Cinema 28.08.2026

Toy Story 5: Η μεγάλη στιγμή έφτασε – Πότε κάνει πρεμιέρα στο Disney+ η νέα ταινία της Pixar

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Το Toy Story 5 ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο πέρασμα από τις κινηματογραφικές αίθουσες στο Disney+ στις 23 Σεπτεμβρίου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Toy Story 5 θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ από 23 Σεπτεμβρίου.
  • Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου.
  • Στο άνοιγμά του, το Toy Story 5 συγκέντρωσε 160 εκατομμύρια δολάρια.
  • Το ποσό αυτό αποτελεί το καλύτερο κινηματογραφικό άνοιγμα της χρονιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Toy Story 5 στο Disney+ έχει ήδη ξεκινήσει και πλέον γνωρίζεις πότε θα μπορέσεις να δεις τη νέα περιπέτεια της Pixar από την άνεση του σπιτιού σου. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου, ετοιμάζεται να περάσει στη streaming πλατφόρμα στις 23 Σεπτεμβρίου, μετά από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό ξεκίνημα. Το Toy Story 5 κατάφερε να συγκεντρώσει 160 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμά του, σημειώνοντας, σύμφωνα με το Deadline, το καλύτερο άνοιγμα ταινίας που είχε καταγραφεί μέσα στη χρονιά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τώρα, η πέμπτη ταινία της αγαπημένης σειράς κινουμένων σχεδίων ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της τη μεγάλη οθόνη και να περάσει στο Disney+, όπου θα έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις στον κόσμο της Pixar και να απολαύσεις τη νέα ιστορία από το σπίτι σου.

toystory
https://www.instagram.com/toystory/

Το Toy Story 5 αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές της Pixar, καθώς η σειρά έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία των animation και έχει δημιουργήσει χαρακτήρες που έχουν αγαπηθεί από περισσότερες από μία γενιές. Η επιστροφή του franchise στη μεγάλη οθόνη αποτέλεσε από μόνη της σημαντικό κινηματογραφικό γεγονός και τα στοιχεία από την πρώτη του ημέρα στους κινηματογράφους έδειξαν πως το ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλό.

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Στις 19 Ιουνίου, το Toy Story 5 έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο και συγκέντρωσε 160 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμά του. Το συγκεκριμένο ποσό αποτέλεσε το καλύτερο άνοιγμα ταινίας μέσα στη χρονιά, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στη νέα περιπέτεια της Disney και της Pixar.

Τώρα, όμως, έρχεται η στιγμή που περίμεναν και όσοι δεν πρόλαβαν να δουν την ταινία στον κινηματογράφο ή όσοι θέλουν να την απολαύσουν ξανά από το σπίτι. Η πρεμιέρα του Toy Story 5 στο Disney+ έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου και η ημερομηνία αυτή μπαίνει πλέον στο ημερολόγιο των φίλων της Pixar. Η μετάβαση μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής στο streaming αποτελεί πλέον ένα σημαντικό δεύτερο κεφάλαιο για κάθε ταινία. Μετά την προβολή στις αίθουσες, το κοινό αποκτά τη δυνατότητα να επιστρέψει στην ιστορία όποτε θέλει, να παρακολουθήσει την ταινία από την αρχή ή να τη μοιραστεί με την οικογένεια και τους φίλους του.

Στην περίπτωση του Toy Story 5, αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα franchise που έχει συνδεθεί έντονα με την οικογενειακή ψυχαγωγία. Οι χαρακτήρες της Pixar έχουν μεγαλώσει μαζί με το κοινό τους και κάθε νέα ταινία αποτελεί μια αφορμή για παλιούς και νέους θεατές να επιστρέψουν στον συγκεκριμένο κινηματογραφικό κόσμο.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το γεγονός ότι το Toy Story 5 κατάφερε να ξεκινήσει με 160 εκατομμύρια δολάρια στους κινηματογράφους δείχνει πως η συγκεκριμένη ιστορία εξακολουθεί να έχει ισχυρή απήχηση. Η επιτυχία του ανοίγματος δημιούργησε υψηλές προσδοκίες και για την πορεία της ταινίας, ενώ η άφιξή της στο Disney+ αναμένεται να της δώσει μια νέα ευκαιρία να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

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Disney Toy Story 5
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