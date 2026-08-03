Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι

Μετά την κυριαρχία του leopard, οι ρίγες της ζέβρας καταλαμβάνουν τη θέση τους στην κορυφή της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας

Με μια ματιά Το zebra print αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο animal print της σεζόν.

Το zebra print είναι ιδανικό για αξεσουάρ, προσφέροντας διακριτική animal πινελιά.

Οίκοι όπως Isabel Marant, Fendi, Khaite και Alaïa παρουσίασαν zebra print σε αξεσουάρ.

Το κόκκινο χρώμα αποτελεί ιδανικό συνδυασμό με το zebra print, αναβαθμίζοντας κάθε εμφάνιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το φετινό καλοκαίρι το leopard print μονοπώλησε το ενδιαφέρον μας και ο περασμένος χειμώνας επιβεβαίωσε την κυριαρχία της οικολογικής γούνας, η φετινή χρονιά αναδεικνύεται ως η απόλυτη «animal» σεζόν. Από τις ρίγες της τίγρης μέχρι τις απομιμήσεις δέρματος ελαφιού, η μόδα στρέφεται προς το πιο άγριο, φυσικό ένστικτο. Ανάμεσα σε όλα τα μοτίβα που πρωταγωνιστούν, το zebra print ξεχωρίζει ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν.

Αυτό που κάνει το zebra print να διαφέρει από τα υπόλοιπα prints της ίδιας κατηγορίας είναι η διακριτικότητά του. Στις πρόσφατες πασαρέλες, παρατηρούμε πως το συγκεκριμένο μοτίβο συγκεντρώνεται κυρίως στα αξεσουάρ. Πρόκειται για την ιδανική επιλογή αν θέλεις να εντάξεις το animal print στο ντύσιμό σου χωρίς να δεσμευτείς με ένα έντονο, statement παλτό, δίνοντάς σου την ελευθερία να πειραματιστείς με μικρές, αλλά καθοριστικές πινελιές.

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Η νέα τάση που αναβαθμίζει κάθε outfit

Οι οίκοι Isabel Marant και Fendi για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, αλλά και οι συλλογές Resort 2026 των Khaite και Alaïa, έδωσαν το σύνθημα. Το zebra print αξεσουάρ έχει τη μαγική ιδιότητα να αναβαθμίζει μια εμφάνιση με ελάχιστο κόπο. Φαντάσου μια zebra τσάντα να «σπάει» τη μονοτονία ενός total black συνόλου, ή μια ζώνη με το ίδιο μοτίβο να προσδίδει ένα boho χαρακτήρα σε ένα μονοχρωματικό κόκκινο look.

Το κόκκινο, μάλιστα, φαίνεται να είναι ο ιδανικός «συνοδοιπόρος» του zebra print. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η beaded Fendi Baguette που είδαμε στην πασαρέλα, με λεπτομέρειες από κόκκινο δέρμα πύθωνα, η οποία απέδειξε πως ο συνδυασμός αυτός είναι η νέα πρόταση για το στυλ που ξεχωρίζει.

Από τα skinny belts μέχρι τις structured τσάντες

Στις συλλογές των μεγάλων οίκων είδαμε το zebra μοτίβο να αποδίδεται σε ποικίλες υφές. Η Isabel Marant επένδυσε σε λεπτές ζώνες από pony hair, slouchy hobo τσάντες, αλλά και σε μπότες, ψηλές και αστραγάλου, που μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Από την άλλη, η Cate Holstein για τον οίκο Khaite παρουσίασε μια συλλογή γεμάτη zebra αναφορές. Αν και τα παλτό και τα παντελόνια με το συγκεκριμένο print είχαν τη δική τους δυναμική, το κομμάτι που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν μια δομημένη τσάντα ώμου με δερμάτινο λουράκι σε ανοιχτό καφέ χρώμα. Συνδυασμένη με το χαρακτηριστικό dark wash denim του οίκου και ένα δερμάτινο blazer, η τσάντα αυτή ενσαρκώνει τέλεια την αισθητική της σύγχρονης, minimal γυναίκας που θέλει να προσθέσει μια δόση «άγριας» κομψότητας στην καθημερινότητά της.