Celeb World 05.08.2026

Katy Perry: Η 10χρονη fan που συγκίνησε τη star και τραγούδησαν μαζί το «Roar»

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Η Katy Perry συγκινήθηκε όταν μια 10χρονη fan ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί της το «Roar» σε μια αξέχαστη στιγμή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μια 10χρονη fan από την Αλβανία, η Era, βρέθηκε στη σκηνή σε συναυλία της Katy Perry.
  • Η μικρή Era εξέφρασε στην Katy Perry ότι το όνειρό της ήταν να τη δει από κοντά.
  • Η Katy Perry κάλεσε την Era στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το τραγούδι «Roar».
  • Η στιγμή αυτή, που έγινε viral, αποτέλεσε ένα ξεχωριστό δώρο γενεθλίων για τη μικρή fan.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας της Katy Perry εκτυλίχθηκε όταν μια 10χρονη θαυμάστριά της βρέθηκε δίπλα της στη σκηνή. Η μικρή Era από την Αλβανία είχε πάει στο live ως δώρο γενεθλίων από τη μητέρα της, χωρίς να φαντάζεται ότι θα ζούσε μια εμπειρία που θα θυμάται για πάντα.

katy_perry_poua_set
https://www.instagram.com/katyperry/

Η διάσημη τραγουδίστρια συγκινήθηκε όταν άκουσε τη μικρή fan να της λέει πως το όνειρό της ήταν να τη δει από κοντά. Έτσι, αποφάσισε να της χαρίσει ένα ξεχωριστό δώρο: να τραγουδήσουν μαζί τη μεγάλη επιτυχία της «Roar».

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Στο βίντεο που μοιράστηκε η Katy Perry στα social media, η μικρή Era εμφανίζεται ενθουσιασμένη να συστήνεται στην τραγουδίστρια και να αποκαλύπτει πως είναι από την Αλβανία. Η στιγμή που ευχαριστεί τη μητέρα της για το δώρο γενεθλίων της συγκίνησε τόσο την Katy Perry όσο και το κοινό.

Πορτρέτο της Katy Perry από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/katyperry/

Βλέποντας τη χαρά της 10χρονης, η Katy Perry την κάλεσε να ανέβει στη σκηνή και της είπε πως το δικό της δώρο θα ήταν να τραγουδήσουν μαζί το «Roar». Η μικρή Era πήρε το μικρόφωνο και απέδειξε πως η μουσική μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές στιγμές.

Η Katy Perry απαντά στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση, με την εμφάνισή της να συζητιέται.
https://www.instagram.com/katyperry/

Το τραγούδι, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα hits της Katy Perry, απέκτησε ακόμα πιο ιδιαίτερη σημασία μέσα από αυτή τη συγκινητική συνάντηση. Οι fans της τραγουδίστριας αποθέωσαν τη γλυκιά κίνηση και το βίντεο έγινε γρήγορα viral.

Για τη μικρή Era, ένα απλό δώρο γενεθλίων μετατράπηκε σε μια εμπειρία ζωής. Από το κοινό μιας συναυλίας βρέθηκε στη σκηνή δίπλα στην αγαπημένη της καλλιτέχνιδα και τραγούδησε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Η Katy Perry απέδειξε για ακόμα μία φορά πως μια μικρή πράξη μπορεί να σημαίνει πολλά, ειδικά όταν χαρίζει χαμόγελα σε έναν θαυμαστή.

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