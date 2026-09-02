Ο George Michael επιστρέφει σχεδόν 40 χρόνια μετά – Δες το trailer του «Faith Tour»

Οι εικόνες του George Michael από το 1988 φέρνουν ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του

Με μια ματιά Νέα ταινία «George Michael: The Faith Tour» παρουσιάζει σπάνιο υλικό από την πρώτη solo περιοδεία του.

Το υλικό προέρχεται από συναυλίες του 1988 στο Παρίσι, γυρισμένο με 14 κάμερες σε φιλμ 35mm.

Η ταινία περιλαμβάνει ανέκδοτες εικόνες, συνέντευξη του Michael και μικρού μήκους φιλμ της Mary McCartney.

Θα κυκλοφορήσει και live album με 18 τραγούδια, με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του George Michael και των Wham!. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο George Michael επιστρέφει σχεδόν 40 χρόνια πίσω, σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του, και αυτή τη φορά μέσα από εικόνες που είχαν μείνει κρυμμένες για δεκαετίες. Ο 24χρονος τότε τραγουδιστής βρίσκεται ξανά στη σκηνή του Παρισιού, στην πρώτη του μεγάλη solo περιοδεία μετά την εποχή των Wham!, όταν το «Faith» είχε ήδη εκτοξεύσει την καριέρα του σε δυσθεώρητα ύψη. Σπάνιο, μέχρι σήμερα ανέκδοτο υλικό από τις συναυλίες του τον Μάιο του 1988 μεταφέρεται πλέον στη μεγάλη οθόνη μέσα από το «George Michael: The Faith Tour», δίνοντάς σου την ευκαιρία να δεις έναν από τους μεγαλύτερους pop stars της εποχής ακριβώς τη στιγμή που δημιουργούσε τον δικό του μύθο.

Το trailer της ταινίας κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου και ήδη δημιουργεί μεγάλη προσμονή, καθώς το υλικό που παρουσιάζεται προέρχεται από δύο βραδιές εμφανίσεων του George Michael στο Palais Omnisports de Paris-Bercy, στο Παρίσι, τον Μάιο του 1988. Πρόκειται για πλάνα που τραβήχτηκαν με 14 κάμερες σε φιλμ 35mm και παρέμεναν για χρόνια στο αρχείο, μέχρι να αποκτήσουν ξανά ζωή μέσα από τη νέα κινηματογραφική παραγωγή.

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Το «Faith», το πρώτο solo άλμπουμ του George Michael, είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1987 και είχε εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το άλμπουμ κέρδισε το Grammy για το Album of the Year και χάρισε στον τραγουδιστή τέσσερα No. 1 singles, ανάμεσά τους τα «Faith» και «Father Figure». Έναν χρόνο αργότερα, ο George Michael βρισκόταν στη σκηνή για την πρώτη του μεγάλη solo περιοδεία, έχοντας πλέον μετατρέψει το όνομά του σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της παγκόσμιας μουσικής.

Το «Faith Tour» ήταν μια τεράστια παραγωγή που περιλάμβανε περισσότερες από 100 συναυλίες σε 16 χώρες. Τη χορογραφία της περιοδείας είχε αναλάβει η Paula Abdul, ενώ το νέο κινηματογραφικό project προσθέτει ακόμη περισσότερα κομμάτια από εκείνη την εποχή, όπως ανέκδοτες εικόνες του George Michael από τον φωτογράφο Herb Ritts και behind-the-scenes πλάνα από το video clip του «Faith».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι στην ταινία θα ακούσεις τη φωνή του ίδιου του George Michael μέσα από μια ανέκδοτη συνέντευξή του, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως voiceover. Έτσι, η κινηματογραφική εμπειρία δεν περιορίζεται στη σκηνή, αλλά επιχειρεί να φωτίσει και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη πίσω από τα φώτα. Η ταινία θα ξεκινά μάλιστα με ένα πρωτότυπο μικρού μήκους φιλμ της Mary McCartney, το οποίο θα λειτουργεί ως εισαγωγή στην πολιτιστική σημασία της περιοδείας και στην εποχή στην οποία πραγματοποιήθηκε.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το «George Michael: The Faith Tour» θα συνοδεύεται από ένα live album με 18 τραγούδια, αποτελούμενο από προηγουμένως ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις τόσο του George Michael όσο και των Wham! από την περίοδο της περιοδείας. Για εσένα που έχεις συνδέσει τον George Michael με τη χαρακτηριστική εικόνα του «Faith», τα γυαλιά ηλίου, το δερμάτινο jacket και εκείνη την αβίαστη σκηνική αυτοπεποίθηση, η νέα ταινία έχει κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: σου επιτρέπει να δεις τον καλλιτέχνη ακριβώς τη στιγμή που διαμόρφωνε τον solo μύθο του.

Το «Faith Tour» δεν ήταν απλώς μια περιοδεία για την προώθηση ενός επιτυχημένου άλμπουμ. Ήταν η στιγμή κατά την οποία ο George Michael απέδειξε πως μπορούσε να σταθεί μόνος του στη σκηνή και να δημιουργήσει ένα προσωπικό μουσικό σύμπαν που θα άντεχε στον χρόνο.

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