Life 03.08.2026

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα άστρα αποκαλύπτουν τα 3 ζώδια που θεωρούνται πιο ανήσυχα στον έρωτα και αναζητούν συνεχώς νέες εμπειρίες και ένταση στις σχέσεις τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ορισμένα ζώδια μπορεί να είναι πιο επιρρεπή στην αναζήτηση νέων εμπειριών και έντονων συναισθημάτων στις σχέσεις.
  • Οι Δίδυμοι βαριούνται εύκολα τη ρουτίνα και αναζητούν συνεχή εγρήγορση και επικοινωνία.
  • Ο Τοξότης εκτιμά την ανεξαρτησία του και την περιπέτεια, αποφεύγοντας τους περιορισμούς.
  • Ο Ζυγός, κοινωνικός και γοητευτικός, μπορεί να αναζητά επιβεβαίωση και συναισθηματική ανταπόκριση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο έρωτας έχει πολλά πρόσωπα: άλλοτε είναι ρομαντικός, άλλοτε χαοτικός και κάποιες φορές μοιάζει με σενάριο γεμάτο ανατροπές. Σύμφωνα με την αστρολογία, υπάρχουν κάποια ζώδια που λατρεύουν περισσότερο το παιχνίδι της γοητείας, την ένταση και το απρόβλεπτο στις σχέσεις τους. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι όσοι ανήκουν σε αυτά τα ζώδια θα κάνουν απαραίτητα παράλληλες σχέσεις, αφού κάθε άνθρωπος επιλέγει διαφορετικά. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά τους μπορεί να τους κάνουν πιο επιρρεπείς στο να αναζητούν συνεχώς νέες εμπειρίες και δυνατά συναισθήματα.

Pexels
Pexels

Κάποια ζώδια δυσκολεύονται περισσότερο με τη ρουτίνα και νιώθουν ότι χρειάζονται συνεχώς ανανέωση για να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον τους. Το φλερτ, η περιπέτεια και η αίσθηση του «καινούργιου» μπορεί να λειτουργούν σαν μαγνήτης για αυτά. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αγαπήσουν βαθιά ή να αφοσιωθούν σε έναν άνθρωπο, αλλά συχνά χρειάζονται περισσότερη ελευθερία και ενθουσιασμό μέσα σε μια σχέση.

Διάβασε επίσης: Μήπως είσαι ανάμεσα στα 3 ζώδια που θα «λάμψουν» τον Αύγουστο;

Αν λοιπόν το «Παράλληλη αγάπη» ήταν χαρακτήρας σε ταινία ή είχε το δικό της ζώδιο, σύμφωνα με την αστρολογία θα μπορούσε να εκπροσωπείται από κάποια από αυτά τα ζώδια. Είναι εκείνα που έχουν τη φήμη των πιο αυθόρμητων, γοητευτικών και απρόβλεπτων του ζωδιακού κύκλου. Ποια είναι όμως τα 3 ζώδια που μπαίνουν πιο συχνά στη λίστα των… love rebels;

1. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι οι αιώνιοι εξερευνητές του ζωδιακού. Τους γοητεύουν οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις, οι νέες γνωριμίες και ο ενθουσιασμός που φέρνει κάτι διαφορετικό στη ζωή τους. Η ανάγκη τους για επικοινωνία και αλλαγή τούς κάνει να βαριούνται εύκολα όταν μια σχέση πέσει σε επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα.

Ένα ερωτευμένο ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή, στο πλαίσιο του viral κανόνα 777 για τις σχέσεις.
Πηγή: Unsplash

Το φλερτ για έναν Δίδυμο μπορεί να λειτουργεί σαν παιχνίδι μυαλού και επικοινωνίας. Όταν νιώθει ότι δεν υπάρχει πλέον σπίθα, μπορεί να αναζητήσει ξανά αυτό το συναίσθημα της αρχής. Το challenge για εκείνον είναι να βρει έναν άνθρωπο που θα τον κρατά συνεχώς σε εγρήγορση.

2. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά πάνω από όλα την ανεξαρτησία του. Είναι το ζώδιο που θέλει να ταξιδεύει, να γνωρίζει νέους ανθρώπους και να συλλέγει εμπειρίες. Η ιδέα μιας σχέσης που μοιάζει με περιορισμό μπορεί να τον κάνει να νιώσει πίεση.

sxeseis_sxesi_relationship (2)

Η ανάγκη του για περιπέτεια είναι τεράστια και πολλές φορές αναζητά συνεχώς το επόμενο συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή του. Όταν όμως βρει έναν σύντροφο που σέβεται την ελευθερία του και κρατά ζωντανή τη φλόγα, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δοτικός και παθιασμένος.

3. Ζυγός

Ο Ζυγός είναι ένα από τα πιο κοινωνικά και γοητευτικά ζώδια. Λατρεύει την ομορφιά, το φλερτ και την αίσθηση ότι υπάρχει μια ξεχωριστή σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω του. Η ανάγκη του για επιβεβαίωση και αρμονία μπορεί κάποιες φορές να τον κάνει να αναζητά συνεχώς την προσοχή.

Ένα ζευγάρι σε στιγμές προβληματισμού για το μέλλον της σχέσης του.
Πηγή: Pexels

Είναι ένα ζώδιο που αγαπά τον έρωτα και τις ρομαντικές στιγμές, όμως μπορεί να δυσκολευτεί όταν αισθανθεί ότι δεν παίρνει αρκετή συναισθηματική ανταπόκριση. Η φυσική του γοητεία συχνά τον βάζει στο επίκεντρο, κάτι που κάνει το φλερτ να εμφανίζεται εύκολα στη ζωή του.

Η αστρολογία είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να βλέπουμε διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς μας, αλλά οι επιλογές στον έρωτα εξαρτώνται από τον χαρακτήρα, τις αξίες και τις αποφάσεις κάθε ανθρώπου. Ένα ζώδιο δεν καθορίζει αν κάποιος θα είναι πιστός ή όχι. Το πραγματικό «μυστικό» μιας σχέσης παραμένει η ειλικρίνεια, η επικοινωνία και ο σεβασμός.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

έρωτας ζώδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
American Horror Story: Όλα όσα αποκάλυψε ο Ryan Murphy για την 13η σεζόν

American Horror Story: Όλα όσα αποκάλυψε ο Ryan Murphy για την 13η σεζόν

03.08.2026
Επόμενο
Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου
Beauty

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

03.08.2026
Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»
Life

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

03.08.2026
Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος
Fashion

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

03.08.2026
Πώς να ξεπικρίσεις τη μελιτζάνα σωστά – Το παλιό μυστικό της μαμάς για να πετύχουν όλα τα καλοκαιρινά φαγητά
Food

Πώς να ξεπικρίσεις τη μελιτζάνα σωστά – Το παλιό μυστικό της μαμάς για να πετύχουν όλα τα καλοκαιρινά φαγητά

02.08.2026
Αυτή είναι η ώρα που η θάλασσα είναι πιο καθαρή για μπάνιο
Life

Αυτή είναι η ώρα που η θάλασσα είναι πιο καθαρή για μπάνιο

02.08.2026
Πατάτες με αυγά και φέτα: Πώς θα φτιάξεις το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό της γιαγιάς
Food

Πατάτες με αυγά και φέτα: Πώς θα φτιάξεις το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό της γιαγιάς

02.08.2026
Θες ένα ταξιδάκι στην Κούβα; Τα αρώματα με μπανάνα είναι εισιτήριο που σε μεταφέρει στον πιο τροπικό προορισμό
Beauty

Θες ένα ταξιδάκι στην Κούβα; Τα αρώματα με μπανάνα είναι εισιτήριο που σε μεταφέρει στον πιο τροπικό προορισμό

02.08.2026
Έχεις παλιές κούπες στο ντουλάπι; 3 έξυπνοι τρόποι να τις μετατρέψεις σε stylish διακοσμητικά
Life

Έχεις παλιές κούπες στο ντουλάπι; 3 έξυπνοι τρόποι να τις μετατρέψεις σε stylish διακοσμητικά

02.08.2026
Ο οίκος Burberry γιορτάζει 170 χρόνια ιστορίας με μια μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο
Fashion

Ο οίκος Burberry γιορτάζει 170 χρόνια ιστορίας με μια μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο

02.08.2026
Ετοίμασε βαλίτσες: Ταξίδεψέ στα μέρη που ερωτεύτηκε φέτος η Σίσσυ Χρηστίδου!

Ετοίμασε βαλίτσες: Ταξίδεψέ στα μέρη που ερωτεύτηκε φέτος η Σίσσυ Χρηστίδου!

Vintage vibes: Οι τάσεις που κάνουν το απόλυτο comeback φέτος το καλοκαίρι

Vintage vibes: Οι τάσεις που κάνουν το απόλυτο comeback φέτος το καλοκαίρι

Νομίζεις ότι το αποσμητικό σου δεν διαρκεί όσο πρέπει; Αυτό είναι το hack του TikTok για να νιώθεις φρεσκάδα όλη μέρα

Νομίζεις ότι το αποσμητικό σου δεν διαρκεί όσο πρέπει; Αυτό είναι το hack του TikTok για να νιώθεις φρεσκάδα όλη μέρα

Miu Miu και Jacquemus σε παράλληλο σύμπαν – Η AI creator με τα πιο σουρεαλιστικά fashion campaigns

Miu Miu και Jacquemus σε παράλληλο σύμπαν – Η AI creator με τα πιο σουρεαλιστικά fashion campaigns

Ο «Δάσκαλος Λι» είναι ο viral γκουρού που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Ο «Δάσκαλος Λι» είναι ο viral γκουρού που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Ξέχνα τον καφέ: Αυτές οι 3 τροφές σου δίνουν φυσικό boost αυτό το καλοκαίρι

Ξέχνα τον καφέ: Αυτές οι 3 τροφές σου δίνουν φυσικό boost αυτό το καλοκαίρι

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας