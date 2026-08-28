Sebastian Stan: Το trailer του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα «Fjord» είναι εδώ

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Fjord» με τον Sebastian Stan, την ταινία του Cristian Mungiu που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας «Fjord» του Cristian Mungiu, βραβευμένης με Χρυσό Φοίνικα.

Ο Sebastian Stan πρωταγωνιστεί ως Ρουμάνος πατέρας που μετακομίζει στη Νορβηγία με την οικογένειά του.

Διαφορές στην ανατροφή των παιδιών οδηγούν σε έρευνα από τις νορβηγικές αρχές προστασίας ανηλίκων.

Η ταινία εξερευνά οικογενειακές συγκρούσεις και τα όρια της γονικής εξουσίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρώτο επίσημο trailer του «Fjord» είναι εδώ και δείχνει πως ο Sebastian Stan ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας του. Η νέα ταινία του Cristian Mungiu απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, δημιουργώντας από νωρίς μεγάλες προσδοκίες. Τώρα, το trailer δίνει μια πρώτη γεύση από τη σκοτεινή ιστορία που θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Ο 44χρονος ηθοποιός υποδύεται έναν Ρουμάνο άνδρα που μετακομίζει στη Νορβηγία μαζί με τη Νορβηγίδα σύζυγό του, την οποία ενσαρκώνει η Renate Reinsve, και τα πέντε παιδιά τους. Η νέα ζωή της οικογένειας, ωστόσο, κάθε άλλο παρά ήρεμη αποδεικνύεται. Οι διαφορετικές αντιλήψεις τους γύρω από την ανατροφή και την πειθαρχία των παιδιών αρχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

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Όλα αλλάζουν όταν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρατηρούν ανεξήγητους μώλωπες στη μεγαλύτερη κόρη. Οι υποψίες οδηγούν τις νορβηγικές υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων να ξεκινήσουν έρευνα για την οικογένεια, με την κατάσταση να παίρνει γρήγορα σοβαρές διαστάσεις.

Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σύστημα που αμφισβητεί τις πρακτικές τους, ενώ η υπόθεση απειλεί να καταλήξει ακόμη και σε ποινικές συνέπειες.

Το «Fjord» έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χάρη στη διάκριση που απέσπασε στις Κάννες, ενώ το νέο trailer αποκαλύπτει μια ιστορία γεμάτη ένταση, οικογενειακές συγκρούσεις και δύσκολα ερωτήματα γύρω από τα όρια της γονικής εξουσίας. Η ταινία φέρνει τον Sebastian Stan σε έναν ιδιαίτερα σύνθετο ρόλο, σε ένα δράμα που αναμένεται να συζητηθεί.

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