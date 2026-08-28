Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση stalking

Η καταγγελία της Sabrina Carpenter για τον άνδρα που παρακολουθούσε το σπίτι της και η απόφαση που αλλάζει την πορεία της υπόθεσης

Με μια ματιά Οι ποινικές κατηγορίες stalking κατά του William Applegate απορρίφθηκαν λόγω ψυχικής του ακαταλληλότητας.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ψυχικά ακατάλληλος να αντιμετωπίσει τη δίκη.

Η Sabrina Carpenter παραμένει προστατευμένη από περιοριστική εντολή για πέντε χρόνια.

Η εντολή απαγορεύει στον άνδρα να πλησιάζει την τραγουδίστρια, παρά την απόρριψη των κατηγοριών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Sabrina Carpenter φαίνεται πως παίρνει διαφορετική τροπή, καθώς οι ποινικές κατηγορίες σε βάρος του άνδρα που κατηγορήθηκε ότι την παρακολουθούσε απορρίφθηκαν, έπειτα από απόφαση δικαστή σχετικά με την ψυχική του κατάσταση. Η εξέλιξη αφορά τον 31χρονο William Applegate, για τον οποίο κρίθηκε ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη δίκη, με το δικαστήριο να αποδέχεται τελικά την εκτίμηση ότι είναι ψυχικά ακατάλληλος για να δικαστεί. Παρότι η ποινική υπόθεση δεν θα προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο, η Sabrina Carpenter εξακολουθεί να προστατεύεται από περιοριστικά μέτρα, καθώς σε βάρος του άνδρα παραμένει ενεργή εντολή που του απαγορεύει να την πλησιάζει για πέντε χρόνια.

Η απόφαση ελήφθη παρά τις αντιρρήσεις των εισαγγελέων, σύμφωνα με το γραφείο του City Attorney του Λος Άντζελες. Ο δικαστής έκρινε ότι ο Applegate αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία δεν του επιτρέπουν να σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου και να συμμετάσχει κανονικά στη δικαστική διαδικασία.

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Η υπόθεση είχε έρθει στο προσκήνιο όταν η Sabrina Carpenter κατέθεσε τον Μάιο σχετική νομική αίτηση, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση γύρω από το σπίτι της στο Λος Άντζελες. Όπως υποστήριξε η τραγουδίστρια, ο άνδρας, τον οποίο χαρακτήρισε «εντελώς άγνωστο», φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της για περίπου έναν μήνα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στην αίτησή της, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ανησυχητική όταν ο Applegate φέρεται να προσπάθησε να εισβάλει στην κατοικία της. Η Sabrina Carpenter υποστήριξε επίσης ότι εκείνος ισχυριζόταν ψευδώς πως τη γνώριζε προσωπικά, γεγονός που, όπως ανέφερε, την έκανε να αισθανθεί ότι αντιμετωπίζει μια επικίνδυνη και παράλογη εμμονή.

Η τραγουδίστρια είχε περιγράψει τη συμπεριφορά αυτή ως ένδειξη μιας επικίνδυνης και παραληρηματικής προσκόλλησης απέναντί της, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ασφάλειά της. Παρά την απόφαση για την απόρριψη των ποινικών κατηγοριών, η υπόθεση δεν σημαίνει ότι ο άνδρας μπορεί πλέον να πλησιάσει ελεύθερα τη Sabrina Carpenter. Η περιοριστική εντολή εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και προβλέπει ότι θα πρέπει να παραμένει μακριά από την τραγουδίστρια για πέντε χρόνια.

Έτσι, η δικαστική εξέλιξη δημιουργεί μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στην ποινική διαδικασία και στα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για τη Sabrina Carpenter. Από τη μία πλευρά, οι κατηγορίες δεν θα προχωρήσουν σε δίκη λόγω της δικαστικής κρίσης σχετικά με την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου. Από την άλλη, η εντολή απομάκρυνσης παραμένει σε ισχύ, προσφέροντας ένα επιπλέον νομικό πλαίσιο προστασίας στην pop star.

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