Η Αποστολία Ζώη έχει μόνο μία ευχή για τον Αύγουστο: «Περισσότερη… αλμύρα»

Με μια ματιά Η Αποστολία Ζώη απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με φωτογραφίες στη θάλασσα.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές ηρεμίας και ανεμελιάς, τονίζοντας τις απλές καλοκαιρινές χαρές.

Μετά το Μπαλί, επέστρεψε στην Ελλάδα και εκφράζει την αγάπη της για τις ελληνικές παραλίες.

Ρώτησε τους followers της πού τους βρίσκει ο Αύγουστος, προκαλώντας αλληλεπίδραση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν αναρτήσεις που σε κάνουν να σταματάς για λίγο το scroll και να σκέφτεσαι ότι χρειάζεσαι επειγόντως μια βουτιά. Μία από αυτές έκανε η Αποστολία Ζώη, η οποία απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι και μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες γεμάτες ήλιο, θάλασσα και ανεμελιά. Με φόντο το κύμα και χωρίς ίχνος υπερβολής, η τραγουδίστρια έδειξε πως οι πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές είναι συνήθως και οι πιο απλές.

Λίγες ημέρες μετά το ταξίδι της στο Μπαλί, η Αποστολία Ζώη επέστρεψε στην Ελλάδα και φαίνεται πως δεν χορταίνει τις ελληνικές παραλίες. Στις νέες φωτογραφίες της ποζάρει ξυπόλυτη δίπλα στη θάλασσα, χαμογελαστή και χαλαρή, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του Αυγούστου. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα…», περιγράφοντας με λίγες λέξεις ακριβώς το καλοκαιρινό της mood.

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Η τραγουδίστρια δεν αρκέστηκε μόνο στις φωτογραφίες. Θέλησε να αλληλεπιδράσει με το κοινό της, ρωτώντας: «Πού σας βρίσκει αυτός ο Αύγουστος; Στην πόλη ή σε κάποια παραλία;» .Η ερώτηση προκάλεσε δεκάδες σχόλια, με άλλους να απαντούν από κάποιο νησί και άλλους να μετρούν αντίστροφα μέχρι τις δικές τους καλοκαιρινές διακοπές.

Οι εικόνες της Αποστολίας Ζώη δεν είναι απλώς ακόμα μία καλοκαιρινή ανάρτηση. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι το καλοκαίρι δεν κρύβεται μόνο στους μακρινούς προορισμούς, αλλά και σε μια βόλτα στην παραλία, στον ήχο των κυμάτων και στις στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Και αν ακόμη βρίσκεσαι στην πόλη, αυτές οι φωτογραφίες ίσως είναι η αφορμή που χρειαζόσουν για να οργανώσεις την επόμενη μικρή απόδρασή σου. Γιατί, όπως δείχνει και η Αποστολία Ζώη, το μόνο που χρειάζεται καμιά φορά είναι λίγος ήλιος, λίγη θάλασσα και… πολλή καλή διάθεση.

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