Fashion 03.08.2026

Bye-bye, leopard! Το zebra print είναι ο νέος πρωταγωνιστής για το καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μετά την κυριαρχία του leopard, οι ρίγες της ζέβρας καταλαμβάνουν τη θέση τους στην κορυφή της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το zebra print αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο animal print της σεζόν.
  • Το zebra print είναι ιδανικό για αξεσουάρ, προσφέροντας διακριτική animal πινελιά.
  • Οίκοι όπως Isabel Marant, Fendi, Khaite και Alaïa παρουσίασαν zebra print σε αξεσουάρ.
  • Το κόκκινο χρώμα αποτελεί ιδανικό συνδυασμό με το zebra print, αναβαθμίζοντας κάθε εμφάνιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το φετινό καλοκαίρι το leopard print μονοπώλησε το ενδιαφέρον μας και ο περασμένος χειμώνας επιβεβαίωσε την κυριαρχία της οικολογικής γούνας, η φετινή χρονιά αναδεικνύεται ως η απόλυτη «animal» σεζόν. Από τις ρίγες της τίγρης μέχρι τις απομιμήσεις δέρματος ελαφιού, η μόδα στρέφεται προς το πιο άγριο, φυσικό ένστικτο. Ανάμεσα σε όλα τα μοτίβα που πρωταγωνιστούν, το zebra print ξεχωρίζει ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν.

isabella_marant
https://www.instagram.com/isabelmarant/

Αυτό που κάνει το zebra print να διαφέρει από τα υπόλοιπα prints της ίδιας κατηγορίας είναι η διακριτικότητά του. Στις πρόσφατες πασαρέλες, παρατηρούμε πως το συγκεκριμένο μοτίβο συγκεντρώνεται κυρίως στα αξεσουάρ. Πρόκειται για την ιδανική επιλογή αν θέλεις να εντάξεις το animal print στο ντύσιμό σου χωρίς να δεσμευτείς με ένα έντονο, statement παλτό, δίνοντάς σου την ελευθερία να πειραματιστείς με μικρές, αλλά καθοριστικές πινελιές.

Τέλος στα matching sets: Γιατί το mix & match είναι η νέα εμμονή της μόδας

Η νέα τάση που αναβαθμίζει κάθε outfit

Οι οίκοι Isabel Marant και Fendi για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, αλλά και οι συλλογές Resort 2026 των Khaite και Alaïa, έδωσαν το σύνθημα. Το zebra print αξεσουάρ έχει τη μαγική ιδιότητα να αναβαθμίζει μια εμφάνιση με ελάχιστο κόπο. Φαντάσου μια zebra τσάντα να «σπάει» τη μονοτονία ενός total black συνόλου, ή μια ζώνη με το ίδιο μοτίβο να προσδίδει ένα boho χαρακτήρα σε ένα μονοχρωματικό κόκκινο look.

isabella_marant_zebra_print
https://www.instagram.com/isabelmarant/

Το κόκκινο, μάλιστα, φαίνεται να είναι ο ιδανικός «συνοδοιπόρος» του zebra print. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η beaded Fendi Baguette που είδαμε στην πασαρέλα, με λεπτομέρειες από κόκκινο δέρμα πύθωνα, η οποία απέδειξε πως ο συνδυασμός αυτός είναι η νέα πρόταση για το στυλ που ξεχωρίζει.

Από τα skinny belts μέχρι τις structured τσάντες

Στις συλλογές των μεγάλων οίκων είδαμε το zebra μοτίβο να αποδίδεται σε ποικίλες υφές. Η Isabel Marant επένδυσε σε λεπτές ζώνες από pony hair, slouchy hobo τσάντες, αλλά και σε μπότες, ψηλές και αστραγάλου, που μαγνητίζουν τα βλέμματα.

zebra_print_fendi
https://www.instagram.com/fendi/

Από την άλλη, η Cate Holstein για τον οίκο Khaite παρουσίασε μια συλλογή γεμάτη zebra αναφορές. Αν και τα παλτό και τα παντελόνια με το συγκεκριμένο print είχαν τη δική τους δυναμική, το κομμάτι που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν μια δομημένη τσάντα ώμου με δερμάτινο λουράκι σε ανοιχτό καφέ χρώμα. Συνδυασμένη με το χαρακτηριστικό dark wash denim του οίκου και ένα δερμάτινο blazer, η τσάντα αυτή ενσαρκώνει τέλεια την αισθητική της σύγχρονης, minimal γυναίκας που θέλει να προσθέσει μια δόση «άγριας» κομψότητας στην καθημερινότητά της.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

animal print Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Met Gala 2027: Ο John Galliano γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας έκθεσης του Costume Institute

Met Gala 2027: Ο John Galliano γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας έκθεσης του Costume Institute

03.08.2026
Επόμενο
Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά

Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά
Food

Το viral παγωτοσάντουιτς που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι – Το πιο εύκολο γλυκό με 4 υλικά

03.08.2026
Met Gala 2027: Ο John Galliano γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας έκθεσης του Costume Institute
Fashion

Met Gala 2027: Ο John Galliano γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας έκθεσης του Costume Institute

03.08.2026
Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές
Beauty

Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές

03.08.2026
Ποια 4 χρώματα θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου αυτό το καλοκαίρι με μία μόνο πινελιά;
Life

Ποια 4 χρώματα θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου αυτό το καλοκαίρι με μία μόνο πινελιά;

03.08.2026
POV: Έφτασε το καλοκαίρι και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται το ίδιο πράγμα – Single ή σχέση;
Life

POV: Έφτασε το καλοκαίρι και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται το ίδιο πράγμα – Single ή σχέση;

03.08.2026
Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου
Beauty

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

03.08.2026
Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»
Life

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

03.08.2026
Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος
Fashion

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

03.08.2026
Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια
Life

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

03.08.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας