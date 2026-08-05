TV & Media 05.08.2026

OPEN: Ποια θα αντικαταστήσει τη Μίνα Καραμήτρου στο «10 Παντού»;

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Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN λίγο πριν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν και το κανάλι αναζητά ήδη το πρόσωπο που θα τη διαδεχθεί
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
  • Το OPEN αναζητά αντικαταστάτρια για τη θέση της Μίνας Καραμήτρου στην εκπομπή «10 Παντού».
  • Η Μίνα Καραμήτρου ενδέχεται να ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, μετά από συζητήσεις.
  • Υπάρχει πιθανότητα γυναίκα δημοσιογράφος του OPEN να αναλάβει τη θέση της Καραμήτρου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μίνα Καραμήτρου ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στην επαγγελματική της πορεία, καθώς αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με το OPEN. Η δημοσιογράφος αποχωρεί λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, αφήνοντας κενή μία από τις πιο κομβικές θέσεις της ενημερωτικής ζώνης του σταθμού. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον τηλεοπτικό χώρο, καθώς το κανάλι αναζητά το πρόσωπο που θα σταθεί στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη. Παράλληλα, οι πληροφορίες για τον επόμενο επαγγελματικό της σταθμό έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.

https://www.instagram.com/minakaramitrou/
https://www.instagram.com/minakaramitrou/

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η Μίνα Καραμήτρου ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, για την απόφασή της να αποχωρήσει από το κανάλι. Η δημοσιογράφος ολοκληρώνει έτσι την παρουσία της στην εκπομπή «10 Παντού», την οποία παρουσίαζε μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Η αποχώρησή της έρχεται σε μια περίοδο που οι τηλεοπτικές μετακινήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και οι ισορροπίες στους ενημερωτικούς σταθμούς αλλάζουν συνεχώς.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επόμενος επαγγελματικός προορισμός της δημοσιογράφου ενδέχεται να είναι ο ΣΚΑΪ. Οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει επαφές ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια συνεργασίας.

https://www.instagram.com/minakaramitrou/
https://www.instagram.com/minakaramitrou/

Αρχικά είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να βρεθεί στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, ωστόσο τελικά η συγκεκριμένη θέση καλύφθηκε από τον Γιάννη Πιτταρά. Παρ’ όλα αυτά, οι συζητήσεις δεν σταμάτησαν και πλέον φαίνεται πως εξετάζεται διαφορετικός ρόλος για τη Μίνα Καραμήτρου μέσα στο πρόγραμμα του σταθμού.

Η αποχώρηση της δημοσιογράφου δημιουργεί άμεσα την ανάγκη αντικατάστασής της στην εκπομπή «10 Παντού». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται το όνομα γυναίκας δημοσιογράφου που ανήκει ήδη στο δυναμικό του OPEN και συμμετείχε σε άλλη ενημερωτική εκπομπή την περασμένη τηλεοπτική χρονιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σύντομα, ώστε η νέα τηλεοπτική σεζόν να ξεκινήσει χωρίς εκκρεμότητες.

https://www.instagram.com/minakaramitrou/
https://www.instagram.com/minakaramitrou/

Η αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές μετακινήσεις της νέας τηλεοπτικής χρονιάς και όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσουν κι άλλες αλλαγές στον χώρο της ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στον νέο της ρόλο όσο και στο πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση της στο OPEN. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, καθώς το τηλεοπτικό παζλ της νέας σεζόν συνεχίζει να συμπληρώνεται.

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Μίνα Καραμήτρου
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