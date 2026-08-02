Fashion 02.08.2026

Ο οίκος Burberry γιορτάζει 170 χρόνια ιστορίας με μια μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο

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Το εμβληματικό πανωφόρι του βρετανικού οίκου γιορτάζει 170 χρόνια ιστορίας και αποκτά τη δική του μουσειακή έκθεση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο οίκος Burberry γιορτάζει 170 χρόνια με έκθεση στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου.
  • Η έκθεση «The Burberry Trench: Crafting an Icon» εξερευνά την ιστορία του εμβληματικού trench coat.
  • Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες: «Invention», «Craft» και «Creativity».
  • Ο οίκος παρουσίασε και την καμπάνια «The Trench: Portraits of an Icon» με διάσημα πρόσωπα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ελάχιστα κομμάτια στη παγκόσμια βιομηχανία της μόδας που καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα στενά όρια του απλού ενδύματος, μετατρεπόμενα σε διαχρονικά πολιτισμικά σύμβολα που επηρεάζουν τη συλλογική συνείδηση. Το κλασικό trench coat του οίκου Burberry κατέχει αναμφισβήτητα την πρώτη και πιο τιμητική θέση σε αυτή την κατηγορία, αποτελώντας συνώνυμο της βρετανικής φινέτσας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 170 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού βρετανικού brand, το διάσημο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου διοργανώνει μια μεγαλειώδη, επετειακή έκθεση.

Μοντέλο παρουσιάζει την «brit jacket» και την τάση για την άνοιξη 2026 με καρό παντελόνι και ιδιαίτερες λεπτομέρειες.
https://gr.burberry.com/

Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει πως η αγαπημένη γκαμπαρντίνα δεν είναι απλώς ένα ρούχο προστασίας από τη βροχή, αλλά ένα αναπόσπαστο κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου design, της τέχνης και της σύγχρονης κουλτούρας. Η έκθεση με τίτλο «The Burberry Trench: Crafting an Icon» ανοίγει τις πύλες της στην Prince Consort Gallery του μουσείου, συμπίπτοντας χρονικά με την πολυαναμενόμενη παρουσίαση της νέας συλλογής του οίκου στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Με αυτόν τον έξυπνο συνδυασμό, ο ιστορικός οίκος συνδέει ιδανικά τις βαθιές ρίζες και την κληρονομιά του με το σύγχρονο, τολμηρό δημιουργικό του παρόν, αποδεικνύοντας πως η παράδοση μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με την πρωτοπορία.

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Τρεις θεματικές ενότητες γεμάτες μόδα, τέχνη και παράδοση

Η προσεκτικά σχεδιασμένη μουσειακή διαδρομή χαρτογραφεί την εντυπωσιακή πορεία του πανωφοριού από τις πρακτικές του απαρχές μέχρι την απόλυτη καθιέρωσή του ως παγκόσμιου συμβόλου κομψότητας, βασιζόμενη σε τρεις κεντρικούς και συναρπαστικούς άξονες. Η ενότητα «Invention» ανατρέχει στο μακρινό 1879, όταν ο Thomas Burberry δημιούργησε την πρωτοποριακή γκαμπαρντίνα, ένα επαναστατικό υλικό που άλλαξε τα δεδομένα της εποχής. Το νέο αυτό βαμβακερό ύφασμα προσέφερε εξαιρετική ανθεκτικότητα και αδιαβροχοποίηση παραμένοντας ταυτόχρονα ελαφρύ και διαπνέον, γεγονός που το κατέστησε αρχικά ιδανικό για στρατιωτική και προστατευτική χρήση πριν περάσει δυναμικά στην καθημερινή αστική γκαρνταρόμπα.

Μοντέλο στην πασαρέλα του οίκου Burberry για τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.
burberry.com

Στη συνέχεια, η ενότητα «Craft» εστιάζει στην απαράμιλλη τεχνογνωσία και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια που απαιτούνται για τη δημιουργία του. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά τα χαρακτηριστικά στοιχεία που ορίζουν την απόλυτη ταυτότητα του ρούχου, όπως η εμβληματική καρό επένδυση, ο ιδιαίτερος γιακάς, το storm flap και οι παραδοσιακές χειροποίητες τεχνικές ραφής που επιβιώνουν αναλλοίωτες έως σήμερα. Τέλος, η ενότητα «Creativity» αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του trench coat ως έναν διαρκή και ανοιχτό καμβά έμπνευσης για κορυφαίους σχεδιαστές ανά τις δεκαετίες. Μέσα από επιλεγμένα looks από τις πασαρέλες των τελευταίων ετών, αποτυπώνεται ανάγλυφα η ξεχωριστή και ανανεωτική ματιά δημιουργών όπως ο Christopher Bailey και ο Daniel Lee, οι οποίοι εξέλιξαν την αισθητική του οίκου δίνοντάς του νέα πνοή.

Η μεγάλη επετειακή καμπάνια και η διαχρονική απήχηση

Οι λαμπροί εορτασμοί για τα 170 χρόνια ιστορίας δεν θα μπορούσαν να περιοριστούν αποκλειστικά και μόνο στις κ κλειστές αίθουσες ενός μουσείου, αλλά απλώθηκαν δυναμικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος παρουσίασε νωρίτερα την εντυπωσιακή καμπάνια «The Trench: Portraits of an Icon», έχοντας πίσω από τον φωτογραφικό φακό τον καταξιωμένο Tim Walker.

kapartina_burbery
https://www.instagram.com/burberry/

Μια σειρά από κορυφαία και επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, όπως η Kate Moss, η Kendall Jenner, ο Jonathan Bailey και η Rosie Huntington-Whiteley, φόρεσαν το εμβληματικό πανωφόρι σε μια σειρά από καλλιτεχνικά ασπρόμαυρα πορτρέτα υψηλής αισθητικής. Τα εντυπωσιακά αυτά στιγμιότυπα επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι το trench coat παραμένει απόλυτα ευέλικτο, διαχρονικό και ικανό να προσαρμόζεται αβίαστα σε κάθε διαφορετική γενιά, στυλ και προσωπικότητα, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του λαμπρή ιστορία στο μέλλον.

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Burberry Fashion καμπαρτίνα
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