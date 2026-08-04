Celeb World 04.08.2026

Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο μήνυμά της μετά τις εξελίξεις με το Romeo

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Η Κατερίνα Λιόλιου επέστρεψε στα social media μετά την ανακοίνωση του Romeo με ένα Instagram Story που ενημέρωσε τους fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου επικοινώνησε με το κοινό της μέσω Instagram Stories, εστιάζοντας στην καλοκαιρινή της περιοδεία.
  • Το νυχτερινό κέντρο Romeo εξέδωσε ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας, χωρίς να κατονομάζει την τραγουδίστρια.
  • Το περιβάλλον της Λιόλιου δήλωσε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε κανονικά στα τέλη Ιουλίου, απορρίπτοντας διαφορετικές εκδοχές.
  • Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί τον χειμώνα μαζί με τον Σάκη Ρουβά στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι τελευταίες ημέρες ήταν γεμάτες συζητήσεις γύρω από τη συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο Romeo. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το μαγαζί προκάλεσε αρκετά σχόλια, καθώς έκανε έμμεση αναφορά στη λήξη της συνεργασίας τους, χωρίς να κατονομάζει την τραγουδίστρια. Λίγο αργότερα, πληροφορίες από το περιβάλλον της έδωσαν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας πως η συμφωνία ολοκληρώθηκε κανονικά στα τέλη Ιουλίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πολλοί περίμεναν να δουν αν η ίδια θα τοποθετηθεί δημόσια.

Η Κατερίνα Λιόλιου με μαγιό και μαντήλι στο κεφάλι απολαμβάνει τη βόλτα της στο σκάφος.
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Αντί να απαντήσει ευθέως στα όσα ακούστηκαν, η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να επικοινωνήσει με το κοινό της με τον τρόπο που συνηθίζει. Μέσα από Instagram Stories εμφανίστηκε χαμογελαστή από το σπίτι της, κάνοντας ένα σύντομο update για το πρόγραμμά της. Χωρίς να αναφερθεί στην ανακοίνωση του Romeo, μίλησε αποκλειστικά για τους επόμενους σταθμούς της καλοκαιρινής της περιοδείας. Έτσι, έστρεψε το ενδιαφέρον στη μουσική και στις συναυλίες που ακολουθούν.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Λιόλιου: Γιατί αποχώρησε από το Romeo και ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα της

Στα βίντεο που ανέβασε, η Κατερίνα Λιόλιου ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποδοχή που είχε στις εμφανίσεις της στην Πάτρα, τονίζοντας πως επέστρεψε στην Αθήνα γεμάτη όμορφες στιγμές. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο επόμενος προορισμός της είναι η Κρήτη, όπου θα συνεχιστεί το summer tour της.

Παράλληλα ενημέρωσε τους followers της για τις προγραμματισμένες συναυλίες της στα Χανιά στις 5 Αυγούστου, στο Ρέθυμνο στις 7 Αυγούστου και στο Ηράκλειο στις 8 Αυγούστου, δείχνοντας ότι το πρόγραμμά της συνεχίζεται κανονικά.

Τι είχε προηγηθεί

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Romeo είχε εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη συνεργασία του με την τραγουδίστρια, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρχε διαφορετική συμφωνία ως προς τη διάρκειά της.

katerina_lioliou_viral
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Από την πλευρά της Κατερίνας Λιόλιου, άνθρωποι του περιβάλλοντός της υποστήριξαν ότι η συνεργασία είχε εξαρχής συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί διαφορετικού χρονοδιαγράμματος. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ακόμη ότι η τραγουδίστρια ήταν συνεπής σε όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Νέα σεζόν με τον Σάκη Ρουβά

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Τον ερχόμενο χειμώνα θα εμφανίζεται μαζί με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον, σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματα της νέας σεζόν.

Μέχρι τότε, η προτεραιότητά της παραμένει η καλοκαιρινή περιοδεία και η επαφή με το κοινό της σε όλη την Ελλάδα. Η ίδια απέφυγε να σχολιάσει δημόσια την ανακοίνωση του Romeo, επιλέγοντας να στρέψει τα φώτα στις συναυλίες και στη μουσική της. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε πως, τουλάχιστον προς το παρόν, θέλει να αφήσει πίσω τον θόρυβο και να επικεντρωθεί στις εμφανίσεις της. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τη βρουν επί σκηνής, συνεχίζοντας το summer tour της πριν ξεκινήσει η νέα συνεργασία της τον χειμώνα.

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Romeo ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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