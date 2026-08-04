Celeb World 04.08.2026

Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος: Το πιο γλυκό οικογενειακό άλμπουμ του καλοκαιριού

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Η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί με τα παιδιά τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος απολαμβάνουν οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές με τα παιδιά τους.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα social media, τονίζοντας την αξία των οικογενειακών στιγμών.
  • Οι φωτογραφίες τους δείχνουν αυθεντικές, ξέγνοιαστες στιγμές με παιχνίδια, βόλτες και αγκαλιές.
  • Η σχέση τους κρατιέται μακριά από τη δημοσιότητα, κάνοντας τις κοινές τους αναρτήσεις ιδιαίτερα ξεχωριστές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι για βουτιές, γέλια και στιγμές που μένουν αξέχαστες και αυτό φαίνεται να ξέρουν πολύ καλά η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος. Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τα παιδιά του, γεμίζοντας τις μέρες του με παιχνίδια, χαλάρωση και όμορφες οικογενειακές στιγμές. Μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media μάς έδωσαν μια μικρή γεύση από τις διακοπές τους, αποδεικνύοντας πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις φτιάχνονται με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Και, μεταξύ μας, αυτές οι φωτογραφίες είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα.

https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν, πρωταγωνιστούν τα παιδιά, οι βόλτες, οι αγκαλιές και οι ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Χωρίς υπερβολές και στημένες εικόνες, το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών του. Οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, όμως όταν δημοσιεύουν οικογενειακά στιγμιότυπα, το αποτέλεσμα είναι πάντα γεμάτο ζεστασιά.

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Η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και από την πρώτη στιγμή κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα. Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους είναι λίγες, ενώ προτιμούν να μοιράζονται μόνο επιλεγμένες στιγμές με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Αυτό κάνει κάθε νέα ανάρτησή τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/
https://www.instagram.com/yolanda.kalo/

Οι φωτογραφίες τους θυμίζουν ότι οι καλύτερες διακοπές δεν χρειάζονται πολυτέλεια ή υπερβολές. Λίγος χρόνος με την οικογένεια, παιχνίδι, θάλασσα και πολλά χαμόγελα αρκούν για να δημιουργηθούν οι πιο δυνατές αναμνήσεις. Η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος απολαμβάνουν το φετινό καλοκαίρι με τον πιο αυθεντικό τρόπο, αποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου. Και αυτές οι εικόνες μάς έβαλαν για τα καλά σε vacation mode.

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Γιολάντα Καλογεροπούλου Σταύρος Σβήγκος
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