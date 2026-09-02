Beauty 02.09.2026

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

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Από τις neon πινελιές της Αναστασίας μέχρι τη στρατηγική χρήση της θεωρίας των χρωμάτων, το eyemaxxing είναι η νέα μεγάλη τάση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το eyemaxxing είναι μια τάση μακιγιάζ που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά με ελάχιστο προϊόν.
  • Βασίζεται στη θεωρία των συμπληρωματικών χρωμάτων για να δημιουργήσει αντίθεση και να κάνει τα μάτια να φαίνονται φωτεινότερα.
  • Η επιλογή των χρωμάτων εξαρτάται από το χρώμα των ματιών για βέλτιστο αποτέλεσμα.
  • Η τάση είναι ευέλικτη και μπορεί να εφαρμοστεί διακριτικά ή με έντονες πινελιές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν οι φετινές τάσεις στην ομορφιά μας έχουν διδάξει κάτι, είναι πως το «less is more» παραμένει κυρίαρχο. Από την άνοδο του skinimalism μέχρι τα naked nails, το βάρος φεύγει από τις βαριές τεχνικές και στρέφεται στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς. Η τελευταία μεγάλη τάση που κατακλύζει τα social media και τα backstage είναι το eyemaxxing, μια φιλοσοφία μακιγιάζ που κέρδισε πρόσφατα την ψήφο εμπιστοσύνης και της Αναστασίας.

eymaxxing_prasino_neon_mati
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε πρόσφατα ένα καρουζέλ φωτογραφιών με στιγμιότυπα από το καλοκαίρι της, το οποίο περιλάμβανε στιγμές χαλάρωσης αλλά και στιγμές από την επιτυχημένη περιοδεία της. Η φωτογραφία όμως που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των beauty lovers ήταν η τελευταία: μια casual selfie στο αμάξι της, όπου την είδαμε να τολμά το trend του eyemaxxing φορώντας στα μάτια μια εντυπωσιακή neon πράσινη σκιά. Μάλιστα, η ίδια απογείωσε την εμφάνιση επιλέγοντας να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση με ένα ασορτί neon πράσινο μπλουζάκι, αποδεικνύοντας πως τολμά τα πιο δυναμικά χρώματα.

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Αντί για τις κλασικές, βαριές τεχνικές, το eyemaxxing αξιοποιεί τη θεωρία των χρωμάτων και τη στρατηγική τοποθέτησή τους για να κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά και καθορισμένα. Στόχος είναι το «maximum eye impact» με ελάχιστο προϊόν, δουλεύοντας έξυπνα με τα φυσικά χαρακτηριστικά.

eyemaxxing_matia
https://www.instagram.com/devinelenap/

Στον πυρήνα του trend βρίσκεται ο βασικός κανόνας της τέχνης: τα συμπληρωματικά χρώματα.Σύμφωνα με την τάση, πρέπει να επιλέγεις αποχρώσεις που βρίσκονται απέναντι στον χρωματικό κύκλο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια φυσική αντίθεση που τραβάει τα βλέμματα. Ανάλογα με το χρώμα των ματιών σου, οι ιδανικοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν:

Γαλάζια μάτια: Αποχρώσεις του ροδακινί, ανοιχτή τερακότα και rust τόνοι που δημιουργούν ζεστή αντίθεση.

Καφέ μάτια: Ψυχροί τόνοι όπως το δαμασκηνί και το σμαραγδί, ή χρυσές αποχρώσεις που τονίζουν τη φυσική ζεστασιά.

Πράσινα μάτια: Mauve και αποχρώσεις του bordeaux που εντείνουν το πράσινο και το κάνουν να δείχνει πιο ζωντανό.

Μελί / Hazel μάτια: Μπορντό και berry τόνοι που αναδεικνύουν τις πράσινες, χρυσές και καφέ ανταύγειες της ίριδας.

larsson_zara
https://www.instagram.com/zaralarsson/?hl=el

Πώς να υιοθετήσεις το trend στην καθημερινότητά σου

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του eyemaxxing είναι η ευελιξία του. Μπορείς να το δοκιμάσεις εύκολα, είτε επιλέγοντας μια έντονη neon πινελιά όπως η Αναστασία είτε κρατώντας το πιο διακριτικό. Συγκεκριμένα, μπορείς να εφαρμόσεις ένα χρωματιστό μολύβι στην εσωτερική γραμμή για καθαρό αποτέλεσμα ή στην κάτω γραμμή για πιο δραματικό impact. Εναλλακτικά, δύο στρώσεις από μια μάσκαρα σε διακριτικό χρωματικό τόνο αρκούν για να φωτίσουν αμέσως την ίριδα, ενώ μια ελαφριά πινελιά από μια συμπληρωματική σκιά ή η χρήση ενός ευκολόblended crayon προσφέρει ένα soft, polished αποτέλεσμα που φοριέται εύκολα κάθε μέρα.

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