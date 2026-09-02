Η LILA και ο Rack πρωταγωνιστούν στη νέα streetwear καμπάνια των adidas Originals

Denim, πλεκτές υφές και unisex σιλουέτες συνθέτουν τη νέα Apparel συλλογή των adidas Originals, με τη LILA και τον Rack να πρωταγωνιστούν

Με μια ματιά Η νέα συλλογή adidas Originals συνδυάζει διαχρονικό DNA με σύγχρονες streetwear τάσεις.

Η συλλογή προωθεί την ελευθερία προσωπικής έκφρασης μέσω unisex γραμμών και ευέλικτων συνδυασμών.

Στην Ελλάδα, η LILA και ο Rack πρωταγωνιστούν στην καμπάνια, αναδεικνύοντας τη συλλογή με το προσωπικό τους στιλ.

Η νέα Apparel συλλογή είναι διαθέσιμη από 1η Σεπτεμβρίου σε καταστήματα adidas και online. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα adidas Originals μας συστήνουν τη νέα Apparel συλλογή τους, μέσα από key pieces που συνδυάζουν το διαχρονικό DNA του brand με τις πιο σύγχρονες streetwear τάσεις. Από Denim και πλεκτές υφές μέχρι statement διαχρονικά κομμάτια, η συλλογή αναδεικνύει τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα adidas Originals μπορούν να ενταχθούν στο προσωπικό στιλ. Layering, διαφορετικοί συνδυασμοί και unisex σιλουέτες δημιουργούν looks που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε αισθητική, από πιο χαλαρές καθημερινές εμφανίσεις μέχρι εμβληματικά streetwear outfits.

Με επίκεντρο την ελευθερία της προσωπικής έκφρασης, η νέα συλλογή κινείται σε unisex γραμμές, προσκαλώντας τον καθένα να εκφράσει την προσωπικότητά του μέσα από το δικό του, ξεχωριστό στιλ. Με οδηγό την πεποίθηση των adidas Originals ότι η αυθεντικότητα ανήκει σε όλους, η συλλογή αναδεικνύει την ελευθερία στο styling, την αυτοπεποίθηση και την προσωπική έκφραση, χωρίς περιορισμούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαχρονικά κομμάτια, όπως το Firebird, τα οποία αποκτούν νέα ζωή μέσα από σύγχρονους συνδυασμούς και διαφορετικές προσεγγίσεις στο styling.

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Στην Ελλάδα, οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας για τη νέα adidas Originals Apparel συλλογή είναι οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί, που εκφράζουν τη σύγχρονη ελληνική σκηνή, η LILA και ο Rack. Μέσα από το προσωπικό τους στιλ, αναδεικνύουν τη συλλογή και εξερευνούν διαφορετικούς τρόπους να συνδυάσουν κομμάτια-κλειδιά της καμπάνιας και να δημιουργήσουν looks που αντανακλούν την προσωπικότητα, την ενέργεια και την καθημερινότητά τους. Στην καμπάνια συμμετέχει και ο Dr. Chris, συμπληρώνοντας το creative universe των adidas Originals και ενισχύοντας τη σύνδεση της συλλογής με τη σύγχρονη ελληνική youth culture. Οι τρείς δημιουργοί αποδεικνύουν πως το streetwear δεν έχει έναν μόνο τρόπο να φορεθεί.

Η ελληνική εκδοχή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής καμπάνιας, στην οποία συμμετέχουν creators που διαμορφώνουν τη σύγχρονη street και νεανική κουλτούρα μέσα από το δικό τους προσωπικό στιλ. Μεταξύ αυτών είναι οι Paris Artiste, Philipp, Francesca Perks, Jeru, Riadh, καθώς και δημιουργοί από διαφορετικές πόλεις και creative communities της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή καμπάνια φωτογραφήθηκε από την καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, filmmaker και φωτογράφο Petra Collins, δημιουργώντας ένα σύγχρονο visual κόσμο που συνδέει τη μόδα, την προσωπικότητα και την αυθεντική έκφραση.

Η νέα Apparel συλλογή των adidas Originals για τη σεζόν FW26 είναι διαθέσιμη από την 1η Σεπτεμβρίου στο κατάστημα των adidas Originals (Αθηναϊδος και Καλαμιώτου 5), στο adidas.gr, και σε επιλεγμένους συνεργάτες λιανικής.

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