Cinema 28.08.2026

Ένα ακόμη μεγάλο όνομα στο «Miami Vice ’85» – Ο Danny Ramirez έρχεται να συμπληρώσει το καστ

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Ο Danny Ramirez προστίθεται στο εντυπωσιακό καστ της νέας ταινίας με τους Michael B. Jordan και Austin Butler
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Danny Ramirez εντάσσεται στο καστ της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Miami Vice ’85».
  • Η ταινία, σε σκηνοθεσία Joseph Kosinski, θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2028.
  • Πρωταγωνιστούν οι Michael B. Jordan και Austin Butler, με την παραγωγή να ξεκινά φέτος.
  • Η νέα εκδοχή αντλεί έμπνευση από το πιλοτικό επεισόδιο της σειράς και θα γυριστεί για IMAX.
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Το «Miami Vice ’85» συνεχίζει να προσθέτει μεγάλα ονόματα στο καστ του και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται στον Danny Ramirez, ο οποίος έρχεται να συναντήσει τους Michael B. Jordan και Austin Butler στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της εμβληματικής αστυνομικής σειράς των ’80s. Η ταινία της Universal Pictures, σε σκηνοθεσία του Joseph Kosinski, φαίνεται πως χτίζει σταδιακά ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο καστ, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στη χρονιά και η κινηματογραφική έξοδος έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου 2028. Αν είσαι από εκείνους που θυμούνται το «Miami Vice» ως μία από τις σειρές που καθόρισαν την αισθητική της δεκαετίας του ’80, η νέα εκδοχή έχει αρκετούς λόγους για να σου τραβήξει την προσοχή.

Ο ηθοποιός Danny Ramirez που αποχωρεί από τη σειρά The Last of Us.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Danny Ramirez είναι το πιο πρόσφατο όνομα που προστέθηκε στην ταινία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο ρόλος που θα υποδυθεί. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το καστ του «Miami Vice ’85» εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς έχουν ήδη ενταχθεί στην παραγωγή οι Alden Ehrenreich, Camila Morrone και Whitney Peak.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται η λάμψη και η διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η νέα ταινία δεν αποτελεί απλώς μια μεταφορά της γνωστής σειράς στη μεγάλη οθόνη, αλλά μια ολοκαίνουργια προσέγγιση που αντλεί έμπνευση από το πιλοτικό επεισόδιο της σειράς «Miami Vice», μιας παραγωγής που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα και επηρέασε τη μόδα, τη μουσική αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γυρίζονταν οι αστυνομικές σειρές.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Joseph Kosinski, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Dan Gilroy. Η ιστορία βασίζεται στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Anthony Yerkovich για την τηλεοπτική σειρά, την οποία είχε αναλάβει ως executive producer μαζί με τον Michael Mann. Σε προηγούμενο στάδιο είχε εργαστεί πάνω στο σενάριο και ο Eric Warren Singer. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Michael B. Jordan και ο Austin Butler, δύο ηθοποιοί που έχουν ήδη καταφέρει να δημιουργήσουν έντονη παρουσία στη μεγάλη οθόνη και τώρα καλούνται να βρεθούν σε ένα σύμπαν γεμάτο νυχτερινό Μαϊάμι, εγκληματικότητα, πολυτέλεια και ένταση.

Ο Michael B. Jordan ποζάρει με κοστούμι, αναμένοντας το νέο trailer του Netflix με animated έκπληξη.
https://www.instagram.com/michaelbjordan/

Η ταινία αναμένεται να γυριστεί ειδικά για IMAX, γεγονός που δείχνει ότι οι δημιουργοί θέλουν να επενδύσουν σημαντικά και στο οπτικό κομμάτι της παραγωγής. Άλλωστε, η αισθητική αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του «Miami Vice» και η νέα ταινία φαίνεται πως θέλει να κρατήσει ζωντανό αυτό το στοιχείο, μεταφέροντάς το στη σύγχρονη κινηματογραφική εποχή.

Ο ηθοποιός Austin Butler, ο οποίος θα υποδυθεί τον Lance Armstrong στη νέα ταινία του Edward Berger.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τον Michael B. Jordan, τον Austin Butler, τον Danny Ramirez και τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, το «Miami Vice ’85» αρχίζει να αποκτά ένα καστ που από μόνο του αρκεί για να δημιουργήσει προσμονή. Και μέχρι τις 19 Μαΐου 2028, όταν η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους, είναι δεδομένο πως θα μάθεις ακόμη περισσότερα για τους χαρακτήρες, την ιστορία και το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό comeback του «Miami Vice».

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Austin Butler Danny Ramirez Miami Vice ’85 Michael B. Jordan
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