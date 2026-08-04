Living 04.08.2026

Μην γίνεις σαν αυτούς: Τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου όταν ξεσπάσει φωτιά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με αφορμή τις φωτιές που συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη χώρα μας, δες τι πρέπει να κάνεις με το κατοικίδιό σου σε περίπτωση πυρκαγιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Σε περίπτωση εκκένωσης, πάρτε πάντα μαζί σας το κατοικίδιό σας.
  • Μην αφήνετε ποτέ το κατοικίδιό σας δεμένο στην αυλή ή στο μπαλκόνι κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς.
  • Προετοιμάστε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά είδη για το κατοικίδιό σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το κατοικίδιό σας έχει αναγνωριστικό (περιλαίμιο, microchip) για περίπτωση απώλειας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χώρα ζει ακόμη μία πολύ δύσκολη ημέρα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, σε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έχει ήδη προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή. Περισσότεροι από 450 πυροσβέστες, δεκάδες εθελοντές, εναέρια μέσα, διασώστες και σωστικά συνεργεία επιχειρούν ασταμάτητα, ενώ οι αναζωπυρώσεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέσα σε αυτή την τραγική εικόνα, συγκλονίζουν οι διασώσεις ζώων που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε αυλές, σπίτια ή καμένες περιοχές. Δυστυχώς, αρκετά κατοικίδια εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους κατά την εκκένωση, με αποτέλεσμα εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις να δίνουν μάχη για να σώσουν ζωές που δεν έπρεπε ποτέ να είχαν μείνει πίσω.

Διάβασε επίσης: Τι να κάνεις αν χτυπήσει το 112 για φωτιά στην περιοχή σου

Ένα κατοικίδιο δεν είναι αντικείμενο που μπορεί να εγκαταλείψεις επειδή επικρατεί πανικός. Είναι μέλος της οικογένειάς σου και η ασφάλειά του εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα. Οι εικόνες με σκύλους και γάτες να μεταφέρονται στην αγκαλιά πυροσβεστών ή να εντοπίζονται εξαντλημένα μέσα στις στάχτες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Αν χρειαστεί να εγκαταλείψεις το σπίτι σου, το κατοικίδιό σου φεύγει μαζί σου. Μην γίνεις ένας από εκείνους που το αφήνουν πίσω να παλεύει μόνο του με τις φλόγες, τον καπνό και τον φόβο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

1. Αν δοθεί εντολή εκκένωσης, πάρε το μαζί σου

Μην περιμένεις να δεις τις φλόγες έξω από το σπίτι σου. Αν οι Αρχές ζητήσουν εκκένωση, φύγε άμεσα μαζί με το κατοικίδιό σου.

2. Ποτέ δεμένο στην αυλή ή στο μπαλκόνι

Ένα ζώο που είναι δεμένο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του. Ακόμη κι αν πιστεύεις ότι θα επιστρέψεις σύντομα, οι συνθήκες μιας πυρκαγιάς αλλάζουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα χαρούμενο σκυλί με καφέ και άσπρο τρίχωμα ποζάρει στην παραλία, έτοιμο για το viral τεστ «Μαμά vs Μπαμπάς».
Pexels

3. Ετοίμασε από τώρα ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Έχε πάντα διαθέσιμα:

  • τροφή για λίγες ημέρες
  • νερό
  • μπολ
  • λουρί ή σαμαράκι
  • κλουβί μεταφοράς
  • βιβλιάριο υγείας
  • φάρμακα
  • μια κουβέρτα ή παιχνίδι που το ηρεμεί.

4. Προστάτεψέ το από τον καπνό

Ακόμη κι αν η φωτιά βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά, ο καπνός μπορεί να φτάσει στην περιοχή σου. Κράτησε το κατοικίδιό σου μέσα στο σπίτι, με πόρτες και παράθυρα κλειστά όσο είναι δυνατόν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

5. Περιόρισε τις βόλτες

Η στάχτη και τα αιωρούμενα σωματίδια επηρεάζουν και τα ζώα. Βγάλε το μόνο για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες του και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

6. Βεβαιώσου ότι μπορεί να αναγνωριστεί

Περιλαίμιο με στοιχεία επικοινωνίας και ενημερωμένο microchip μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια αν χαθεί μέσα στον πανικό.

Pexels
Pexels

7. Πρόσεξε τα σημάδια κινδύνου

Αν εμφανίσει έντονο λαχάνιασμα, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, κόκκινα μάτια ή ασυνήθιστη κόπωση, επικοινώνησε άμεσα με κτηνίατρο.

8. Αν δεις ζώο που χρειάζεται βοήθεια, ενημέρωσε τους αρμόδιους

Μην αδιαφορήσεις. Αν δεν μπορείς να το προσεγγίσεις με ασφάλεια, ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική, τον Δήμο ή κάποια φιλοζωική οργάνωση. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ζωή τους βρίσκεται στα χέρια μας

Την ώρα που εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν να μάχονται με τις φλόγες, δίνουν παράλληλα μάχη και για κάθε ζώο που βρίσκεται εγκλωβισμένο στις πληγείσες περιοχές. Οι εικόνες με τις διασώσεις συγκινούν, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίδια που εγκαταλείφθηκαν για να σωθούν από τρίτους. Αν έχεις σκύλο, γάτα ή οποιοδήποτε άλλο ζώο, φρόντισε να αποτελεί μέρος του σχεδίου εκκένωσης της οικογένειάς σου. Για εκείνο, δεν υπάρχει κανείς άλλος να το προστατεύσει. Εσύ είσαι ο άνθρωπός του και η ασφάλειά του είναι δική σου ευθύνη.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΕΛΛΑΔΑ ζώα κατοικίδια Φωτιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θα πας διακοπές με την παρέα σου; 5 tips για να τις απολαύσετε στο έπακρο

Θα πας διακοπές με την παρέα σου; 5 tips για να τις απολαύσετε στο έπακρο

04.08.2026
Επόμενο
Jennifer Lopez: Το ταξίδι στην Ιταλία που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια

Jennifer Lopez: Το ταξίδι στην Ιταλία που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια

04.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θα πας διακοπές με την παρέα σου; 5 tips για να τις απολαύσετε στο έπακρο
Life

Θα πας διακοπές με την παρέα σου; 5 tips για να τις απολαύσετε στο έπακρο

04.08.2026
Protein Banoffee: Το healthy γλυκό της Ελένης Βουλγαράκη που θα γίνει η νέα σου εμμονή
Food

Protein Banoffee: Το healthy γλυκό της Ελένης Βουλγαράκη που θα γίνει η νέα σου εμμονή

04.08.2026
Πώς θα φτιάξεις τον τέλειο freddo στο σπίτι χωρίς μηχανή – Καφές σαν barista σε λίγα λεπτά
Food

Πώς θα φτιάξεις τον τέλειο freddo στο σπίτι χωρίς μηχανή – Καφές σαν barista σε λίγα λεπτά

04.08.2026
«Soft dating»: Η νέα τάση στις σχέσεις που αλλάζει τον τρόπο που ερωτεύεσαι
Life

«Soft dating»: Η νέα τάση στις σχέσεις που αλλάζει τον τρόπο που ερωτεύεσαι

03.08.2026
Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά
Food

Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά

03.08.2026
Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι
Fashion

Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι

03.08.2026
Met Gala 2027: Ο John Galliano γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας έκθεσης του Costume Institute
Fashion

Met Gala 2027: Ο John Galliano γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας έκθεσης του Costume Institute

03.08.2026
Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές
Beauty

Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές

03.08.2026
Ποια 4 χρώματα θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου αυτό το καλοκαίρι με μία μόνο πινελιά;
Life

Ποια 4 χρώματα θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου αυτό το καλοκαίρι με μία μόνο πινελιά;

03.08.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας