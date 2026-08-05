Celeb World 05.08.2026

Brad Pitt και Angelina Jolie: Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται με νέο αίτημα του ηθοποιού

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Brad Pitt κατέθεσε νέο αίτημα στο δικαστήριο ζητώντας πρόσβαση σε κινηματογραφικά συμβόλαια της Angelina Jolie
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Brad Pitt ζητά πρόσβαση σε επαγγελματικά έγγραφα της Angelina Jolie μετά τον χωρισμό τους.
  • Τα έγγραφα αφορούν κινηματογραφικές συνεργασίες της Jolie μετά το 2016.
  • Ο Pitt υποστηρίζει ότι τα στοιχεία είναι σημαντικά για την υπερασπιστική του γραμμή.
  • Η Jolie απορρίπτει το αίτημα, θεωρώντας τα έγγραφα ιδιωτικές επαγγελματικές πληροφορίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους Brad Pitt και Angelina Jolie φαίνεται πως απέχει πολύ από το τέλος της. Παρότι έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τον χωρισμό τους, οι δύο σταρ εξακολουθούν να συγκρούονται σε διάφορα νομικά μέτωπα, με μία νέα εξέλιξη να τραβά τα βλέμματα. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκονται επαγγελματικά έγγραφα που σχετίζονται με την κινηματογραφική πορεία της Angelina Jolie μετά τον χωρισμό τους το 2016. Η νέα αυτή κίνηση έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες διαμάχες του Hollywood.

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt περπατούν στο κόκκινο χαλί, με φόντο τους παπαράτσι, στο πλαίσιο της διαμάχης για τη γαλλική έπαυλη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Brad Pitt ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την πρώην σύζυγό του να παραδώσει συμβόλαια και στοιχεία που αφορούν τις κινηματογραφικές της συνεργασίες. Ο ηθοποιός φέρεται να υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα είναι σημαντικά για την υπερασπιστική του γραμμή, καθώς η Angelina Jolie έχει ισχυριστεί πως μετά τον χωρισμό τους περιόρισε σημαντικά την επαγγελματική της δραστηριότητα. Από την πλευρά της, η βραβευμένη ηθοποιός απορρίπτει το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

Διάβασε επίσης: Hollywood update: Τα παιδιά του Brad Pitt και της Angelina Jolie γράφουν το δικό τους story με νέο επώνυμο

Τι ζητά ο Brad Pitt

Η νέα νομική κίνηση αφορά αίτημα του Brad Pitt να αποκτήσει πρόσβαση σε συμβόλαια και επαγγελματικά έγγραφα της Angelina Jolie, τα οποία σχετίζονται με τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε τα τελευταία χρόνια.

brad_pitt
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηθοποιός θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής τους διαμάχης, καθώς ενδέχεται να φωτίσουν τον βαθμό της επαγγελματικής δραστηριότητας της πρώην συζύγου του μετά το διαζύγιο.

Η απάντηση της Angelina Jolie

Η Angelina Jolie, ωστόσο, δεν φαίνεται διατεθειμένη να παραδώσει τα συγκεκριμένα έγγραφα. Η πλευρά της υποστηρίζει ότι τα συμβόλαια αποτελούν ιδιωτικές επαγγελματικές πληροφορίες και ότι ο Brad Pitt δεν έχει νομική βάση για να ζητά πρόσβαση σε αυτά.

Η Angelina Jolie με nude Givenchy φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Παρίσι.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έτσι, η διαφωνία οδηγείται ξανά στις δικαστικές αίθουσες, όπου αναμένεται να αποφασιστεί αν το αίτημα του ηθοποιού θα γίνει δεκτό ή θα απορριφθεί.

Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια σειρά από νομικές υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές εδώ και χρόνια. Κάθε νέα εξέλιξη αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες φαίνεται πως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Shiloh Jolie-Pitt σε φωτογραφία από τη Wikipedia για το άρθρο σχετικά με την αλλαγή του επωνύμου της.

Το αν το δικαστήριο θα επιτρέψει στον Brad Pitt να αποκτήσει πρόσβαση στα επαγγελματικά στοιχεία της Angelina Jolie μένει να φανεί. Μέχρι τότε, ακόμη ένα επεισόδιο προστίθεται στην πολύχρονη δικαστική τους διαμάχη, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα διεθνή media και τους fans του Hollywood.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANGELINA JOLIE Brad Pitt
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μια γυναίκα»: Οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά του Alpha μάς ταξιδεύουν στη Φολέγανδρο

«Μια γυναίκα»: Οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά του Alpha μάς ταξιδεύουν στη Φολέγανδρο

05.08.2026
Επόμενο
Ariana Grande: Βάζει τέλος στις φήμες για το διάλειμμά της από τη δημοσιότητα

Ariana Grande: Βάζει τέλος στις φήμες για το διάλειμμά της από τη δημοσιότητα

05.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Rihanna: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Crop Over Festival στα Barbados
Celeb News

Rihanna: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Crop Over Festival στα Barbados

05.08.2026
«Greece Part Two»: Η Camila Cabello επέστρεψε με νέες φωτογραφίες από την Ελλάδα
Celeb News

«Greece Part Two»: Η Camila Cabello επέστρεψε με νέες φωτογραφίες από την Ελλάδα

05.08.2026
«Μη σας τύχει»: Η Λίλα Μπακλέση μιλά για τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό
Celeb News

«Μη σας τύχει»: Η Λίλα Μπακλέση μιλά για τον διαβήτη κύησης λίγο πριν τον τοκετό

05.08.2026
Νέο μέλος στη βασιλική οικογένεια – Οι φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της Πριγκίπισσας Ευγενίας
Celeb News

Νέο μέλος στη βασιλική οικογένεια – Οι φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της Πριγκίπισσας Ευγενίας

05.08.2026
Ελένη Φουρέιρα: Οι τρυφερές στιγμές με τον μικρό Ερμή και τον Alberto Botía στις διακοπές
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Οι τρυφερές στιγμές με τον μικρό Ερμή και τον Alberto Botía στις διακοπές

05.08.2026
Christina Applegate: Επέστρεψε σπίτι μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας
Celeb News

Christina Applegate: Επέστρεψε σπίτι μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας

04.08.2026
Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος: Το πιο γλυκό οικογενειακό άλμπουμ του καλοκαιριού
Celeb News

Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος: Το πιο γλυκό οικογενειακό άλμπουμ του καλοκαιριού

04.08.2026
Η Μαρία Μπεκατώρου αφήνει την τηλεόραση και πιάνει το μικρόφωνο
Celeb News

Η Μαρία Μπεκατώρου αφήνει την τηλεόραση και πιάνει το μικρόφωνο

04.08.2026
Μήπως η Πάργα είναι ο προορισμός που ψάχνεις; Η Ελένη Χατζίδου λέει «ναι»
Celeb News

Μήπως η Πάργα είναι ο προορισμός που ψάχνεις; Η Ελένη Χατζίδου λέει «ναι»

04.08.2026
Θες την πιο ονειρική καλοκαιρινή βεράντα; Δες το σπίτι των Γιώργου και Άννας Νταλάρα στη Σύρο

Θες την πιο ονειρική καλοκαιρινή βεράντα; Δες το σπίτι των Γιώργου και Άννας Νταλάρα στη Σύρο

Tote bag obsession: Βρήκαμε την τσάντα που θα «κουβαλήσει» όλο το καλοκαίρι σου

Tote bag obsession: Βρήκαμε την τσάντα που θα «κουβαλήσει» όλο το καλοκαίρι σου

Το concealer hack της Hailey Bieber που χαρίζει instant lifting στο βλέμμα

Το concealer hack της Hailey Bieber που χαρίζει instant lifting στο βλέμμα

Summer friendship era: Γιατί οι διακοπές με την παρέα κερδίζουν ξανά την καρδιά μας

Summer friendship era: Γιατί οι διακοπές με την παρέα κερδίζουν ξανά την καρδιά μας

4 συνταγές με ροδάκινο που θα κάνουν το καλοκαίρι σου ακόμα πιο νόστιμο

4 συνταγές με ροδάκινο που θα κάνουν το καλοκαίρι σου ακόμα πιο νόστιμο

Jaafar Jackson: Από τον «Michael» στο «Supermax» με τον Will Smith

Jaafar Jackson: Από τον «Michael» στο «Supermax» με τον Will Smith

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας