Ariana Grande: Γιατί ακούστηκε το «I will always love you» πριν ξεκινήσει η συναυλία της στο Λονδίνο;

Η Ariana Grande τίμησε τη Dolly Parton πριν από τη συναυλία της στο Λονδίνο, προβάλλοντας video με το «I will always love you»

Με μια ματιά Η Ariana Grande τίμησε τη Dolly Parton πριν τη συναυλία της στο Λονδίνο.

Προβλήθηκε βίντεο με τη Dolly Parton να τραγουδά το «I will always love you».

Το τραγούδι γράφτηκε από την Dolly Parton και έγινε παγκόσμιο hit με την Whitney Houston.

Ο φόρος τιμής έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας Eternal Sunshine Tour. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή περίμενε τους fans της Ariana Grande στο Λονδίνο, λίγο πριν η τραγουδίστρια ανέβει στη σκηνή του O2 Arena. Η pop star θέλησε να τιμήσει τη Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με έναν ξεχωριστό φόρο τιμής πριν ξεκινήσει το show της. Οι θεατές παρακολούθησαν ένα βίντεο με τη θρυλική τραγουδίστρια να ερμηνεύει το «I will always love you».

Το video προβλήθηκε στην οθόνη της αρένας πριν από την έναρξη της συναυλίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο, η Ariana Grande και η ομάδα της θέλησαν να δώσουν στους fans λίγα λεπτά για να θυμηθούν τη σπουδαία καλλιτέχνιδα και το τεράστιο μουσικό της έργο. Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού έκανε τη στιγμή ακόμη πιο συμβολική.

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Το «I will always love you» γράφτηκε και κυκλοφόρησε αρχικά από τη Dolly Parton το 1974, πριν γίνει παγκόσμιο hit μέσα από την εμβληματική ερμηνεία της Whitney Houston για την ταινία «The Bodyguard» το 1992. Έτσι, το τραγούδι έχει πλέον συνδεθεί με περισσότερες από μία γενιές και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της μουσικής ιστορίας.

Το tribute στη Dolly Parton πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Eternal Sunshine Tour, με την Ariana Grande να συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο O2 Arena του Λονδίνου. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη περιοδεία της μετά το 2019, γεγονός που την κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή για τους fans της.

Η περιοδεία ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια η Ariana Grande αναμένεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τη συνεχή έκθεση. Η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία της να απομακρυνθεί για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας, κλείνοντας πρώτα την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η επιλογή της να αποχαιρετήσει τη Dolly Parton μέσα από ένα τόσο διαχρονικό τραγούδι ήταν ένας λιτός αλλά ουσιαστικός τρόπος να δείξει την αγάπη και τον σεβασμό της σε μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική.

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