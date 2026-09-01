Cinema 01.09.2026

Britney Spears: Σε εξέλιξη η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία της pop star

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Η ζωή της Britney Spears γίνεται βιογραφική ταινία και η σεναριογράφος Liz Meriwether αποκάλυψε ότι το project βρίσκεται σε εξέλιξη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Βιογραφική ταινία της Britney Spears βασισμένη στα απομνημονεύματά της «The Woman in Me» βρίσκεται σε ανάπτυξη.
  • Η σεναριογράφος Liz Meriwether θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ειπωθεί η ιστορία της pop star.
  • Η Universal Pictures απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου, με τον Jon M. Chu στη σκηνοθεσία.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας ή καστ για την πολυαναμενόμενη ταινία.
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Η ζωή και η καριέρα της Britney Spears ετοιμάζονται να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη, με τη βιογραφική ταινία που βασίζεται στα απομνημονεύματά της «The Woman in Me» να βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη. Η σεναριογράφος Liz Meriwether αποκάλυψε ότι το project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τονίζοντας ωστόσο πως αισθάνεται ότι «είναι η κατάλληλη στιγμή» για να ειπωθεί η ιστορία της pop star.

Η Britney Spears χορεύει στην τραπεζαρία της σε βίντεο από το Instagram.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Britney Spears έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα τέλη των ’90s, όταν κυκλοφόρησε το …Baby One More Time και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες pop stars στον κόσμο. Η τεράστια επιτυχία, όμως, συνοδεύτηκε από έντονη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή και την πολυετή δικαστική της περιπέτεια με την κηδεμονία, η οποία ξεκίνησε το 2008 και τερματίστηκε το 2021.

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Όλα αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023 και έγινε bestseller. Η Universal Pictures απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου το 2024, με τον Jon M. Chu να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τον Marc Platt την παραγωγή.

Η Britney Spears σε εκδήλωση των GLAAD Media Awards.
Η Britney Spears ποζάρει στο κόκκινο χαλί των GLAAD Media Awards.

Η Meriwether έχει ήδη μελετήσει τα απομνημονεύματα της Britney, ενώ έχει ακούσει και την audiobook εκδοχή τους, την οποία αφηγείται η Michelle Williams. Η ίδια μάλιστα έχει χαρακτηρίσει την ερμηνεία της Williams συγκλονιστική, λέγοντας πως της «ράγισε την καρδιά».

Η Britney Spears με ροζ λούτρινο αρκουδάκι σε κίτρινο φόντο με χαρτονομίσματα.
Η Britney Spears ποζάρει με ένα μεγάλο ροζ αρκουδάκι σε ένα κολάζ με δολάρια.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ημερομηνία κυκλοφορίας, ούτε το καστ της ταινίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ιστορία της Britney Spears ετοιμάζεται για ένα νέο chapter — αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη.

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