Ποια 4 χρώματα θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου αυτό το καλοκαίρι με μία μόνο πινελιά;

Με 4 μόνο χρώματα μπορείς να δώσεις στο σπίτι σου αέρα διακοπών και μια φρέσκια αισθητική

Με μια ματιά Το Sage Green φέρνει ηρεμία και φρεσκάδα, συνδυάζεται με φυσικά υλικά.

Το Butter Yellow προσθέτει ζεστασιά και αισιοδοξία, φωτίζει τον χώρο.

Η Terracotta προσφέρει μεσογειακή αίσθηση, ταιριάζει με ψάθα και ξύλο.

Το Ocean Blue δημιουργεί χαλαρωτική ατμόσφαιρα, θυμίζει διακοπές και θάλασσα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που θέλεις το σπίτι σου να αποπνέει φως, δροσιά και ανεμελιά. Δεν χρειάζεται όμως να αλλάξεις έπιπλα ή να επενδύσεις σε μια ακριβή ανακαίνιση για να πετύχεις το αποτέλεσμα που ονειρεύεσαι. Αρκεί να επιλέξεις τις σωστές αποχρώσεις που κυριαρχούν φέτος στις τάσεις της διακόσμησης.

Με λίγα διακοσμητικά, νέα μαξιλάρια, ένα ριχτάρι, βάζα, κεραμικά ή ακόμα και έναν τοίχο βαμμένο στο κατάλληλο χρώμα, μπορείς να δώσεις στο σπίτι σου την αίσθηση ενός κομψού καλοκαιρινού καταλύματος στις Κυκλάδες ή μιας πολυτελούς μεσογειακής βίλας. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τον χώρο σου, αυτά είναι τα τέσσερα χρώματα που ξεχωρίζουν φέτος και αξίζουν μια θέση στο σπίτι σου.

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

1. Sage Green: Η απόχρωση που φέρνει τη φύση μέσα στο σπίτι

Το απαλό φασκόμηλο συνεχίζει να είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στη διακόσμηση. Είναι ήρεμο, κομψό και συνδυάζεται εύκολα με ξύλο, λευκό, μπεζ και φυσικά υλικά. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε μαξιλάρια, κουρτίνες, κεραμικά ή ακόμα και σε έναν τοίχο του σαλονιού, δημιουργώντας έναν χώρο που αποπνέει ηρεμία και φρεσκάδα.

2. Butter Yellow: Η πιο χαρούμενη τάση του καλοκαιριού

Το βουτυρένιο κίτρινο επιστρέφει δυναμικά και χαρίζει ζεστασιά χωρίς να κουράζει. Πρόκειται για μια απαλή απόχρωση που φωτίζει το σπίτι και θυμίζει τις πρώτες ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου. Ταιριάζει ιδανικά σε τραπεζομάντιλα, καρέκλες, φωτιστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα, δίνοντας έναν αέρα αισιοδοξίας σε κάθε δωμάτιο.

3. Terracotta: Η μεσογειακή πινελιά που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα

Οι γήινες αποχρώσεις παραμένουν πρωταγωνίστριες και η terracotta είναι η πιο αγαπημένη επιλογή για όσους λατρεύουν το φυσικό στιλ. Το συγκεκριμένο χρώμα δένει μοναδικά με ψάθινα στοιχεία, λινά υφάσματα και ξύλινες λεπτομέρειες, μετατρέποντας ακόμη και το πιο απλό μπαλκόνι σε έναν μικρό καλοκαιρινό παράδεισο.

5 εύκολες ιδέες για να ανανεώσεις τη διακόσμηση στο εξοχικό σου χωρίς ανακαίνιση

4. Ocean Blue: Η απόχρωση που θυμίζει διακοπές

Το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας φέρνει στο σπίτι την αίσθηση των ελληνικών νησιών. Είναι δροσερό, κομψό και ιδανικό για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Δοκίμασέ το σε διακοσμητικά βάζα, πίνακες, ριχτάρια ή μαξιλάρια και συνδύασέ το με λευκές ή μπεζ λεπτομέρειες για ένα αποτέλεσμα που θυμίζει boutique ξενοδοχείο.

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα για να δώσεις νέα πνοή στο σπίτι σου. Μερικές προσεγμένες πινελιές στα σωστά χρώματα αρκούν για να αλλάξουν τη διάθεση ενός χώρου και να τον κάνουν πιο φωτεινό, πιο φιλόξενο και πιο καλοκαιρινό. Είτε αγαπάς τις φυσικές γήινες αποχρώσεις είτε προτιμάς τα δροσερά μπλε, οι φετινές τάσεις στη διακόσμηση αποδεικνύουν ότι το χρώμα παραμένει ο πιο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να ανανεώσεις το σπίτι σου και να απολαμβάνεις κάθε μέρα την αίσθηση των διακοπών.

Stylish δωμάτιο χωρίς έξοδα: Τα 3 «μυστικά» που αναβαθμίζουν τον χώρο σου