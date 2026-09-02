Fashion 02.09.2026

Τα χρώματα που θα αλλάξουν το mood του φθινοπωρινού dressing

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Η Marks & Spencer υποδέχεται τη νέα σεζόντ με έμπνευση από τη φύση, γήινες αποχρώσεις, πλούσιες υφές και το layering να πρωταγωνιστεί στο καθημερινό στιλ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το φθινόπωρο φέρνει βαθύτερα χρώματα και υφές, με το layering να αλλάζει την εμφάνιση.
  • Η M&S εμπνέεται από τη φύση, προτείνοντας chocolate brown, caramel, olive, burgundy και cream.
  • Το καφέ, από chocolate έως caramel, αντικαθιστά το μαύρο, ενώ το olive green γίνεται το νέο neutral.
  • Συνδυασμοί υφών όπως suede, leather, knitwear και denim δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι στο φθινόπωρο που κάνει το ντύσιμο λίγο πιο ενδιαφέρον. Τα χρώματα βαθαίνουν, οι υφές αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και το layering επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε ακόμη και τα πιο απλά κομμάτια.

Μοντέλο με μπεζ παντελόνι και γκρι μπλούζα, παρουσιάζει τα χρώματα για το φθινοπωρινό dressing.

Αυτή τη σεζόν, η Marks & Spencer κοιτάζει προς τη φύση για τη χρωματική της έμπνευση, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αποχρώσεις που ήδη βλέπουμε να κυριαρχούν στη μόδα: chocolate brown, caramel, olive, burgundy και cream.

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Το brown είναι ίσως ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής. Από βαθύ chocolate μέχρι ζεστό caramel, παίρνει τη θέση του μαύρου και δίνει περισσότερο βάθος στα καθημερινά σύνολα. Το olive green λειτουργεί σαν το νέο neutral, ενώ το burgundy εμφανίζεται εκεί ακριβώς που χρειάζεται για να προσθέσει ένταση.

Μια πλεκτή μπλούζα σε χακί χρώμα που ανανεώνει το φθινοπωρινό dressing με στυλ.

Μπλούζα σε ζεστό φθινοπωρινό χρώμα, ιδανική για να ανανεώσετε το στυλ σας.

Αθλητικά παπούτσια σε χακί χρώμα που ανανεώνουν το φθινοπωρινό dressing με στυλ.

Ροζ sneakers από σατέν και σουέντ υλικό που ανανεώνουν το φθινοπωρινό dressing και το mood.

Και μετά είναι οι υφές. Suede, leather, knitwear και denim συνδυάζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας αυτή την ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο soft και το structured. Ένα leather jacket πάνω από ένα απλό tank top και wide-leg jeans, μια suede mini skirt με πλεκτό ή μια patchwork bag σε διαφορετικούς τόνους του καφέ είναι οι λεπτομέρειες που μετατρέπουν ένα απλό outfit σε fashion statement.

Μαύρο καπέλο baseball με κορδόνι, ιδανικό αξεσουάρ για το φθινοπωρινό dressing και την ανανέωση του στυλ.

Ασύμμετρο γκρι φθινοπωρινό μπλουζάκι με κορδόνια για αλλαγή του mood στο ντύσιμο.

Μια κρεμ κοντομάνικη μπλούζα με τσέπες, ιδανική για το φθινοπωρινό dressing.

Μαύρο δερμάτινο jacket που ανανεώνει το φθινοπωρινό dressing με το ιδιαίτερο στυλ του.

Στα παπούτσια, τα low sneakers συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο, αυτή τη φορά σε αποχρώσεις όπως dusty pink και olive, ενώ οι statement τσάντες γίνονται η τελική πινελιά ακόμη και στα πιο λιτά outfits.

Ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, ιδανικό για το φθινοπωρινό dressing.

Μια μπεζ φούστα με τσέπες που ανανεώνει το φθινοπωρινό dressing και το mood.

Τσάντα με καρό σχέδιο σε γήινες αποχρώσεις που ανανεώνει το φθινοπωρινό dressing.

Γιατί τελικά, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο να φορέσεις όλες τις τάσεις μαζί. Βρίσκεται στο ποιο κομμάτι θα επιλέξεις να ξεχωρίσεις και στον τρόπο που θα το συνδυάσεις.
Η M&S μας βάζει σε autumn mood με έναν απλό κανόνα: διάλεξε την απόχρωσή σου, παίξε με τις υφές και άφησε το styling να κάνει τα υπόλοιπα.

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