρετανικές ημερομηνίες του tour.

Παρά τις αλλαγές στη σύνθεση, το group συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Οι KATSEYE είχαν επίσης ακυρώσει την εμφάνισή τους στο Daisy Chain Fields Festival, μετά τον τραυματισμό της Megan στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια των rehearsals, όμως όλα δείχνουν πως συνεχίζει κανονικά με την περιοδεία.

Και ενώ το Wildworld Tour συνεχίζεται, η Hershey’s ετοιμάζει ακόμη περισσότερα activations για το νέο collab, με sampling events και pop-ups μέσα στο φθινόπωρο. Οι Creme Bars είναι ήδη διαθέσιμες σε επιλεγμένα καταστήματα, οπότε το μόνο που μένει είναι… Pinky Up και chocolate break!

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