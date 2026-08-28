Μουσική 28.08.2026

Ariana Grande: Γιατί ακούστηκε το «I will always love you» πριν ξεκινήσει η συναυλία της στο Λονδίνο;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ariana Grande τίμησε τη Dolly Parton πριν από τη συναυλία της στο Λονδίνο, προβάλλοντας video με το «I will always love you»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande τίμησε τη Dolly Parton πριν τη συναυλία της στο Λονδίνο.
  • Προβλήθηκε βίντεο με τη Dolly Parton να τραγουδά το «I will always love you».
  • Το τραγούδι γράφτηκε από την Dolly Parton και έγινε παγκόσμιο hit με την Whitney Houston.
  • Ο φόρος τιμής έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας Eternal Sunshine Tour.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή περίμενε τους fans της Ariana Grande στο Λονδίνο, λίγο πριν η τραγουδίστρια ανέβει στη σκηνή του O2 Arena. Η pop star θέλησε να τιμήσει τη Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με έναν ξεχωριστό φόρο τιμής πριν ξεκινήσει το show της. Οι θεατές παρακολούθησαν ένα βίντεο με τη θρυλική τραγουδίστρια να ερμηνεύει το «I will always love you».

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το video προβλήθηκε στην οθόνη της αρένας πριν από την έναρξη της συναυλίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο, η Ariana Grande και η ομάδα της θέλησαν να δώσουν στους fans λίγα λεπτά για να θυμηθούν τη σπουδαία καλλιτέχνιδα και το τεράστιο μουσικό της έργο. Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού έκανε τη στιγμή ακόμη πιο συμβολική.

Διάβασε επίσης: «Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου»: Το συγκινητικό «αντίο» της Miley Cyrus στη Dolly Parton

Το «I will always love you» γράφτηκε και κυκλοφόρησε αρχικά από τη Dolly Parton το 1974, πριν γίνει παγκόσμιο hit μέσα από την εμβληματική ερμηνεία της Whitney Houston για την ταινία «The Bodyguard» το 1992. Έτσι, το τραγούδι έχει πλέον συνδεθεί με περισσότερες από μία γενιές και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της μουσικής ιστορίας.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το tribute στη Dolly Parton πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Eternal Sunshine Tour, με την Ariana Grande να συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο O2 Arena του Λονδίνου. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη περιοδεία της μετά το 2019, γεγονός που την κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή για τους fans της.

dolly_parton_thanatos
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η περιοδεία ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια η Ariana Grande αναμένεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τη συνεχή έκθεση. Η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία της να απομακρυνθεί για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας, κλείνοντας πρώτα την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η επιλογή της να αποχαιρετήσει τη Dolly Parton μέσα από ένα τόσο διαχρονικό τραγούδι ήταν ένας λιτός αλλά ουσιαστικός τρόπος να δείξει την αγάπη και τον σεβασμό της σε μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Ariana Grande dolly parton ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Zara: Άνοιξε το πρώτο νέο low-cost κατάστημα στη Βρετανία

Zara: Άνοιξε το πρώτο νέο low-cost κατάστημα στη Βρετανία

28.08.2026
Επόμενο
Ψάχνεις δουλειά; Ο Snoop Dogg θα σε πληρώνει για να δοκιμάζεις παγωτά

Ψάχνεις δουλειά; Ο Snoop Dogg θα σε πληρώνει για να δοκιμάζεις παγωτά

28.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ψάχνεις δουλειά; Ο Snoop Dogg θα σε πληρώνει για να δοκιμάζεις παγωτά
Μουσικά Νέα

Ψάχνεις δουλειά; Ο Snoop Dogg θα σε πληρώνει για να δοκιμάζεις παγωτά

28.08.2026
North West: Η Kim Kardashian στηρίζει τη νέα μουσική εμφάνιση της κόρης της
Μουσικά Νέα

North West: Η Kim Kardashian στηρίζει τη νέα μουσική εμφάνιση της κόρης της

28.08.2026
Μόλις πήραμε την πρώτη γεύση από το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση «Όχι Γιατί;»
Μουσικά Νέα

Μόλις πήραμε την πρώτη γεύση από το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση «Όχι Γιατί;»

28.08.2026
Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή, αλλά η μουσική της «εκτοξεύτηκε» – Το απίστευτο streaming ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή, αλλά η μουσική της «εκτοξεύτηκε» – Το απίστευτο streaming ρεκόρ

28.08.2026
Η Becky G επιστρέφει δυναμικά στα charts με το «Baraja Bendita»
Μουσικά Νέα

Η Becky G επιστρέφει δυναμικά στα charts με το «Baraja Bendita»

28.08.2026
KATSEYE: Το «WILD.» σαρώνει το Billboard και κατακτά την κορυφή
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Το «WILD.» σαρώνει το Billboard και κατακτά την κορυφή

28.08.2026
Cara Delevingne: Πώς το νέο της album τη βοήθησε να βρει ξανά τον εαυτό της
Μουσικά Νέα

Cara Delevingne: Πώς το νέο της album τη βοήθησε να βρει ξανά τον εαυτό της

27.08.2026
Kesha: Ο συγκινητικός φόρος τιμής στη Dolly Parton με το «Old flames»
Μουσικά Νέα

Kesha: Ο συγκινητικός φόρος τιμής στη Dolly Parton με το «Old flames»

27.08.2026
Η νέα εποχή της Miley Cyrus μόλις ξεκίνησε – Το trailer που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Η νέα εποχή της Miley Cyrus μόλις ξεκίνησε – Το trailer που κανείς δεν περίμενε

27.08.2026
Το πρωινό που βοηθά να κάνεις detox με φυσικό τρόπο χωρίς στερήσεις και υπερβολές

Το πρωινό που βοηθά να κάνεις detox με φυσικό τρόπο χωρίς στερήσεις και υπερβολές

Πανσέληνος Αυγούστου: Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Πανσέληνος Αυγούστου: Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μπαντάνα μένει – 5 τρόποι να τη φορέσεις το φθινόπωρο

Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μπαντάνα μένει – 5 τρόποι να τη φορέσεις το φθινόπωρο

Τα 5 πιο εύκολα energy hacks για να μπεις στη νέα σεζόν με άλλον αέρα

Τα 5 πιο εύκολα energy hacks για να μπεις στη νέα σεζόν με άλλον αέρα

Ψάχνεις το τέλειο glazed skin; Ιδού το DIY dupe για το πιο viral προϊόν της Hailey Bieber

Ψάχνεις το τέλειο glazed skin; Ιδού το DIY dupe για το πιο viral προϊόν της Hailey Bieber

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Δισεκατομμύρια για τη στέγη, αλλά χωρίς ορατή λύση στο στεγαστικό

Δισεκατομμύρια για τη στέγη, αλλά χωρίς ορατή λύση στο στεγαστικό

Εμμανουήλ Καραλής: Έπος στη Ζυρίχη με ρεκόρ 6,20μ.

Εμμανουήλ Καραλής: Έπος στη Ζυρίχη με ρεκόρ 6,20μ.

Η παγίδα του «κλικ»: Πώς να προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες

Η παγίδα του «κλικ»: Πώς να προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες