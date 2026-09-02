Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπροσώπησε την Ευρώπη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πρώτων Βοηθειών στο Ντουμπάι

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) σημείωσε μία ακόμη σπουδαία διεθνή επιτυχία, δίνοντας δυναμικό «παρών» στην τελική φάση του First Aid World Cup 2026 στο Ντουμπάι (24-25/8), όπου η πενταμελής ομάδα του, αποτελούμενη από εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, νοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνικούς λειτουργούς, εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα και την Ευρώπη στον κορυφαίο διεθνή διαγωνισμό Πρώτων Βοηθειών.

Η ομάδα του Ε.Ε.Σ. είχε προηγουμένως κατακτήσει την πρώτη θέση μεταξύ των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού της Ευρώπης που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκρισή της στην τελική φάση της παγκόσμιας διοργάνωσης.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ:

Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής διοργάνωσης στο Ντουμπάι, η ομάδα του Ε.Ε.Σ., επέδειξε υψηλό επίπεδο γνώσεων, άρτια κατάρτιση, ετοιμότητα και ομαδικό πνεύμα, αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια από τους διοργανωτές για την εξαιρετική παρουσία και επίδοσή της. Ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC), Jagan Chapagain, ο οποίος παρευρέθη στους τελικούς, απευθυνόμενος στην αποστολή του Ε.Ε.Σ., ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ομάδα σας τα πήγε περίφημα. Σας συγχαίρω για την συμμετοχή σας και την εξαιρετική σας απόδοση».

Η μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και η παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πρώτων Βοηθειών αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης των εθελοντών και του προσωπικού του Ε.Ε.Σ. στις Πρώτες Βοήθειες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγχαίρει θερμά την πενταμελή ομάδα του για την εξαιρετική παρουσία της, εκπροσωπώντας επάξια τον Ε.Ε.Σ., την Ελλάδα και την Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο.