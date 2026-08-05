Brad Pitt και Angelina Jolie: Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται με νέο αίτημα του ηθοποιού

Με μια ματιά Ο Brad Pitt ζητά πρόσβαση σε επαγγελματικά έγγραφα της Angelina Jolie μετά τον χωρισμό τους.

Τα έγγραφα αφορούν κινηματογραφικές συνεργασίες της Jolie μετά το 2016.

Ο Pitt υποστηρίζει ότι τα στοιχεία είναι σημαντικά για την υπερασπιστική του γραμμή.

Η Jolie απορρίπτει το αίτημα, θεωρώντας τα έγγραφα ιδιωτικές επαγγελματικές πληροφορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους Brad Pitt και Angelina Jolie φαίνεται πως απέχει πολύ από το τέλος της. Παρότι έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τον χωρισμό τους, οι δύο σταρ εξακολουθούν να συγκρούονται σε διάφορα νομικά μέτωπα, με μία νέα εξέλιξη να τραβά τα βλέμματα. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκονται επαγγελματικά έγγραφα που σχετίζονται με την κινηματογραφική πορεία της Angelina Jolie μετά τον χωρισμό τους το 2016. Η νέα αυτή κίνηση έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες διαμάχες του Hollywood.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Brad Pitt ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την πρώην σύζυγό του να παραδώσει συμβόλαια και στοιχεία που αφορούν τις κινηματογραφικές της συνεργασίες. Ο ηθοποιός φέρεται να υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα είναι σημαντικά για την υπερασπιστική του γραμμή, καθώς η Angelina Jolie έχει ισχυριστεί πως μετά τον χωρισμό τους περιόρισε σημαντικά την επαγγελματική της δραστηριότητα. Από την πλευρά της, η βραβευμένη ηθοποιός απορρίπτει το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

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Τι ζητά ο Brad Pitt

Η νέα νομική κίνηση αφορά αίτημα του Brad Pitt να αποκτήσει πρόσβαση σε συμβόλαια και επαγγελματικά έγγραφα της Angelina Jolie, τα οποία σχετίζονται με τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηθοποιός θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής τους διαμάχης, καθώς ενδέχεται να φωτίσουν τον βαθμό της επαγγελματικής δραστηριότητας της πρώην συζύγου του μετά το διαζύγιο.

Η απάντηση της Angelina Jolie

Η Angelina Jolie, ωστόσο, δεν φαίνεται διατεθειμένη να παραδώσει τα συγκεκριμένα έγγραφα. Η πλευρά της υποστηρίζει ότι τα συμβόλαια αποτελούν ιδιωτικές επαγγελματικές πληροφορίες και ότι ο Brad Pitt δεν έχει νομική βάση για να ζητά πρόσβαση σε αυτά.

Έτσι, η διαφωνία οδηγείται ξανά στις δικαστικές αίθουσες, όπου αναμένεται να αποφασιστεί αν το αίτημα του ηθοποιού θα γίνει δεκτό ή θα απορριφθεί.

Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια σειρά από νομικές υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές εδώ και χρόνια. Κάθε νέα εξέλιξη αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες φαίνεται πως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Το αν το δικαστήριο θα επιτρέψει στον Brad Pitt να αποκτήσει πρόσβαση στα επαγγελματικά στοιχεία της Angelina Jolie μένει να φανεί. Μέχρι τότε, ακόμη ένα επεισόδιο προστίθεται στην πολύχρονη δικαστική τους διαμάχη, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα διεθνή media και τους fans του Hollywood.

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