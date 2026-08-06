Celeb World 06.08.2026

Στη Μύκονο βρίσκεται η Nicole Kidman: Γεύμα στο Nammos μαζί με Zoe Saldaña και Omar Epps

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Η Nicole Kidman βρίσκεται στη Μύκονο για διακοπές και γευμάτισε στο Nammos μαζί με τη Zoe Saldaña και τον Omar Epp
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Nicole Kidman γευμάτισε στο Nammos της Μυκόνου με τους ηθοποιούς Zoe Saldaña και Omar Epps.
  • Η Μύκονος παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της.
  • Η Katy Perry βρίσκεται επίσης στη Μύκονο, απολαμβάνοντας χαλαρές βόλτες και shopping.
  • Η παρουσία πολλών αστέρων επιβεβαιώνει τη Μύκονο ως σημείο αναφοράς για τη διεθνή showbiz.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μύκονος επιβεβαιώνει για ακόμη ένα καλοκαίρι τον τίτλο της ως ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των διεθνών celebrities. Το νησί των Ανέμων φιλοξενεί αυτές τις ημέρες μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood, με τη Nicole Kidman να ξεχωρίζει ανάμεσά τους. Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός βρέθηκε στο διάσημο Nammos, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

Η γυναίκα με το εντυπωσιακό μακιγιάζ και τα μπλε μάτια, που υιοθετεί τη νέα τάση του κόκκινου χαλιού.
https://www.instagram.com/nicolekidman/

Η Nicole Kidman επισκέφθηκε το γνωστό beach restaurant για μεσημεριανό γεύμα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής. Στην παρέα της βρέθηκαν η Zoe Saldaña και ο Omar Epps, δημιουργώντας μια άκρως λαμπερή συνάντηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επισκέπτες του νησιού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάσημη ηθοποιός απόλαυσε φρέσκο ψάρι, ενώ η ελληνική μουσική συμπλήρωσε το καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η φιλοξενία της Μυκόνου φαίνεται πως κέρδισαν για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις των διεθνών stars, που επέλεξαν το νησί για στιγμές ξεκούρασης και ιδιωτικότητας.

nicole_kidman
https://www.instagram.com/nicolekidman/

Η παρουσία τόσων γνωστών ονομάτων στο ίδιο σημείο προκάλεσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, με το Nammos να επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένα από τα πιο αγαπημένα hotspots των celebrities που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι.

Στο νησί βρίσκεται και η Katy Perry, η οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με την κόρη της, Daisy Dove Bloom. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αφιέρωσε χρόνο σε χαλαρές βόλτες και shopping στο Nammos Village, απολαμβάνοντας την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της περιοχής.

Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau στο μάγουλο με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
Η Katy Perry και ο Justin Trudeau σε μια τρυφερή στιγμή μπροστά στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος.

Η παρουσία της έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα διεθνών αστέρων που επιλέγουν κάθε χρόνο τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της παγκόσμιας showbiz.

Από βραβευμένους ηθοποιούς μέχρι κορυφαίες pop stars, η Μύκονος εξακολουθεί να συγκεντρώνει προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό σκηνικό.

Η Katy Perry απαντά στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση, με την εμφάνισή της να συζητιέται.
https://www.instagram.com/katyperry/

Οι εμφανίσεις της Nicole Kidman, της Zoe Saldaña, του Omar Epps και της Katy Perry επιβεβαιώνουν πως το ελληνικό νησί εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή showbiz, προσελκύοντας κάθε χρόνο μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood και της μουσικής βιομηχανίας.

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Nicole Kidman ΜΥΚΟΝΟΣ
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