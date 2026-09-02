Celeb World 02.09.2026

Μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της: Τι συνέβη στο αστέρι της Dolly Parton

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Το αστέρι της Dolly Parton στη Λεωφόρο της Δόξας του Hollywood υπέστη φθορές λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το αστέρι της Dolly Parton στη Λεωφόρο της Δόξας του Hollywood βανδαλίστηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της.
  • Θαυμαστές είχαν μετατρέψει το σημείο σε χώρο φόρου τιμής με λουλούδια και μηνύματα.
  • Το Hollywood Historic Trust ανέλαβε άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης του βανδαλισμένου αστεριού.
  • Το αστέρι αναμένεται να επισκευαστεί πλήρως για να υποδεχθεί ξανά τους θαυμαστές της τραγουδίστριας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Dolly Parton, το εμβληματικό αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Hollywood έγινε στόχος βανδαλισμού. Το σημείο είχε μετατραπεί σε χώρο φόρου τιμής, με θαυμαστές της θρυλικής τραγουδίστριας να αφήνουν λουλούδια, κάρτες, κεριά και προσωπικά μηνύματα στη μνήμη της. Ωστόσο, ένας επισκέπτης διαπίστωσε ότι το αστέρι είχε υποστεί φθορές, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Η Dolly Parton τραγουδάει στο μικρόφωνο με λουλούδι στα μαλλιά της, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η ζημιά εντοπίστηκε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, όταν fan που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε στα social media ότι το αστέρι της Dolly Parton είχε βανδαλιστεί. Εκπρόσωπος του Hollywood Chamber of Commerce, Anna Martinez, επιβεβαίωσε πως από τη φωτογραφία που είχε δημοσιευτεί φαινόταν ότι είχαν προκληθεί ζημιές στο αστέρι, σημειώνοντας παράλληλα πως είχαν ήδη απομακρυνθεί τα λουλούδια από το σημείο ενόψει των εργασιών συντήρησης.

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Η αποκατάσταση, μάλιστα, δεν άργησε να ξεκινήσει. Το Hollywood Historic Trust, που έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή των αστεριών στη Λεωφόρο της Δόξας, είχε προγραμματίσει τις εργασίες ήδη από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε και το αστέρι αναμένεται να στεγνώσει και να γυαλιστεί, ώστε να είναι και πάλι έτοιμο να υποδεχθεί τους fans που θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στη μεγάλη star.

Η Dolly Parton ποζάρει με ένα εντυπωσιακό κόκκινο, λευκό και μπλε φόρεμα με αστεράκια, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η Dolly Parton απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Hollywood τον Ιούνιο του 1984, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση της στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής και της showbiz. Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το σημείο έγινε ένα από τα μέρη όπου οι θαυμαστές της επέλεξαν να την αποχαιρετήσουν μετά την είδηση του θανάτου της.

Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με την είδηση να ανακοινώνεται στις 25 Αυγούστου από τον ανιψιό της και επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας, Brian Seaver, μέσα από βίντεο στα social media. Ακολούθησε κύμα συγκίνησης από fans, καλλιτέχνες και ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, που θέλησαν να τιμήσουν την τεράστια πορεία της.

Η τελευταία επιθυμία της για την κηδεία

Οι εκπρόσωποι της Dolly Parton επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι η τραγουδίστρια έδωσε μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την οικογένειά της, ακολούθησε την επιθυμία της για μια ιδιαίτερα απλή τελετή.

https://www.instagram.com/dollyparton/
https://www.instagram.com/dollyparton/

Την ώρα που η οικογένεια και οι κοντινοί της άνθρωποι την αποχαιρετούσαν σε πιο ιδιωτικό κλίμα, χιλιάδες fans συνέχιζαν να αναζητούν τρόπους για να τιμήσουν τη μνήμη της. Το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας έγινε ένα από τα βασικά σημεία αυτής της δημόσιας tribute, με λουλούδια και μηνύματα να γεμίζουν την περιοχή. Η προσωρινή φθορά του, επομένως, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ενόχληση σε όσους βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τη star.

Παρά τον βανδαλισμό, το αστέρι της Dolly Parton επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Και σύντομα οι fans της θα μπορούν ξανά να βρεθούν μπροστά από το όνομά της στη Λεωφόρο της Δόξας, αφήνοντας ένα λουλούδι ή απλώς μια σκέψη για μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στη μουσική και την pop culture.

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