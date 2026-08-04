Μην γίνεις σαν αυτούς: Τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου όταν ξεσπάσει φωτιά

Με αφορμή τις φωτιές που συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη χώρα μας, δες τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου σε περίπτωση πυρκαγιάς

Με μια ματιά Σε περίπτωση εκκένωσης, πάρτε πάντα μαζί σας το κατοικίδιό σας.

Μην αφήνετε ποτέ το κατοικίδιό σας δεμένο στην αυλή ή στο μπαλκόνι κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς.

Προετοιμάστε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά είδη για το κατοικίδιό σας.

Βεβαιωθείτε ότι το κατοικίδιό σας έχει αναγνωριστικό (περιλαίμιο, microchip) για περίπτωση απώλειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χώρα ζει ακόμη μία πολύ δύσκολη ημέρα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, σε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έχει ήδη προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή. Περισσότεροι από 450 πυροσβέστες, δεκάδες εθελοντές, εναέρια μέσα, διασώστες και σωστικά συνεργεία επιχειρούν ασταμάτητα, ενώ οι αναζωπυρώσεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Μέσα σε αυτή την τραγική εικόνα, συγκλονίζουν οι διασώσεις ζώων που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε αυλές, σπίτια ή καμένες περιοχές. Δυστυχώς, αρκετά κατοικίδια εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους κατά την εκκένωση, με αποτέλεσμα εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις να δίνουν μάχη για να σώσουν ζωές που δεν έπρεπε ποτέ να είχαν μείνει πίσω.

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Ένα κατοικίδιο δεν είναι αντικείμενο που μπορεί να εγκαταλείψεις επειδή επικρατεί πανικός. Είναι μέλος της οικογένειάς σου και η ασφάλειά του εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα. Οι εικόνες με σκύλους και γάτες να μεταφέρονται στην αγκαλιά πυροσβεστών ή να εντοπίζονται εξαντλημένα μέσα στις στάχτες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Αν χρειαστεί να εγκαταλείψεις το σπίτι σου, το κατοικίδιό σου φεύγει μαζί σου. Μην γίνεις ένας από εκείνους που το αφήνουν πίσω να παλεύει μόνο του με τις φλόγες, τον καπνό και τον φόβο.

1. Αν δοθεί εντολή εκκένωσης, πάρε το μαζί σου

Μην περιμένεις να δεις τις φλόγες έξω από το σπίτι σου. Αν οι Αρχές ζητήσουν εκκένωση, φύγε άμεσα μαζί με το κατοικίδιό σου.

2. Ποτέ δεμένο στην αυλή ή στο μπαλκόνι

Ένα ζώο που είναι δεμένο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του. Ακόμη κι αν πιστεύεις ότι θα επιστρέψεις σύντομα, οι συνθήκες μιας πυρκαγιάς αλλάζουν μέσα σε λίγα λεπτά.

3. Ετοίμασε από τώρα ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Έχε πάντα διαθέσιμα:

τροφή για λίγες ημέρες

νερό

μπολ

λουρί ή σαμαράκι

κλουβί μεταφοράς

βιβλιάριο υγείας

φάρμακα

μια κουβέρτα ή παιχνίδι που το ηρεμεί.

4. Προστάτεψέ το από τον καπνό

Ακόμη κι αν η φωτιά βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά, ο καπνός μπορεί να φτάσει στην περιοχή σου. Κράτησε το κατοικίδιό σου μέσα στο σπίτι, με πόρτες και παράθυρα κλειστά όσο είναι δυνατόν.

5. Περιόρισε τις βόλτες

Η στάχτη και τα αιωρούμενα σωματίδια επηρεάζουν και τα ζώα. Βγάλε το μόνο για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες του και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

6. Βεβαιώσου ότι μπορεί να αναγνωριστεί

Περιλαίμιο με στοιχεία επικοινωνίας και ενημερωμένο microchip μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια αν χαθεί μέσα στον πανικό.

7. Πρόσεξε τα σημάδια κινδύνου

Αν εμφανίσει έντονο λαχάνιασμα, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, κόκκινα μάτια ή ασυνήθιστη κόπωση, επικοινώνησε άμεσα με κτηνίατρο.

8. Αν δεις ζώο που χρειάζεται βοήθεια, ενημέρωσε τους αρμόδιους

Μην αδιαφορήσεις. Αν δεν μπορείς να το προσεγγίσεις με ασφάλεια, ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική, τον Δήμο ή κάποια φιλοζωική οργάνωση. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο.

Η ζωή τους βρίσκεται στα χέρια μας

Την ώρα που εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν να μάχονται με τις φλόγες, δίνουν παράλληλα μάχη και για κάθε ζώο που βρίσκεται εγκλωβισμένο στις πληγείσες περιοχές. Οι εικόνες με τις διασώσεις συγκινούν, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίδια που εγκαταλείφθηκαν για να σωθούν από τρίτους. Αν έχεις σκύλο, γάτα ή οποιοδήποτε άλλο ζώο, φρόντισε να αποτελεί μέρος του σχεδίου εκκένωσης της οικογένειάς σου. Για εκείνο, δεν υπάρχει κανείς άλλος να το προστατεύσει. Εσύ είσαι ο άνθρωπός του και η ασφάλειά του είναι δική σου ευθύνη.

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