Celeb World 01.09.2026

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία και μάς δείχνει τις πιο μαγικές εικόνες

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Λίγο πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε οικογενειακώς στην Ιαπωνία.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι της.
  • Περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι που την έκανε να νιώσει ξανά παιδί.
  • Νιώθει ευγνωμοσύνη που μοιράστηκε το ταξίδι με την οικογένειά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις αποσκευές της από έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς του πλανήτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η γνωστή παρουσιάστρια άφησε πίσω της για λίγο την ελληνική πραγματικότητα και ταξίδεψε οικογενειακώς στην Ιαπωνία, πραγματοποιώντας μια μεγάλη της επιθυμία.

stamatina_tsimtsili_iapwnia
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην αυστηρή ρουτίνα της καθημερινότητας, η ίδια θέλησε να αποχαιρετήσει τον Αύγουστο δημοσιεύοντας εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το μακρινό ασιατικό ταξίδι. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιέγραψε μια εμπειρία ζωής γεμάτη εξωτικά αρώματα, διαφορετικές γεύσεις και εικόνες που την έκαναν να νιώσει ξανά παιδί, ανακαλύπτοντας έναν εντελώς πρωτόγνωρο κόσμο.

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Η οικογενειακή απόδραση και το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης

Το ταξίδι αυτό απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη αξία για την παρουσιάστρια, καθώς είχε στο πλευρό της τους ανθρώπους της ζωής της. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών της, νιώθει απέραντη ευγνωμοσύνη που μοιράστηκε αυτό το «παράθυρο στον κόσμο» μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα 3 τους παιδιά.

stamatina_tsimtsili_iapwnia (2)
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Η ίδια εξομολογήθηκε πως τέτοιες εμπειρίες σε κάνουν να σταματάς τον χρόνο και να εκτιμάς τις στιγμές χαλάρωσης και σύνδεσης με την οικογένεια, πριν οι ρυθμοί της Αθήνας πάρουν ξανά τον έλεγχο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τη θέα της Ιαπωνίας από ψηλά, δείχνοντας τις μαγικές εικόνες του ταξιδιού της.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει ένα παγωμένο matcha latte στην Ιαπωνία, δείχνοντας τις μαγικές εικόνες του ταξιδιού της.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή διασχίζει τον διάσημο πεζόδρομο της Ιαπωνίας, απολαμβάνοντας τις φωτεινές πινακίδες.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ιαπωνία, με φόντο τη νυχτερινή ζωή του Τόκιο.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράζεται εικόνες από την Ιαπωνία με ένα κτίριο αφιερωμένο στο Evangelion και παιχνίδια pachinko.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ιαπωνία κρατώντας ένα παραδοσιακό φανελάκι.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ιαπωνία με μαγικές εικόνες από το Τόκιο.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Ιαπωνία θαυμάζει το άγαλμα του πιστού σκύλου Χάτσικο, ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ιαπωνία με ομπρέλα για προστασία από τον ήλιο.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξιδεύει στην Ιαπωνία και μοιράζεται στιγμιότυπα από την εκδρομή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει στην Ιαπωνία, δείχνοντας τις εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι της.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ιαπωνία με φόντο το κάστρο της Οσάκα.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δείχνει τα προϊόντα σε αυτόματο πωλητή με θέμα τον Pikachu κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ιαπωνία.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει κρατώντας δύο ροζ λούτρινα παιχνίδια σε κατάστημα παιχνιδιών στην Ιαπωνία.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

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Ιαπωνία ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ ταξίδι
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