Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία και μάς δείχνει τις πιο μαγικές εικόνες

Λίγο πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στην Ιαπωνία

Με μια ματιά Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε οικογενειακώς στην Ιαπωνία.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι της.

Περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι που την έκανε να νιώσει ξανά παιδί.

Νιώθει ευγνωμοσύνη που μοιράστηκε το ταξίδι με την οικογένειά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις αποσκευές της από έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς του πλανήτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η γνωστή παρουσιάστρια άφησε πίσω της για λίγο την ελληνική πραγματικότητα και ταξίδεψε οικογενειακώς στην Ιαπωνία, πραγματοποιώντας μια μεγάλη της επιθυμία.

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην αυστηρή ρουτίνα της καθημερινότητας, η ίδια θέλησε να αποχαιρετήσει τον Αύγουστο δημοσιεύοντας εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το μακρινό ασιατικό ταξίδι. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιέγραψε μια εμπειρία ζωής γεμάτη εξωτικά αρώματα, διαφορετικές γεύσεις και εικόνες που την έκαναν να νιώσει ξανά παιδί, ανακαλύπτοντας έναν εντελώς πρωτόγνωρο κόσμο.

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Η οικογενειακή απόδραση και το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης

Το ταξίδι αυτό απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη αξία για την παρουσιάστρια, καθώς είχε στο πλευρό της τους ανθρώπους της ζωής της. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών της, νιώθει απέραντη ευγνωμοσύνη που μοιράστηκε αυτό το «παράθυρο στον κόσμο» μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα 3 τους παιδιά.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως τέτοιες εμπειρίες σε κάνουν να σταματάς τον χρόνο και να εκτιμάς τις στιγμές χαλάρωσης και σύνδεσης με την οικογένεια, πριν οι ρυθμοί της Αθήνας πάρουν ξανά τον έλεγχο.

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