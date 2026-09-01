Celeb World 01.09.2026

«Το μικρό μας γοργονάκι έγινε 6»: Η τρυφερή ανάρτηση της Ευγενίας Δημητροπούλου

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Η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου έγινε 6 ετών και η ηθοποιός της ευχήθηκε με ένα τρυφερό μήνυμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου, Εύα, γιόρτασε τα έκτα γενέθλιά της.
  • Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη στιγμή "μαγική" και μία από τις πιο όμορφες του Αυγούστου.
  • Η Ευγενία Δημητροπούλου μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή της στα social media.
  • Αποκάλεσε την κόρη της "μικρό μας γοργονάκι" στέλνοντας γλυκές ευχές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή μέσα στο καλοκαίρι της έζησε η Ευγενία Δημητροπούλου, καθώς η κόρη της, Εύα, γιόρτασε τα έκτα γενέθλιά της. Η ηθοποιός θέλησε να κάνει έναν μικρό απολογισμό του Αυγούστου και ξεχώρισε τη συγκεκριμένη ημέρα ως μία από τις πιο όμορφες στιγμές του μήνα.

Φουσκωτό μπαλόνι σε σχήμα γοργόνας με γαλάζια μαλλιά και μωβ ουρά, ιδανικό για πάρτι 6ων γενεθλίων.
https://www.instagram.com/evgeniadimitropoulou/

Η μικρή Εύα έκλεισε τα 6 της χρόνια, με τη μαμά της να μοιράζεται δημόσια τη χαρά και τη συγκίνησή της. Μέσα από τα λόγια της φάνηκε πόσο σημαντική ήταν για εκείνη αυτή η οικογενειακή στιγμή, την οποία χαρακτήρισε πραγματικά μαγική.

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«Το μικρό μας γοργονάκι έγινε 6», έγραψε χαρακτηριστικά η Ευγενία Δημητροπούλου, στέλνοντας τις πιο γλυκές ευχές στην κόρη της. «Χρόνια πολλά Ευάκι μας», ήταν το τρυφερό μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την αφιέρωσή της.

Μπαλόνι σε σχήμα πεταλούδας με ιριδίζοντα χρώματα, μέρος της ανάρτησης της Ευγενίας Δημητροπούλου για τα 6α γενέθλια.
https://www.instagram.com/evgeniadimitropoulou/

Παρότι ο Αύγουστος ήταν γεμάτος στιγμές και όμορφες αναμνήσεις, τα γενέθλια της Εύας φαίνεται πως είχαν ξεχωριστή θέση στην καρδιά της ηθοποιού. Η συμπλήρωση των έξι χρόνων της κόρης της αποτέλεσε αφορμή για μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στα social media.

Η Ευγενία Δημητροπούλου αποκάλεσε την κόρη της «γοργονάκι», ένα χαϊδευτικό που έκανε ακόμη πιο γλυκό το μήνυμά της. Η ίδια θέλησε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει ζωντανή τη χαρά της συγκεκριμένης ημέρας και να στείλει στην Εύα τις ευχές της για τη νέα της χρονιά.

Η Ευγενία Δημητροπούλου γιορτάζει τα 6α γενέθλια της κόρης της με μια γοργονέ διακοσμημένη λαμπάδα.
https://www.instagram.com/evgeniadimitropoulou/

Τα έκτα γενέθλια είναι, άλλωστε, ένα ακόμη μικρό milestone στην παιδική ηλικία και για μια μαμά σαν την Ευγενία Δημητροπούλου η στιγμή αυτή έχει ξεχωριστή συναισθηματική αξία.

Ο Αύγουστος, λοιπόν, μπορεί να είχε πολλές όμορφες στιγμές, όμως για την Ευγενία Δημητροπούλου μία φαίνεται πως ξεχώρισε πάνω απ’ όλες: η ημέρα που το μικρό της «γοργονάκι» έγινε έξι ετών.

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Ευγενία Δημητροπούλου ΚΟΡΗ
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