Celeb World 05.08.2026

«Μη σας τύχει»: Η Λίλα Μπακλέση μιλά για τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό

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Η Λίλα Μπακλέση μιλάει ανοιχτά για τη μάχη της με τον διαβήτη κύησης λίγο πριν γεννήσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε την εμπειρία της με τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό.
  • Αντιμετώπισε δυσκολίες, έκανε ενέσεις ινσουλίνης και ακολούθησε ειδική διατροφή.
  • Η ηθοποιός θέλησε να δείξει την πραγματική πλευρά της εγκυμοσύνης, χωρίς εξιδανικεύσεις.
  • Η ανάρτησή της έλαβε μηνύματα στήριξης και ενθάρρυνε άλλες μέλλουσες μητέρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Λίλα Μπακλέση μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, όμως λίγο πριν από τον τοκετό αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια προσωπική εμπειρία από την εγκυμοσύνη της. Η ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία από το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά και αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας του διαβήτη κύησης. Με ειλικρίνεια αλλά και το χιούμορ που τη χαρακτηρίζει, περιέγραψε την καθημερινότητά της λίγο πριν φέρει στον κόσμο το μωρό της. Η ανάρτησή της συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα στήριξης και ευχές από φίλους και followers.

https://www.instagram.com/baklesi_lila/
https://www.instagram.com/baklesi_lila/

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις απαιτήσεις που έφερε μαζί του ο διαβήτης κύησης, εξηγώντας πως χρειάστηκε να ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και να κάνει ενέσεις ινσουλίνης κάθε βράδυ. Παρά την έντονη επιθυμία της για γλυκό, επέλεγε πιο ισορροπημένες λύσεις, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με υπομονή και αισιοδοξία. Μέσα από την ανάρτησή της θέλησε να δείξει και την πραγματική πλευρά της εγκυμοσύνης, χωρίς φίλτρα και εξιδανικεύσεις. Η στάση της κέρδισε το χειροκρότημα πολλών γυναικών που έχουν περάσει την ίδια εμπειρία.

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Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Λίλα Μπακλέση δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κρεβάτι της λίγο πριν γεννήσει. Στο στιγμιότυπο φαίνεται να ακουμπά ένα μπολ πάνω στη φουσκωμένη της κοιλιά, αποτυπώνοντας με χιούμορ μία από τις τελευταίες στιγμές της εγκυμοσύνης της.

https://www.instagram.com/baklesi_lila/
https://www.instagram.com/baklesi_lila/

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης, να βαράς ινσουλίνες τα βράδια, να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο και να τρως ταχίνι με αμύγδαλα πάνω στο ενσωματωμένο τραπεζάκι σου. Μεγάλη νίκη, αλλά μη σας τύχει».

https://www.instagram.com/baklesi_lila/
https://www.instagram.com/baklesi_lila/

Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο της παιδί

Πλέον η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη Λίλα Μπακλέση, η οποία σύντομα θα υποδεχθεί το πρώτο της παιδί. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν έχασε ποτέ τη θετική της διάθεση και επέλεξε να μοιραστεί δημόσια αυτή την εμπειρία, δίνοντας κουράγιο και σε άλλες μέλλουσες μητέρες που περνούν παρόμοιες δοκιμασίες.

https://www.instagram.com/baklesi_lila/
https://www.instagram.com/baklesi_lila/

Η ανάρτησή της υπενθυμίζει ότι κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική και μπορεί να συνοδεύεται από προκλήσεις που δεν φαίνονται προς τα έξω. Λίγο πριν κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της, η ηθοποιός απέδειξε πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία, δύναμη και χιούμορ. Οι διαδικτυακοί της φίλοι συνεχίζουν να της στέλνουν ευχές για έναν εύκολο τοκετό και μια όμορφη νέα αρχή στη ζωή της.

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Διαβήτης ΕΓΚΥΟΣ Λίλα Μπακλέση
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