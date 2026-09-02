Τα χρώματα που θα αλλάξουν το mood του φθινοπωρινού dressing

Η Marks & Spencer υποδέχεται τη νέα σεζόντ με έμπνευση από τη φύση, γήινες αποχρώσεις, πλούσιες υφές και το layering να πρωταγωνιστεί στο καθημερινό στιλ

Με μια ματιά Το φθινόπωρο φέρνει βαθύτερα χρώματα και υφές, με το layering να αλλάζει την εμφάνιση.

Η M&S εμπνέεται από τη φύση, προτείνοντας chocolate brown, caramel, olive, burgundy και cream.

Το καφέ, από chocolate έως caramel, αντικαθιστά το μαύρο, ενώ το olive green γίνεται το νέο neutral.

Συνδυασμοί υφών όπως suede, leather, knitwear και denim δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι στο φθινόπωρο που κάνει το ντύσιμο λίγο πιο ενδιαφέρον. Τα χρώματα βαθαίνουν, οι υφές αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και το layering επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε ακόμη και τα πιο απλά κομμάτια.

Αυτή τη σεζόν, η Marks & Spencer κοιτάζει προς τη φύση για τη χρωματική της έμπνευση, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αποχρώσεις που ήδη βλέπουμε να κυριαρχούν στη μόδα: chocolate brown, caramel, olive, burgundy και cream.

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Το brown είναι ίσως ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής. Από βαθύ chocolate μέχρι ζεστό caramel, παίρνει τη θέση του μαύρου και δίνει περισσότερο βάθος στα καθημερινά σύνολα. Το olive green λειτουργεί σαν το νέο neutral, ενώ το burgundy εμφανίζεται εκεί ακριβώς που χρειάζεται για να προσθέσει ένταση.

Και μετά είναι οι υφές. Suede, leather, knitwear και denim συνδυάζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας αυτή την ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο soft και το structured. Ένα leather jacket πάνω από ένα απλό tank top και wide-leg jeans, μια suede mini skirt με πλεκτό ή μια patchwork bag σε διαφορετικούς τόνους του καφέ είναι οι λεπτομέρειες που μετατρέπουν ένα απλό outfit σε fashion statement.

Στα παπούτσια, τα low sneakers συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο, αυτή τη φορά σε αποχρώσεις όπως dusty pink και olive, ενώ οι statement τσάντες γίνονται η τελική πινελιά ακόμη και στα πιο λιτά outfits.

Γιατί τελικά, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο να φορέσεις όλες τις τάσεις μαζί. Βρίσκεται στο ποιο κομμάτι θα επιλέξεις να ξεχωρίσεις και στον τρόπο που θα το συνδυάσεις.

Η M&S μας βάζει σε autumn mood με έναν απλό κανόνα: διάλεξε την απόχρωσή σου, παίξε με τις υφές και άφησε το styling να κάνει τα υπόλοιπα.

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