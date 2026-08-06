Στη Μύκονο βρίσκεται η Nicole Kidman: Γεύμα στο Nammos μαζί με Zoe Saldaña και Omar Epps

Η Nicole Kidman βρίσκεται στη Μύκονο για διακοπές και γευμάτισε στο Nammos μαζί με τη Zoe Saldaña και τον Omar Epp
Με μια ματιά
- Η Nicole Kidman γευμάτισε στο Nammos της Μυκόνου με τους ηθοποιούς Zoe Saldaña και Omar Epps.
- Η Μύκονος παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της.
- Η Katy Perry βρίσκεται επίσης στη Μύκονο, απολαμβάνοντας χαλαρές βόλτες και shopping.
- Η παρουσία πολλών αστέρων επιβεβαιώνει τη Μύκονο ως σημείο αναφοράς για τη διεθνή showbiz.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.