Φεστιβάλ Βενετίας: Οι 11 ταινίες που περιμένουμε να δούμε

Οι 11 κορυφαίες ταινίες και τα μεγαλύτερα highlights που περιμένουμε να δούμε στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Με μια ματιά Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας παρουσιάζει φέτος πολιτικό σινεμά, έπη και μεγάλες προσδοκίες.

Ξεχωρίζουν ταινίες όπως το "Bucking Fastard" του Herzog και το ντοκιμαντέρ για τους Oasis.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες δουλειές από σκηνοθέτες όπως ο Kore-eda και ο Luca Guadagnino.

Υπάρχει περιορισμένη εκπροσώπηση γυναικών σκηνοθετών στο διαγωνιστικό τμήμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε Σεπτέμβριο, τα social media γεμίζουν από αστέρια του Hollywood πάνω σε βαρκάρκες με προορισμό το Λίντο, σηματοδοτώντας την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Είτε πρόκειται για πολυαναμενόμενες πρεμιέρες που θα απογειώσουν ή θα καταστρέψουν καμπάνιες για Όσκαρ, είτε για τεράστια ονόματα της υποκριτικής και της μουσικής σκηνής, η Λιμνοθάλασσα τραβάει όλα τα βλέμματα.

Παρά τις συζητήσεις για την ελλιπή εκπροσώπηση γυναικών σκηνοθετών στο διαγωνιστικό τμήμα, το φετινό πρόγραμμα είναι γεμάτο πολιτικό σινεμά, μακροσκελή έπη και τεράσιες προσδοκίες. Ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο δυνατές στιγμές και τις ταινίες που ξεχωρίζουν φέτος στη διοργάνωση.

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1. Bucking Fastard

Η επιστροφή του Herzog στη μυθοπλασία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα της δεκαετίας του ’80, όπου 2 δίδυμες αδελφές από το Γιορκ τιμωρήθηκαν με περιοριστικά μέτρα επειδή κατασκόπευαν τον ίδιο άντρα. Στην ταινία, τον ρόλο των αδελφών ερμηνεύουν η Rooney Mara και η μεγαλύτερη αδελφή της, Kate, ντυμένες πανομοιότυπα και μιλώντας συγχρονισμένα. Η εμμονή του σκηνοθέτη με την «εκστατική αλήθεια» προϊδεάζει για μια πρωτόγνωρη κινηματογραφική εμπειρία.

2. Oasis: Don’t Look Back In Anger

Τα φρύδια σηκώθηκαν ψηλά όταν επιβεβαιώθηκε ότι τα αδέλφια Gallagher θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί για να στηρίξουν το νέο ντοκιμαντέρ για τους Oasis. Μετά την επανένωση, οι Noel και Liam έχουν κρατήσει χαμηλούς τόνους σχετικά με τους λόγους της επιστροφής τους. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να ρίξει φως στα παρασκήνια της μπάντας, αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα πίσω από τις θρυλικές live εμφανίσεις τους.

3. Possible Love

Ο Κορεάτης auteur επιστρέφει μετά το εξαιρετικό Burning του 2018. Σύμφωνα με φήμες, η ταινία αποτελεί διασκευή κεφαλαίων από το εμβληματικό Dekalog του Kieślowski, μεταφέροντας όμως την ιστορία σε ασιατικό έδαφος. Με ένα εξαιρετικό καστ που περιλαμβάνει τους Jeon Do-yeon και Sul Kyung-gu, η προσδοκία βρίσκεται στα ύψη.

4. Look Back

Ο μετρ των coming-of-age δραμάτων, Hirokazu Kore-eda, μεταφέρει στη live-action πραγματικότητα το δημοφιλές ιαπωνικό manga του Tatsuki Fujimoto. Η ιστορία ακολουθεί δύο μοναχικά κορίτσια που δένονται μέσω της κοινής τους αγάπης για τη δημιουργία κόμικς, αναδεικνύοντας τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης στην πραγματική ζωή.

5. My Undesirable Friends: Part II – Exile

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone, το πρώτο μέρος αποτέλεσε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τις Ρωσίδες δημοσιογράφους που αγωνίζονται να πουν την αλήθεια υπό το καθεστώς του Πούτιν. Το διάρκειας 355 λεπτών δεύτερο μέρος πιάνει το νήμα από εκεί όπου οι ρεπόρτερ αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, συνεχίζοντας το έργο τους αλλά και το ιδιότυπο χιούμορ τους στις δυσκολίες.

6. Wild Horse Nines

Μετά το The Banshees of Inisherin, ο Ιρλανδός σκηνοθέτης επιστρέφει με ένα πρωτότυπο σενάριο και ένα εντυπωσιακό καστ (John Malkovich, Steve Buscemi, Sam Rockwell). Τοποθετημένη στο 1973 στο Νησί του Πάσχα, η ταινία ακολουθεί δύο ηλικιωμένους πράκτορες της CIA που έρχονται αντιμέτωποι με πολιτικά ευαισθητοποιημένους φοιτητές στη Χιλή.

7. A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra

Η Ελληνίδα σκηνοθέτης επιστρέφει με ένα νέο coming-of-age φιλμ με έδρα την Αθήνα. Η 15χρονη Jo αποφασίζει μέσα σε 24 ώρες να ζητήσει από τη Φαίδρα να βγουν ραντεβού, μέχρι που ένα τραγικό περιστατικό ανατρέπει τα πάντα, εξερευνώντας πώς η παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου παραμένει ζωντανή ακόμα και μετά τον θάνατο.

8. Woman Unknown

Η μοναδική γυναικεία σκηνοθετική παρουσία στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα αποτελεί τη συνέχεια του Queen of Hearts από τη Δανο-Αιγύπτια σκηνοθέτη. Η ταινία παρακολουθεί μια νεαρή οικονόμο στη Δανία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της οποίας ο επικείμενος γάμος κινδυνεύει εξαιτίας μιας παράνομης σχέσης με έναν Γερμανό στρατιώτη.

9. Primetime

Με παραγωγή από την A24, το περιοδικό δράμα του 2006 φέρνει τον Robert Pattinson στον ρόλο του Chris Hansen, παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής που παγίδευε παιδεραστές on camera. Ο Oppenheim, γνωστός για τα ντοκιμαντέρ του, επιχειρεί μια σκοτεινή δραματική ματιά σε αυτό το υλικό, έχοντας στο καστ ακόμη και την Phoebe Bridgers.

10. Joie de Vivre

Ο Luca Guadagnino υπογράφει ένα επτάωρο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον μέντορά του, Bernardo Bertolucci. Περιλαμβάνοντας νέες συνεντεύξεις με σκηνοθέτες και προσφέροντας context για το προσωπικό κινηματογραφικό σύμπαν του Guadagnino, η ταινία αποτελεί έναν βαθύ φόρο τιμής στον ιταλικό κινηματογράφο.

11. Big Little Things

Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, η Michelle Zhou γράφει μια λεσβιακή ιστορία αγάπης για μια γυναίκα που ζει διπλή ζωή. Όταν επισκέπτεται την κινεζική οικογένειά της για την Πρωτοχρονιά συνοδευόμενη από έναν ψεύτικο φόβο κάλυψης, η πραγματική της σύντροφος φτάνει απροσδόκητα στην Κίνα, φέρνοντας στην επιφάνεια βαθιές συγκρούσεις.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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